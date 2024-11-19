　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲兵快反連編現率88%！女性有13人　展示性能、人車一體技術

▲▼憲兵快速反應連19日展示由12名官兵騎乘新型重機「印地安挑戰者（Indian Challenger）」的精采操演，展現車輛優異性能與官兵人車一體的技術。。（圖／軍聞社提供）

▲憲兵快速反應連19日展示由12名官兵騎乘新型重機「印地安挑戰者（Indian Challenger）」的精采操演，展現車輛優異性能與官兵人車一體的技術。（圖／軍聞社提供，下同）

記者陶本和／台北報導

憲兵快速反應連19日展示由12名官兵騎乘新型重機「印地安挑戰者（Indian Challenger）」的精采操演，展現車輛優異性能與官兵人車一體的技術。由於憲兵近日被指稱有缺員的狀況，不過憲兵快反連目前編現率達88%，連上有88員，滿員為101員，其中女性有13員。

憲兵快反連官兵今天（19日）在濛濛細雨中，進行新舊型重機性能比較與介紹，並依序針對「基礎訓練」、「基礎駕駛」及「隊形訓練」等3部分進行實際操演示範。

▲▼憲兵快速反應連19日展示由12名官兵騎乘新型重機「印地安挑戰者（Indian Challenger）」的精采操演，展現車輛優異性能與官兵人車一體的技術。。（圖／軍聞社提供）

快反連官兵在基礎訓練課目中，示範「倒車扶正」及「推車訓練」；在基礎駕駛課目中，官兵演練「入檔起步」、「行進間換檔」、「定圓繞行」及「直線加速」等；在隊形訓練中，官兵示範「分列式」、「箭頭」、「斜線」、「同向同邊」、「迴旋交錯」、「同向交錯」及「雙龍搶珠」等隊形變換，展現快反連官兵人車合一的操駕技術。

憲兵指揮部表示，快反連擔任衛戍區偵搜部隊，執行戰場偵搜、反空（機）降、反特攻、反突擊等作戰任務，在換裝印地安挑戰者重型機車後，能有效提升靈活機動性，更貼近實戰化作戰需求。

快反連少校連長吳建興表示，快反連具備「編裝模組化、機動速度快、近戰火力強、任務彈性大」等特性，依令馳赴現場實施戰況處置。另外，由於近日憲兵被指稱有缺員的狀況，他也表示，目前編現率為88%，連上有88員，滿員為101員，其中女性則有13員。

▲▼憲兵快速反應連19日展示由12名官兵騎乘新型重機「印地安挑戰者（Indian Challenger）」的精采操演，展現車輛優異性能與官兵人車一體的技術。。（圖／軍聞社提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
隊友開會中！　古巴外野手找台灣球迷「傳接球」
獨／3台人遭囚緬甸！　21歲正妹現況曝
獨／「小翁立友」遭拘禁痛毆！　滿身血丟進小黑屋
竹科工程師改當警察！　一年開200萬元罰單破紀錄
獨／「泰昌園區」曝光！　豬仔逃出：真的很慘
補破網！勞動部追頒輕生員工「勞動獎章」　爭取撫卹金賠償

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張啓楷稱「給中華隊99分怕他們驕傲」　球迷炸鍋：你當立委我給0分

