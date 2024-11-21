蔡英文卸任少染髮！頂灰白髮抵加拿大　台灣鄉親熱情接待

▲蔡英文抵達加拿大，受到當地台灣鄉親歡迎。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文昨晚（20日）啟程前往加拿大，她也在21日透過社群媒體表示，她已經抵達加拿大，感謝在地的台灣鄉親熱情接待。不同於以往的是，蔡英文在卸任後，明顯沒有刻意整理頭髮或染髮，她的灰白髮在攝影閃光燈底下，比以往更為明顯。

蔡英文本次赴加拿大訪問，是受邀出席11月22日至24日舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」。該論壇是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的重要盛會，今年的年度大會主題為「New Eras Arrive」，這項論壇每年均聚集了數十個國家，數百名國防及戰略安全領域專家及政要參與，目的在推動民主國家間更緊密的戰略合作，以共同應對世界上最緊迫的安全挑戰。

蔡英文是在20日的晚間出發，並於21日順利抵達加拿大。她也透過社群媒體表示，她已經抵達加拿大，謝謝加拿大的台灣鄉親好朋友熱情接待。據了解，在蔡英文抵達下榻飯店時，除了來自台灣的鄉親，也引起許多國外的飯店住客注意，還有人鼓掌歡呼。

蔡英文表示，接下來會與來自世界各地的好朋友互動，就民主發展與區域安全等議題上，交換意見，訪團也會繼續努力，加強台灣與國際的連結，提升台灣與民主夥伴的關係，讓台灣在國際的舞台上站穩腳步。

▲▼蔡英文抵達加拿大，受到當地台灣鄉親歡迎。（圖／蔡英文臉書）