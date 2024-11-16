快訊／深夜搭渡輪去旗津！高雄女突墜海　送醫搶救仍不治





▲高雄女子搭渡輪不明原因墜海，送醫搶救不治。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、陳韻如／高雄報導

高雄鼓山輪渡站昨(15日)深夜傳出墜海意外！一名44歲夏姓女子搭乘鼓山往旗津方向渡輪，但卻在行駛途中不明原因墜海。警消獲報後，立刻出動警艇救援，並與渡輪及領港交通船共同搶救後，順利將夏女救起，但她已無生命跡象，緊急送醫搶救仍不幸宣告不治，至於詳細案發原因仍待調查釐清。

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