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豪宅停車場天花板漏水...害法拉利包膜受損　車主求償金額曝

▲▼法拉利、Ferrari（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲法拉利示意圖，非當事案件。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

許姓男子將法拉利超跑停在高雄某豪宅的地下停車場，沒想到停車場的天花板竟然漏水，污水直接滴在法拉利上，導致車子的包膜受損，許男認為是豪宅的管委會管理不當，於是求償包膜費用及稅金、保險損失31萬餘元，法院審理後，判管委會應賠償26萬元。

判決指出， 許姓男子是將法拉利停在高雄美術館特區一棟豪宅的地下3樓停車場，2022年12月底，許男發現停車位天花板處有漏水情形，持續滴落含有泥沙石污水在法拉利上，導致車子的包膜毀損，許男車子送去維修重新包膜，花了26萬元，因為車子維修了2個月，損失稅金、保險共5萬2783元，他認為管委會管理有疏失，於是提告求償31萬2783元。

管委會被告後，坦承的確是地下停車場天花板漏水導致車輛包膜毀損，但認為法拉利總共車身貼膜是11片，應該只要更換受損的那幾片不需要全部更換，縱使全車身包膜更換也應該要以毀損的範圍比例請求，且貼膜本來就是保護車身，貼膜毀損不會導致車身無法使用，而且更換受損包膜的維修期間僅須3到4天，請求2個月的稅金及保險金不合理。

法院審理時，法官傳喚維修業者出庭作證，證明一開始有嘗試用美容修繕的方式，但是沒有效，所以才以膜料更換的方式全車做處理，而包膜受的確也是天花板的污水造成，因此求償合理，但兩個月的稅金及保險金部分，則原本就是車主所應負擔的納稅義務，及依法所應負擔的保險費用，不應由管委會負擔，所以判管委會應賠償26萬元，全案可上訴。

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