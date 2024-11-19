憲兵快反連編現率88%！女性有13人　展示性能、人車一體技術

▲憲兵快速反應連19日展示由12名官兵騎乘新型重機「印地安挑戰者（Indian Challenger）」的精采操演，展現車輛優異性能與官兵人車一體的技術。（圖／軍聞社提供，下同）



記者陶本和／台北報導

憲兵快速反應連19日展示由12名官兵騎乘新型重機「印地安挑戰者（Indian Challenger）」的精采操演，展現車輛優異性能與官兵人車一體的技術。由於憲兵近日被指稱有缺員的狀況，不過憲兵快反連目前編現率達88%，連上有88員，滿員為101員，其中女性有13員。

憲兵快反連官兵今天（19日）在濛濛細雨中，進行新舊型重機性能比較與介紹，並依序針對「基礎訓練」、「基礎駕駛」及「隊形訓練」等3部分進行實際操演示範。

快反連官兵在基礎訓練課目中，示範「倒車扶正」及「推車訓練」；在基礎駕駛課目中，官兵演練「入檔起步」、「行進間換檔」、「定圓繞行」及「直線加速」等；在隊形訓練中，官兵示範「分列式」、「箭頭」、「斜線」、「同向同邊」、「迴旋交錯」、「同向交錯」及「雙龍搶珠」等隊形變換，展現快反連官兵人車合一的操駕技術。

憲兵指揮部表示，快反連擔任衛戍區偵搜部隊，執行戰場偵搜、反空（機）降、反特攻、反突擊等作戰任務，在換裝印地安挑戰者重型機車後，能有效提升靈活機動性，更貼近實戰化作戰需求。

快反連少校連長吳建興表示，快反連具備「編裝模組化、機動速度快、近戰火力強、任務彈性大」等特性，依令馳赴現場實施戰況處置。另外，由於近日憲兵被指稱有缺員的狀況，他也表示，目前編現率為88%，連上有88員，滿員為101員，其中女性則有13員。