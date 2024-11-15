直擊／葉元之跑票、黃珊珊神隱　NCC「萬年條款」表決狀況多

▲立法院表決大戰。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（15日）立法院會處理爭議許久的「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第16條修正」，最終在「藍白合」狀況下，以55票贊成、48票反對通過提案，但也發生意外插曲，議案首次表決時，是56票贊成、47票反對通過，在民進黨提案重付表決後卻跑了一票，變成55票贊成、48票反對，現場一陣錯愕，而該票就是藍委葉元之。另外，白委黃珊珊則是有出席早上黨團記者會，卻缺席隨後院會。

立法院會早在7月三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，刪除萬年委員條款，新法任期改為四年且僅能連任一次，不得延任；同時通過附帶決議，要求本屆NCC委員比照現任主委陳耀祥宣示，不再接受政院提名，也不再接受延任，主動辭職。

由於依現行法，「本法施行日期，由行政院以命令定之」，政院遂以此主張，NCC副主委翁柏宗仍具有代理主委資格。為反制行政院，民眾黨團及國民黨立委翁曉玲再提《NCC組織法第16條修正案》，將實施時間改成「自修正公布日施行」。換言之，只要此案在本周五三讀，待立院送總統及行政院，若行政院未提覆議，總統應於收到後10日內公布實施，翁柏宗就無法再繼續代理主委。

今院會在出席103人狀況下，藍白合以55票贊成、48票反對通過提案。缺席投票的委員中，民進黨團總召柯建銘身體不適未出席、綠委楊曜則因地方行程及班機問題缺席，綠委林楚茵、邱議瑩、藍委江啟臣、張嘉郡、柯志恩、白委林憶君則在法國出訪行程。而黃珊珊雖上午有出席黨團記者會，但臨時缺席院會投票。

而兩次表決中在野黨陣營跑了一票，經過比對為國民黨立委葉元之，他事後也向院會聲明與國民黨團立場一致。

