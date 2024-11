烏克蘭：俄反攻失敗「單日損失1950名士兵」　開戰來傷亡最慘一天

▲ 烏克蘭8月進攻庫斯克。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭官員聲稱,俄軍11日試圖從烏軍手中奪回俄羅斯邊境庫斯克州(Kursk)的行動失敗,損失1950名士兵,成為開戰以來傷亡最慘重一天。

《紐約郵報》報導,烏克蘭武裝部隊總參謀部聲稱,俄軍在庫斯克州的攻勢被烏軍擊退,烏軍目前仍控制8月反攻中奪取的大部分領土。第7獨立機械化旅發言人布利希克(Anastasia Blyshchyk)表示,「昨天對於嘗試發動5至6波攻勢的俄羅斯占領者來說真是黑暗的一天。」

根據《基輔郵報》,布利希克指出,俄軍出動軍車、傘兵攻擊烏克蘭據點,但有10輛裝甲車被第47旅士兵摧毀。這場失敗的日間突襲中,滿載步兵的裝甲車在不到1小時的交戰中被砲火摧毀,還擊中地雷區。

烏克蘭8月起對庫斯克發動反攻,總統澤倫斯基希望此地能成為對抗俄羅斯的談判籌碼。雖然俄軍11日靠著一波波猛攻取得小幅度進展,布利希克強調,前線仍在烏軍掌控中。

烏方指出,單日損失1950名士兵創下俄軍侵烏以來新高,此前的最高紀錄發生在前一天,10日一天有1770名士兵陣亡,成為克宮又一次龐大損失。

New day - new record



On November 11, russian personnel losses reached 1950 soldiers.

It's the highest daily number since the beginning of the full-scale invasion.



The previous record — 1,770 soldiers — was set just a day before. pic.twitter.com/ucYGHK3HGy