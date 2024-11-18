快訊／18:05高雄桃源區規模3.8地震　6縣市有感「最大震度3級」

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者陳嘉恩／台北報導

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天傍晚6時05分高雄市桃源區發生芮氏規模3.8的小區域地震，震央在高雄市政府東北方84.3公里處，深度5公里，屬於極淺層地震，有6縣市觀測到震度。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在高雄市桃源。

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根據氣象署測報資料，震度3級地區為高雄市，震度2級地區為嘉義縣，震度1級地區為台東縣、台南市、南投縣、雲林縣。

資料來源：氣象署