知名連鎖咖啡很多店要收了！店家照推儲值「3線索曝光」別當韭菜　

▲知名連鎖店驚爆很多店要準備收了 。（示意圖／Unsplash）



網搜小組／劉維榛報導

愛喝咖啡的人注意了！民進黨前桃園市議員王浩宇示警，某家南部起家的中型知名咖啡集團，從年中以來，因擴張太快而導致面臨財務危機，出現薪水晚發、人力不足狀況，現在店裡仍再推儲值卡，呼籲大家付現金，不要被當韭菜被割，同時也曝3個關鍵線索。

王浩宇在臉書透露，某家南部起家的中型知名咖啡集團，「除了咖啡外，近年轉投資多種餐飲，曾經在全國擁有十幾間分店，包含咖啡品牌跟火鍋」，上述就是關鍵線索。

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正因為擴張太快面臨財務危機，王浩宇說，該企業從年中以來，已出現薪水晚發、人力不足，更誇張的是「店裡卻持續在推儲值卡，要客人存錢！」

王浩宇同時還稱，很多分店都準備要收攤了，呼籲大家真的要吃請付現金就好，不要當韭菜被割。就怕知名連鎖店遭受影射，王浩宇也強調，「不是#多、不是#路、不是#度C。」

底下網友紛紛驚呼，「哪一家其實不重要，別儲值才是重點...」「我記得以前在高雄時還蠻常喝這家的拿鐵，員工服務態度非常親切，可惜還是犯了致命的錯誤，擴張太快」、「好像很多店都是擴展太快，後面經營就會面臨困境」、「除了悠遊卡，從來不儲值，何必借錢給別人」、「我也中了，台北門市都收起來了」。