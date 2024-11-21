3山友攀南三段「1摔傷1失聯」　陸空動員搜救！及時救回2命

記者高堂堯／南投報導

一行3人登山隊於本月初進行預計9天的南三段攀登行程，其中山友張姓男子日前下山行經無雙吊橋附近時不慎摔傷，隊友郭姓男子為報案而獨自下撤後竟也失聯；南投縣消防局獲報後除會同林保署派員徒步挺進救援，也申請空勤直昇機協助接載搜救，於19、20日先後尋獲張男與郭男，及時救回2條寶貴生命。

▲山友張姓男子（紅衣）日前行經信義鄉無雙吊橋附近時不慎摔傷獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投消防局勤指中心指出，11月18日晚間6時42分接獲民眾報案，稱65歲郭姓友人透過簡訊求救，其參與的登山隊於11月7日由花蓮縣瑞穗入山攀登南三段，預計16日由南投縣東埔下山，但來自台中市的67歲張姓山友於18日下午於無雙吊橋附近摔倒，造成頭部撕裂傷、右腳踝扭傷及身體多處挫傷，極需救援。

南投消防局第三大隊隨即調遣玉山和信義2分隊警消2人、申請林保署1人前往救援，另因徒步挺進需時2天以上，故申請空勤直昇機接載搜救人員，至無雙部落後再徒步至事故點，於19日早上9時接觸傷者張男，卻得知郭姓山友已先獨自下撤找訊號源以利報案，爾後即無法取得聯繫；為免延誤就醫，前進指揮所再度申請直昇機接載傷患，當天中午1時落地消防署訓練中心，由名間消防分隊救護車後送至竹山秀傳醫院。

前進指揮所也立即派遣第二梯次搜救人員及林保署人員共計4人，於19日下午2時由郡大林道登山口挺進搜尋；因颱風造成林道地基流失有多處坍塌，林保署協助調派越野機車接駁，讓搜救人員於20日早上8時在林道下切往無雙部落方向處發現失聯的郭男，所幸意識清楚，僅身體多處擦傷，經護送下撤於當日傍晚5時順利抵登山口。

南投消防局提醒，近期山區氣候不定，雨後造成林道溼滑易摔落受傷，呼籲民眾登山前務必做好充足準備，結伴成行並隨時留意路況，應避免脫隊，以免意外發生。