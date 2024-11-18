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大陸 大陸焦點 特派現場

華為Mate70系列來了！　開賣4小時破145萬人預訂

▲華為Mate 70 Pro+的外觀圖已正式公布。（圖／翻攝自華為商城）

▲華為Mate 70 Pro+的外觀圖已正式公布。（圖／翻攝自華為商城）

記者陳冠宇／綜合報導

華為今（18）日無預警突然發布Mate70系列產品海報，外觀也首度公開亮相；新手機在當天12時08分開啟預訂。消息公布後，立即衝上微博話題熱搜榜。截至當天16時許，已有超過145萬人在華為商城預訂Mate70系列。

綜合《21世紀經濟報導》等陸媒報導，華為Mate70系列今日12時08分開啟預訂，開啟預約十分鐘，就已經有40萬人預約。截至14時許，該系列新品預約人數超過100萬；至截稿時，已有超過145萬人預訂。

值得一提的是，預約無須支付訂金，為免費預約。

據華為商城顯示，Mate70系列將擁有3款機型：Mate 70、Mate 70 Pro和Mate 70 Pro+，提供最高16GB+1TB記憶體版本，以及8款不同配色（曜石黑、雲杉綠、雪域白、墨韻黑、風信紫、羽衣白、金絲銀錦和飛天青），將於26日18時08分正式開賣；不過新品報價暫時仍未公布。

目前，華為Mate 70 Pro+的外觀圖已正式公布，展示了後置圓形攝影鏡頭模組設計，內含三顆鏡頭及閃光燈，並以高亮金色包邊裝飾，並融入巴黎飾釘元素，預計官方將在近期公布更多關於影像系統的細節。此外，其他幾款機型的外觀設計也將陸續揭曉。

▲截至今（18）日16時，已有145萬人預訂Mate70系列。（圖／翻攝自華為商城）

▲截至今（18）日16時，已有145萬人預訂Mate70系列。（圖／翻攝自華為商城）

值得注意的是，同日，華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東還用華為Mate 70 Pro+發了一條微博，宣布華為Mate品牌盛典於26日舉行。據報導，這次發布會計劃推出Mate70系列以及汽車等多款新品。

此次Mate 70的一大看點就是將搭載「純血鴻蒙」HarmonyOS 5.0。華為輪值董事長徐直軍曾表示，公司努力的目標是期望在今年Mate 70系列手機開售時，能夠帶著「純血鴻蒙」上市。

華為手機在硬體產業鏈上的進展受到關注，德邦證券認為，隨著華為陸續發布三摺疊手機、nova 13、Mate 70等新機型，華為手機銷量有望進一步成長，相關供應鏈將持續受益。

IDC的手機季度追蹤報告顯示，2024年第三季，大陸智慧手機市場出貨量約6878萬台，年增3.2％，連續四季保持成長。同一季，華為智慧手機出貨量年增42％，市占率增長至15.3％，位居第三位。

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