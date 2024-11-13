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快訊／汪小菲繳160萬暫保1680萬愛駒　大S聲請第2度拍賣喊卡

▲▼大S法拍汪小菲的ASTON MARTIN跑車，未達底價流標了。（圖／記者邱中岳攝）

▲大S聲請拍賣汪小菲的Aston Martin跑車，第1次拍賣因出價未達底價流標。（圖／記者邱中岳攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣藝人大S徐熙媛以中國籍前夫汪小菲未履行離婚協議為由，聲請拍賣汪被查封的1輛新車價1680萬元的進口英國跑車，台北地院上月（10月）17日首拍流標，原訂於明天（14日）下午3點第2度拍賣，但因汪已向北院提存所繳納160萬元擔保金，北院裁定停止拍賣。

汪小菲與大S於2021年訴請離婚，經北院調解，同年11月結束10年婚姻，隔年（2022年）3月大S再婚韓國藝人具俊曄，汪小菲數度公開暴走飆罵大S與家人，並停付依離婚協議約定的家人生活開銷等費用，大S為此提告索討1千餘萬元遲付款項，並發動扣押汪存款、動產等強制執行程序。

▲大S、具俊曄結婚後超甜蜜。（圖／翻攝自微博／追星課代表）

▲大S（右）與具俊曄（左）結婚後超甜蜜。（圖／翻攝自微博／追星課代表）

汪小菲留在台灣的1輛奧斯頓馬丁Aston Martin Vanquish英國跑車，被大S聲請查封拍賣，北院先前審酌大S剩餘未受清償金額為500多萬元，裁定汪若提供160萬元擔保、可暫時停止執行，但汪沒繳，北院上月17日下午3點首度拍賣這輛跑車。

這輛黑色跑車於2014年3月出廠，排氣量5935cc、最大馬力573匹，新車價1680萬元，是昔日汪小菲與大S共同使用的愛駒，經專業估價現仍價值620萬元，首拍當天下午2點30分，提前在北院正門外展示，吸引眾人圍觀，因長期停放，車體積塵、電瓶沒電影響賣相，還有專人快手擦亮車身，並接電發動引擎保持怠速運轉。

▲▼汪小菲為毀損債權案到北檢出庭 。（圖／記者劉昌松攝）

▲汪小菲繳交160萬元擔保金，暫時保住昔日價值千萬元的座駕 。（圖／記者劉昌松攝）

但圍觀熱潮沒帶動買氣，當天僅1人繳納投標所需的125萬元保證金，最高出價150萬元、未達底價而宣告流標，車子由大S出錢委託的拖吊業者載離。北院沒公布底價，當天訂於明天下午3點進行第2拍。

不過汪小菲隨即託人到北院提存所，依北院裁定繳納160萬元擔保金聲請停止執行，北院因此公告停止本件跑車的拍賣程序，以免有意投標者白跑一趟。

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