捷克絲絨革命35週年！前外交官憶三度入獄：共產改革勢不可擋



▲人們在布拉格的「絲絨革命紀念碑」點燃蠟燭，紀念1989年「絲絨革命」35週年。（圖／路透）

文／中央社

今年正值捷克絲絨革命35週年，布拉格國家大街17日出現公共早午餐、音樂會、演講、跳舞與導覽等豐富活動，以緬懷絲絨革命歷史，並慶祝自由與民主。 64歲的捷克前駐保加利亞大使波斯皮哈爾（Petr Pospíchal）當天化身為導覽員，帶領民眾穿越布拉格的大街小巷，分享自己在共產時期的經歷，與1989年絲絨革命，共產政權垮台的歷史。

波斯皮哈爾出生於1960年，在共產主義時期曾三度入獄，也曾簽署反極權主義體制的「七七憲章」（Charta 77）。此憲章由捷克前總統哈維爾與其他人發起，旨在要求捷克斯洛伐克政府遵守1975年「赫爾辛基協約」中的人權條款、公民權和人權尊嚴。

當波斯皮哈爾帶領隊伍來到國家劇院附近的Bartolomějská街時，他指著警局說，在捷克斯洛伐克共產時期，警察能隨意逮捕任何人並拘禁達48小時，且過程無需告知任何理由。 波斯皮哈爾在共產時期曾三度入獄，並在獄中認識紀實攝影師涅梅茨（Ondřej Němec）。涅梅茨曾拍攝地下音樂宇宙塑膠人樂團表演。

作為七七憲章簽署者之一的波斯皮哈爾提到，許多支持七七憲章的人曾在警局中被拘禁、審訊與毆打，這在他們心中留下不可抹滅的陰影。 波斯皮哈爾分享，他邀請攝影師涅梅茨參與今天的導覽，涅梅茨拒絕了他，並說：「我不想再走這條街。」波斯皮哈爾也坦言，來到這個地方，「我依然感受到創傷。」

回憶起絲絨革命前的社會氛圍，波斯皮哈爾告訴中央社記者，1989年的捷克斯洛伐克正醞釀一股改變的情勢，當時共產黨主導的政權已沒有太大力量，民眾反抗情緒高漲，大家都感受到改革的迫切，改變跡象逐漸浮現。 他說，民眾開始上街示威，改變需要引爆點，而這個引爆點出現在1989年的11月17日。

那天，學生們在布拉格的瓦茨拉夫廣場發起示威活動，但遭到警方嚴厲鎮壓。波斯皮哈爾回憶：「當時許多人受傷，並被困在國家大道，那裡幾乎無法逃脫。對所有參與者來說。那無疑是非常艱難的處境。」 這起暴力事件引起全國各地的迴響，民眾紛紛上街抗議，表達對共產政權的不滿，捷克斯洛伐克共產黨見大勢已去，並在國內外壓力下同意讓步。

波斯皮哈爾與哈維爾等人共同創立「公民論壇」（Občanské fórum），以確保改革過程和平有序，避免社會陷入混亂。 波斯皮哈爾說，公民論壇最初只有幾個成員，但隨後迅速發展，在其他城鎮、工廠皆有人投入，「公民論壇」成為代表民眾意志的組織。

他表示，公民論壇在短短三週內成功與捷克斯洛伐克共產政府談判，達成妥協性政府組成方案，並確保公民論壇擁有一半的影響力。 不久，哈維爾被選為總統，隨後迅速展開一系列改革，最終實現國家全面改造。