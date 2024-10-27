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算能科技喊冤：與華為沒商業關係　已提供調查報告給台積電

▲▼算能科技喊冤：與華為沒業務關係　已提供調查報告給台積電。（圖／翻攝算能科技）

▲算能科技產品。（圖／翻攝算能科技）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸加密貨幣挖礦公司「比特大陸」旗下「算能科技」（SOPHGO）被指是華為的「白手套」，協助繞過美國的管制，購買台積電的晶片。對此，算能科技27日發出一份英文聲明，強調從未與華為有任何商業關係，並已向台積電提供一份詳細報告。

算能科技表示，美國商務部對台積電和華為可能存在關聯的調查與算能及其產品無關，算能從未直接或間接與華為建立過任何商業關係。

▼台積電。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼台積電（TSMC）。（圖／達志影像／美聯社）

算能科技指出，算能一直在嚴格遵守適用的法律法規進行經營活動，包括但不限於所有適用的美國國家出口控制法律法規，並且從未違反過這些法律法規中的任何一項。

算能科技強調，已向台積電提供了詳細的調查報告，以證明算能與華為調查無關。

算能科技還說，「SOPHGO保留對任何侵犯SOPHGO商業聲譽的個人或實體採取法律行動的權利，包括敵對競爭者和發佈和傳播虛假及誤導性報告的媒體。」

算能科技成立於2020年，主打 AI 和RISC-V晶片產品設計，團隊來自於比特大陸公司，比特大陸聯合創始人詹克團為算能聯合創始人。公開資訊顯示，台積電過去幾年已經向算能代工數十萬顆晶片。

▼算能科技發出聲明，強調從未與華為有任何商業關係。（圖／翻攝算能科技）

▲▼算能科技喊冤：與華為沒業務關係　已提供調查報告給台積電。（圖／翻攝算能科技）

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