俄無人機飛進房間！　烏克蘭14歲少女在家「活活炸死」淪殘屍

▲ 年僅14歲的瑪麗亞在家被炸死。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭14歲少女瑪麗亞（Maria Troyanivska）上月在基輔的家中，一架俄軍無人機突然從窗戶飛進房間，當場將她活活炸死，遺體嚴重燒毀，令家屬悲痛不已。

根據BBC，瑪麗亞10月某天晚間在基輔郊區的家中床上，遭伊朗設計的俄軍見證者（Shahed）無人機殺死，母親維多利亞（Viktoria ）說明，無人機從窗戶飛進房間後發生爆炸，她和丈夫從隔壁房間跑出來，便發現瑪麗亞房間起火。

維多利亞哭著描述，「我們試圖滅火，但火勢燒得太過猛烈」，「根本無法呼吸，我們只能逃跑」，而瑪麗亞因爆炸當場死亡，遺體被嚴重燒毀，「我們不得不將她放進封閉的棺材裡，她根本沒有倖存的機會」。

▲ 瑪麗亞的家被炸毀。（圖／翻攝自臉書）

她悲痛表示，女兒死後他們的生活徹底改變，因公寓被炸毀也只能借住友人家中，且為了躲避無人機攻擊，每晚都在走廊上過夜，「令人精疲力盡」。

俄羅斯近期大幅增加對烏克蘭的無人機攻擊，據烏軍統計，俄軍10月共派出逾2000架無人機，創下開戰以來新高，9月和8月則分別派出1410架與818架，相較此前3個月加總共1100架顯著增加。