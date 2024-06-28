炎夏跟著「電機系」同學準沒錯！三菱電機「鬧新聞」教你輕鬆打造好氣場迎涼夏

▲三菱電機秉持「電機系」精神深究氣場大小事，推出「氣場鬧新聞」創意系列貼文探討室內溫度對於生活行為、外觀形象的影響（圖／三菱電機提供，以下同）

消費中心／綜合報導

每次挑選家電，總會拿出超強的研究家精神，仔細評估產品的功能、效能、耗電、穩定度與耐用性，甚至連環保規格都不放過，來回確認做足功課後才下手購買，你也是這樣一位認真的「電機系」同學嗎？特別是空調和家電這類會深深影響居家「氣場」的產品，更是要用謹慎的態度看待！好的家電產品可以使用5～10年以上，除了要考量使用壽命與妥善率，更重要的是如何深究好空氣，打造hold住居家環境的舒適好氣場！

究竟什麼才是「好氣場」？除了人與人之間的關係之外，空間和空氣品質也非常重要，溫度更是其中很關鍵的一環！端午節結束後，意味著馬上就要進入真正的炎炎夏日，面對悶熱的夏季，涼爽的居家氣場尤其重要，本期三菱電機氣場鬧新聞根據ME電機系研究發現，室內溫度會深深影響到我們的情緒、行為，甚至是外觀形象。多人聚會最怕的就是空調不夠力不夠涼，除了越聊越煩躁之外，更慘的是出門前剛畫好的美美妝容，馬上就出油脫妝，熱到都花成了熊貓，跟閨蜜的約會彷彿變成動物森友會；或是辦公室的空調忽冷忽熱，身上衣服一下穿一下脫，宛如來到時裝秀現場一樣；又或是周末假日，在家避暑享受親子居家活動，但冷氣溫度一下冷一下熱，小孩流汗吹風立馬著涼、哈啾打不停，難得假期就這麼泡湯了。想要維持居家舒適好氣場，真的不能小看溫度帶來的影響！（完整貼文請見： https://reurl.cc/dnbr28）

▲三菱電機適逢炎夏推出「氣場鬧新聞-室內溫度篇」探討溫度對於生活行為、情緒、外觀形象的影響，發現空調維持效能、穩定控溫，是打造好氣場不可或缺的關鍵。

▲三菱電機氣場大師高品質空調換氣設備及家電全系列產品，推出「全室空氣 全能對策」主張，提供消費者全方位居家空氣品質解決方案。

受夠了壞氣場鬧劇一再上演，那就交給一直以來秉持電機系深究精神，並以專業職人深植人心的三菱電機。素有「氣場大師」之稱的三菱電機，分別針對影響居家空氣善循環的五大要素，包括「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」提出最佳解方，以最嚴謹的高標準打造全方位空調家電。從客廳、臥房、衛浴到廚房，教你如何掌握全室空氣全能對策，一手打造最好的清新好氣場！家用空調靜音大師系列不僅穩定控溫，專利技術還能有效防污、對抗PM2.5，提供潔淨安靜氣流，再搭配3D立體擺動自在調節角度的DC電風扇，遠距離送風到每個角落，一年四季都很舒暢，不僅提升冷暖房效率，還可以節能省荷包。

全熱交換器搭配空清循環扇，打通密閉住宅的任督二脈，將壞氣髒汙強制排出，同時抑制異味及病菌，讓室內隨時保有新鮮空氣，整個人都神清氣爽了起來。針對台灣潮濕氣候，空氣清淨除濕機使用三重除濕系統與AI智慧偵測，自動切換除濕、空清模式，保持極致乾爽不發霉。除了外在環境，人要健康，氣場才會跟著變好，三菱電機電冰箱守護食材鮮度，有獨立隔間與廣佈於各庫室的16個感應器，能為不同食材提供精準冷流，讓氣味不易亂竄互擾，把原汁原味的營養美味送上桌。不讓濕氣、悶氣、熱氣干擾生活，想打造全方位舒適空間就從改造氣場著手，實現真正的涼爽、乾淨、安心，讓家中無論是有小朋友、長輩或毛小孩，身心由內到外都能充滿元氣迎接每一天。

▲家用空調靜音大師系列除了可以穩定控溫，三菱電機獨家專利DBC奈米複合塗層更幫助你被動減少髒污堆積，節能又省電。

三菱電機總是在消費者意想不到的細節上用心琢磨，不僅注重性能規格，也更重視環保節能。包括使用專利技術減少耗材汰換、運用AI智慧科技判斷最佳運轉模式、研發階段確保產品經得起嚴苛環境考驗等，以提高產品耐用度與使用壽命，減輕對地球的負擔。在愛用者各種爬文考究與實際感受後，一致被氣場大師的究極精神擄獲，廣受好評的口碑讓同樣超用功的「電機系」同學們也放心交由三菱電機打造全室好氣場。即日起至7/31止，購買指定空調現折2000元，到店購買指定空調或冰箱並於8/15前上網完成登錄更享禮券、家電等好禮多選一，一起加入ME電機系行列，坐享好空氣、好健康、好氣場！

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