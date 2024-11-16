長髮女深夜過馬路被撞飛！闖紅燈又犯「1現代陋習」...網全不挺

▲長髮女子深夜過馬路，闖紅燈又低頭滑手機，直接遭一輛轎車撞飛。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

新加坡近日傳出一起驚險車禍，有駕駛行車經過一處交叉路口，突然一名長髮女子從右側走出，駕駛煞車不及將對方撞飛，慶幸的是，女子送醫後沒有生命危險。駕駛的行車紀錄器畫面曝光後，廣大網友卻沒人挺遭撞飛的女子，因為細看竟發現她闖紅燈又低頭滑手機。

綜合新加坡媒體報導，近日當地網上瘋傳一段行車紀錄器拍下的車禍畫面，事發在11月13日深夜2時許，駕駛在綠燈的狀況下行經一處交叉路口，卻突然出現一名長髮女子走斑馬線過馬路，但駕駛看到對方時已煞車不及，女子也被撞飛到馬路中間，撞擊力道十分嚇人。

影片中還能聽到駕駛和乘客的喊叫聲，「不！不！」「該死」，駕駛隨即也下車查看，好險女子還能自己坐起身，當下應該沒有生命危險。據悉，駕駛有趕快通知警察和救護車，女子也被送醫治療。

不過在影片曝光後，引發網友熱議，雖然駕駛撞傷人，但大多數人一面倒批評過馬路的女子，因為有人仔細看之後，發現女子過馬路時低頭滑手機，且她根本沒注意路口號誌，直接闖紅燈想通過4線車道，被撞飛沒死已經要偷笑，反而同情肇事駕駛，遵守交通規則還被違規路人連累。

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