台大醫院虎尾院區二期增床位、加速工程　陳金德：平衡區域醫療

憲兵快反連編現率88%！女性有13人　展示性能、人車一體技術

曝「蔡賴民調死亡交叉都在11月」　黃揚明：爭取中間選民徒勞無功

賴清德視察台大癌醫中心　目標6年癌症標準化死亡率要降三分之一

全代會「閉門會議」遭轟朱式一言堂　國民黨今急改「全程開放」

才動完「開心」手術　趙少康爆「自己摔了一跤送進加護病房」

史上第一次！綠委想撤自己提案也被擋　林國成喊：會回去溝通

香港47人案宣判　陸委會籲港府停止政治打壓、釋放遭關押人士

「民進黨欠自己太多」　余天爆內幕：曾答應要給他公視董事長

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

中華隊前進東京跳「勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

徐乃麟「拌麵不賣了」曝市場萎縮　合體胡瓜破局：請不起兩個人XD

張啓楷稱「給中華隊99分怕他們驕傲」　球迷炸鍋：你當立委我給0分

台大醫院虎尾院區二期增床位、加速工程　陳金德：平衡區域醫療

憲兵快反連編現率88%！女性有13人　展示性能、人車一體技術

曝「蔡賴民調死亡交叉都在11月」　黃揚明：爭取中間選民徒勞無功

賴清德視察台大癌醫中心　目標6年癌症標準化死亡率要降三分之一

全代會「閉門會議」遭轟朱式一言堂　國民黨今急改「全程開放」

才動完「開心」手術　趙少康爆「自己摔了一跤送進加護病房」

史上第一次！綠委想撤自己提案也被擋　林國成喊：會回去溝通

香港47人案宣判　陸委會籲港府停止政治打壓、釋放遭關押人士

「民進黨欠自己太多」　余天爆內幕：曾答應要給他公視董事長

深夜台東「看夜景＋吃美食」好地方！靜謐景觀貨櫃餐廳越夜越美

台大畢業沒用！醫二代被逼「當波波接家業」　心累吐內幕

隊友開會中！古巴外野手找台灣球迷「看台邊傳接球」網笑翻

亞洲藏壽司拚年增5-10家店　南投、花蓮首店明年開幕

最貪區長收589萬回扣　原審法官未迴避...發回更一審仍判6年半

男凌晨發現「床上突然多出萌貓陪睡」　驚嚇PO網：我沒養貓

長榮航空飛曼谷「明年增至每周32班」　與泰國觀光局合作推優惠

年輕帥警處理糾紛遇襲！68歲阿嬤黃腔挑逗還伸手抓「鴿」　下場慘了

林襄出國「炫腹秀小蠻腰」！　內褲頭全看光激辣

ATM出現「貓貓監視器」　流浪三花趴頂部瞪人：誰敢詐騙？

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

政治熱門新聞

「民進黨欠自己太多」　余天爆內幕：曾答應要給他公視董事長

才動完「開心」手術　趙少康爆「自己摔了一跤送進加護病房」

勞動部稱長官霸凌非下屬輕生直接理由　王婉諭轟：邏輯破洞

30死囚「評議簿」竟銷毀！　吳宗憲：他們隨時可以要求回家

中華隊前進東京　賴清德喊話了

柯1決策害大巨蛋漏水？蔣萬安這樣說

被綠酸被摸很舒服　陳智菡深夜回擊

我國擬增編愛國者飛彈營佈防花東！　台美低調運作

沈富雄勸「柯文哲該壯士斷腕」　蔡正元駁斥：有這麼蠢的政黨嗎？

勞動部霸凌輕生案！2周沒給交代　藍委轟：不敢動土皇帝？

台灣民意基金會民調／首次執政困境？　賴清德聲望42.8%上任來最低

遭抗議修憲訴法　翁曉玲再戰上百名律師

史上第一次！綠委想撤自己提案也被擋　林國成喊：會回去溝通

勞動部稱員工死因非霸凌　王鴻薇怒了

更多熱門

相關新聞

新兵靶場撿子彈躲營區廁所開槍　「全因好奇」後續交憲兵隊釐清

新兵靶場撿子彈躲營區廁所開槍　「全因好奇」後續交憲兵隊釐清

陸軍第六軍團指揮部所屬109旅虎躍部隊龍華營區日前傳出槍響，一名義務役新兵持步槍在廁所開槍。該彈藥為空包彈，而該員自述是在靶場內撿到，卻未依規定繳回，才會發生此事。對此，陸軍參謀長陳建義今（6日）備詢時表示，該名士兵是說基於好奇，後續也會交由憲兵隊釐清，也依據需要函送檢調。

多圖／憲兵快反連回歸國慶大典！　表演亮點一次看

多圖／憲兵快反連回歸國慶大典！　表演亮點一次看

國防部長官邸爆電費破百萬　顧立雄：沒住過！且是憲兵營區一部分

國防部長官邸爆電費破百萬　顧立雄：沒住過！且是憲兵營區一部分

金防部「太武操演」　漁船闖入管制區遭勸離

金防部「太武操演」　漁船闖入管制區遭勸離

洩漏網路戰防禦手冊　憲兵2軍官被訴

洩漏網路戰防禦手冊　憲兵2軍官被訴

關鍵字：

憲兵快反連印地安挑戰者重型機車操演

讀者迴響

熱門新聞

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

「做愛、打砲」差很大　醫揭高潮關鍵

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

土耳其強震「台灣8000萬善款」扣1年沒給　募款真相被踢爆

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

7萬股民哭哭！廷鑫、昶虹今終止上市　股票淪壁紙

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

賽程超不利！中華隊4強賽「全被排客場」　原因曝光

恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

中華隊出發東京「華航正妹獻花」　網暴動！IG被神出

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

慶中華隊前進東京！手搖飲今天飲料買1送1

更多

最夯影音

更多

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面