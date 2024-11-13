烏克蘭：俄反攻失敗「單日損失1950名士兵」　開戰來傷亡最慘一天

▲ 烏克蘭8月進攻庫斯克。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭官員聲稱，俄軍11日試圖從烏軍手中奪回俄羅斯邊境庫斯克州（Kursk）的行動失敗，損失1950名士兵，成為開戰以來傷亡最慘重一天。

《紐約郵報》報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部聲稱，俄軍在庫斯克州的攻勢被烏軍擊退，烏軍目前仍控制8月反攻中奪取的大部分領土。第7獨立機械化旅發言人布利希克（Anastasia Blyshchyk）表示，「昨天對於嘗試發動5至6波攻勢的俄羅斯占領者來說真是黑暗的一天。」

根據《基輔郵報》，布利希克指出，俄軍出動軍車、傘兵攻擊烏克蘭據點，但有10輛裝甲車被第47旅士兵摧毀。這場失敗的日間突襲中，滿載步兵的裝甲車在不到1小時的交戰中被砲火摧毀，還擊中地雷區。

烏克蘭8月起對庫斯克發動反攻，總統澤倫斯基希望此地能成為對抗俄羅斯的談判籌碼。雖然俄軍11日靠著一波波猛攻取得小幅度進展，布利希克強調，前線仍在烏軍掌控中。

烏方指出，單日損失1950名士兵創下俄軍侵烏以來新高，此前的最高紀錄發生在前一天，10日一天有1770名士兵陣亡，成為克宮又一次龐大損失。