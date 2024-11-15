Fred臥底点爭鮮推銷「來点肉味」　得意笑：終於輪到我聯名

▲▼Fred首度聯名MAGiC TOUCH「來点肉味」特別臥底當店員考察消費者喜好。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

為搶攻消費者目光並收服饕客味蕾，MAGiC TOUCH首度攜手料理界人氣王－廚佛瑞德Fred共同研發新菜單，並以「來点肉味」為主題，顛覆傳統迴轉壽司印象，迸出美味新火花！今(11/15)Fred的YouTube頻道「Fred吃上癮」上片，揭開這次合作聯名菜單的秘辛，影片中的Fred難掩興奮地表示：「終於大家可以在門市看到我的人形立牌！」

▲身為肉控的Fred發想設計肉類壽司新品，為MAGiC TOUCH注入新的風味選擇。

在正式研發前，Fred展開了一場「臥底行動」，穿上制服、戴上假髮，搞笑化身MAGiC TOUCH門市店員，親身了解消費者的點餐偏好與口味反饋。Fred觀察到，許多顧客仍偏愛迴轉壽司中的經典海鮮選項，但同時也有不少肉食愛好者渴望更多選擇。身為肉控的Fred決心將自己的喜好融入創意料理中，設計出豐富的肉類壽司菜色，為MAGiC TOUCH注入新的風味選擇，讓愛吃肉的消費者也能盡情享受這場饗宴。

▲Fred與MAGiC TOUCH的研發主廚馬修召開多次會議與實作。

隨後，Fred滿心期待能參與研發，準備好大顯身手！首先與MAGiC TOUCH的研發主廚－研發經理馬修召開多次會議，馬修透露，研發商品時會依據客戶喜好的消費大數據著手，設計出消費者喜愛的產品，而有著「肉類大師」之稱的Fred提議增加肉類壽司選項以吸引肉類愛好者走入門市。因此在馬修專業帶領下，Fred從認識、試吃品牌食材開始，進而探討各類可能的組合，最後確定以雞、豬、牛、鴨等各式肉品進行研發，更實地進入MAGiC TOUCH中央廚房展開料理實作，反覆調整口味與擺盤。

經過多次嘗試和討論，雙方最終敲定推出：「燒炙和牛佐松露醋」、「芥末胡麻豬刈包」、「BBQ戰斧豬排」、「卡拉椒麻雞肉串」、「蔥鴨蔥鴨壽司」等結合台式、美式、法式及川菜風味的五款聯名商品，每一款都結合了Fred的特色創意與MAGiC TOUCH的料理精神，期待滿足顧客的不同口味需求，為了讓聯名產品正式上市後大放異彩，Fred還特地拍攝了一系列宣傳照，展現了對新菜色的十足信心！

▲Fred至MAGiC TOUCH驗收聯名大作，大讚把節目精華完美呈現。

而在上市之際，Fred再度走訪MAGiC TOUCH驗收他的「來点肉味」系列聯名大作。有著滿滿美式風味的「BBQ戰斧豬排」靈感取自Fred過去在美國的生活經驗，將豬排刷上BBQ醬後烤至恰到好處，肉質軟嫩、酸甜鹹香；「芥末胡麻豬刈包」則是以夜市小吃為靈感，將炸過的刈包皮包裹沾滿法式胡麻芥末醬的五花肉，再撒上花生粉呈現酸嗆香甜的中西合併新風味，滿足感加倍；「蔥鴨蔥鴨壽司」結合滿滿台灣元素，採餛飩皮夾蔥餡料包裹後油炸，再加上經典客家桔醬與煙燻鴨，讓人吃一口就回到令人懷念的台灣家鄉味。

另外，愛吃辣的Fred也大推「卡拉椒麻雞肉串」，結合洋芋脆片增加口感，肉品醬汁除了花椒的麻香辣之外，還加了點小心機以「蜂蜜」平衡風味，完全顛覆消費者對川菜的想像；當然，資深松露控的Fred絕對不會少了松露元素，「炙燒和牛佐松露醋」以松露風味的巴薩米克醋帶出和牛的油香與高級口感，再搭配油漬番茄乾提味，令Fred忍不住大讚：「基本上就是把我節目上的精華完美呈現」！

▲▼Fred首度聯名MAGiC TOUCH「來点肉味」5道料理。（圖／業者提供）

Fred邀請大家把握聯名活動期間（2024/11/12 - 2025/01/13）前往MAGiC TOUCH品嚐他精心研發的5道得意之作。影片最後還埋了一個小彩蛋，只要粉絲觀看YouTube指定影片並憑畫面截圖至MAGiC TOUCH門市消費滿500元，即可獲得「燒炙和牛佐松露醋」一份，必須手刀衝一波MAGiC TOUCH，把令人期待已久的廚佛級美味吃起來！