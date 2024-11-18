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中華電信推「感謝愛戴LINE貼圖」小戴經典名言＋多變表情萌翻　做公益還能陪粉絲度過超幸福日常

▲▼中華電信,小戴,戴資穎,貼圖,環保,公益。（圖／翻攝自影片）

▲中華電信特別為「小戴」戴資穎推出「感謝愛戴LINE貼圖」，所得將捐作公益使用。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

「小戴」戴資穎在羽球場上奮鬥不懈的精神和傑出戰績，是吸引許多人成為粉絲的關鍵，除了場上的表演精彩之外，場下的小戴也一直推動愛護地球、環境永續的理念，更從2017年起成為中華電信品牌代言人及永續發展傳播大使，中華電信還特別為推出「感謝愛戴LINE貼圖」，讓各式各樣的小戴表情包陪伴粉絲過日常，並舉辦「擁『戴』精采 繼往開來」粉絲見面會，讓許久不見小戴的粉絲超級開心！

在見面會之前ETtoday即新聞小編小孟，特地帶上一位「特別來賓」要給小戴一個驚喜，那就是由八弟裝扮而成的「小袋」，一身羽球裝加運動髮帶的專業打扮、拿著電蚊拍揮來揮去動感登場，讓小孟大笑提問「怎麼好像跟小戴不太一樣，比較高也比較黑啊？」八弟開玩笑表示因為剛從非洲打完比賽回來，所以膚色黑了三、四階，還幫自己「正名」是戴資穎的姊姊「大袋」，並隨身攜帶環保袋跟小戴一樣減塑愛地球，身為粉絲、平時看比賽就會打扮成小戴模樣幫她加油的八弟，笑說「不排除小戴會提告」，他可是超期待跟小戴來個真假本尊相見歡。

▲▼中華電信,小戴,戴資穎,貼圖,環保,公益。（圖／翻攝自影片）

果然戴資穎一見到八弟就忍不住笑了，看著八弟狂揮電蚊拍模仿她打球時的「假動作」，小戴笑說「我可是都有打耶」；接著一一評價，覺得八弟造型及格，可是拿的是電蚊拍，難道是在嗆她球技太爛了？嚇到八弟差點把電蚊拍丟掉，拼命澄清絕對沒有這個意思！不過最終小戴還是給出了99分的高評價，大讚要留一分的進步空間，八弟這才鬆了一口氣，小孟在一旁也恭喜八弟可以在IG發文「小戴說我99％像」了。

▲▼中華電信,小戴,戴資穎,貼圖,環保,公益。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,小戴,戴資穎,貼圖,環保,公益。（圖／翻攝自影片）

趁著中華電信舉辦的「擁『戴』精采 繼往開來」粉絲見面會，小戴也能聊聊她的真心話，像是多年來擔任中華電信品牌大使的原因，就是因為她非常認同中華電信堅持永續的理念，「就跟我在打羽球的這條路上努力堅持一樣！」每次參與中華電信舉辦的活動，小戴有觀察到為了提倡環保，現場都不會提供瓶裝水；還有中華電信和她共同發起的三年「拍下勝利 種下樹木」造林計畫，2023年擴大至8年15萬棵，目前已種下了超過20公頃、41,415株樹，小戴表示，體驗種下樹木、為地球永續發展做出貢獻的感覺很棒，「而且自己種的樹還有我的名字耶！」反應超可愛。

▲▼中華電信,小戴,戴資穎,貼圖,環保,公益。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,小戴,戴資穎,貼圖,環保,公益。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,小戴,戴資穎,貼圖,環保,公益。（圖／翻攝自影片）

對於許多也愛打羽球的小粉絲們例如羽球校隊隊員，小戴也給他們鼓勵，認為只要「堅持做你想要做的事情，不要放棄就好了」。談到中華電信最新推出的「感謝愛戴，永續精采」小戴貼圖，以真人賽事（包含2024巴黎奧運）及生活照片，結合插畫文字風格，共有32張貼圖，小戴笑說「那些都是我平常會講的話」，沒想到這組貼圖還意外地讓小戴重新認識自己，笑說「我也不知道自己的表情這麼多」。下載LINE貼圖不僅實用又可愛，更棒的是，購買小戴貼圖的金額將全數捐出作為公益使用，像是推廣臺灣羽球運動、舉辦羽球夏令營活動經費等。

▲▼中華電信,小戴,戴資穎,貼圖,環保,公益。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,小戴,戴資穎,貼圖,環保,公益。（圖／翻攝自影片）

見面會上粉絲們一看到戴資穎立刻歡聲雷聲、瘋狂尖叫，重頭戲則是圈叉大挑戰，要考驗粉絲們夠不夠了解小戴，答對最多題、最懂小戴的優勝者，就可以把小戴真人比例人形立牌搬回家，還有相關的小禮物，讓粉絲們超熱烈爭相答題，基本題好比小戴的星座、最愛吃的食物是飯糰、最怕的東西是蟑螂小強、中華電信廣告中的台詞是「永不妥協 堅持致勝」等，對粉絲來說都是小意思；就連中華電信去年12月蟬聯入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）世界成分股，在全球電信業受評公司中名列第一，並續獲標準普爾長期信用評等「AA」，為全球電信業第一也是唯一；同時連續三年獲The Asset（財資）ESG最高榮譽Jade Award，為全台唯一的訊息，也有不少粉絲回答正確，讓人驚嘆鐵粉的愛太強大了！

▲▼中華電信,小戴,戴資穎,貼圖,環保,公益。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,小戴,戴資穎,貼圖,環保,公益。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,小戴,戴資穎,貼圖,環保,公益。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,小戴,戴資穎,貼圖,環保,公益。（圖／翻攝自影片）

最終圈叉大挑戰的勝利者是一對小兄弟，兩人開心地要把小戴人形立牌帶回家，即新聞小編小孟不忘提醒大家，就算沒辦法得到立牌也沒關係，記得下載中華電信跟小戴合作推出的LINE貼圖，給她「大力資持」，不只做公益，還能在每天傳訊息時都可以看到自己的偶像，實在太幸福啦！

▲▼中華電信,小戴,戴資穎,貼圖,環保,公益。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,小戴,戴資穎,貼圖,環保,公益。（圖／翻攝自影片）

手刀購買「感謝愛戴LINE貼圖」 https://line.me/S/sticker/28267707

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