　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女投資虛擬幣遭詐500萬　苗栗警、國道警在雪隧包抄監控手

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市一名羅姓婦人誤陷詐騙集團設局，幻想透過「網友」操作虛擬貨幣來獲取暴利，以電子錢包方式陸續轉出500餘萬，直到想要獲利了結卻困難重重，她大夢初醒報警。檢警日前誘出林姓取款車手和游姓監控手現身，游男乘機駕車逃逸，警方通報國道警方，順利在國道5號宜蘭雪隧端包抄逮捕歸案，全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌偵辦。

▲苗栗一女子遭投資詐騙500多萬，警方在雪山隧道內逮捕逃逸車手。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗一女子遭投資詐騙500多萬，警方在雪山隧道內逮捕逃逸車手。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今天表示，羅姓女子（43歲）9月中旬瀏覽臉書時，認識詐騙集團成員假扮的網友、互加line成為好友聊天，在一套天花亂墜的鼓勵下，羅女誤信對方可代為操作虛擬貨幣獲利，9度以電子錢包轉出的方式，匯出500餘萬元詐騙集團。

▲苗栗一女子遭投資詐騙500多萬，警方在雪山隧道內逮捕逃逸車手。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，詐團騙她已獲利450萬，等到羅女開口想要獲利了結時，詐團說需先繳獲利的50%、225萬元，她才驚覺遭到詐騙，趕緊向警方報案請求協助。苗栗警分局受理後，確認羅女遭典型假投資詐騙，立即報請苗栗地檢察署檢察官蕭慶賢指揮偵辦。

檢警10月30日中午以現金交付150萬方式，誘出取款的假幣商林男（28歲）及監控手游男（22歲）等2人在苗栗市中正路交易，在一處巷子逮捕林男，游男乘機駕車往北逃逸。警方發現嫌犯轎車現身國道5號，當天傍晚通報國道警方，在雪山隧道宜蘭端利用塞車機會，順利逮捕游男到案。

▲苗栗一女子遭投資詐騙500多萬，警方在雪山隧道內逮捕逃逸車手。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方偵訊後，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送苗栗地檢察署偵辦，假幣商車手林嫌遭裁定羈押禁見，監控手游嫌裁定5萬元交保。警方呼籲，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗親友、相關金融從業人員諮詢、請益，最重要的是應慎選政府立案、合法交易管道，任何標榜「可代客操作、穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／朱學恒強吻鍾沛君求調解破局　二審改判11月
墊菜籃關窗喪命！錢櫃22歲女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍
快訊／國軍士官下班剛踏出營區　遭酒駕撞死
被拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光
快訊／國1輪胎噴飛砸中小客車！　駕駛命危
陳時中聚餐「美女醫」是她！　IG說話了
獨／柯文哲「木可金庫」遭封！北檢再出手查扣銀行帳戶資金
天兔颱風路徑再偏西！　更靠近台灣
快訊／台中情侶入住知名摩鐵　31歲女死亡
野貓突竄出！　台中男大生摔車慘死
26歲小三女畫家「清純真面目曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／朱學恒強吻鍾沛君求調解破局　二審改判11月

查扣木可公關3883萬　北檢證實「柯文哲涉不法侵佔款」

澎湖士官離營外宿！剛踏出營區就遭酒駕小貨車撞飛　送醫搶救不治

天兔來襲！太平山國家森林遊樂區+各步道　15日預警性休園封閉

墊菜籃關窗喪命！北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

快訊／國1北上大貨車「輪胎噴飛南下車道」！小客車遭砸中駕駛命危

嘉義毒警染「喪屍煙彈」交往女藥頭！警車溫馨接送　涉用藥逼性交

被拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光　閨蜜陪回家6分鐘後衝機場

幫頂2竊案換「5萬＋女友免費毒品」　傻男下場曝光

獨／柯文哲「木可金庫」遭封！北檢再出手查扣銀行帳戶資金

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

柯文哲主動要求剃頭！室友幫理光頭　今提訊新造型現身

騎士沒待轉被攔喊切不出去　PO網諷警「業績戰士」掀議論

快訊／朱學恒強吻鍾沛君求調解破局　二審改判11月

查扣木可公關3883萬　北檢證實「柯文哲涉不法侵佔款」

澎湖士官離營外宿！剛踏出營區就遭酒駕小貨車撞飛　送醫搶救不治

天兔來襲！太平山國家森林遊樂區+各步道　15日預警性休園封閉

墊菜籃關窗喪命！北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

快訊／國1北上大貨車「輪胎噴飛南下車道」！小客車遭砸中駕駛命危

嘉義毒警染「喪屍煙彈」交往女藥頭！警車溫馨接送　涉用藥逼性交

被拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光　閨蜜陪回家6分鐘後衝機場

幫頂2竊案換「5萬＋女友免費毒品」　傻男下場曝光

獨／柯文哲「木可金庫」遭封！北檢再出手查扣銀行帳戶資金

台積電遭控涉嫌「反美」歧視　超過10名員工組團提吿

韓國「二壘安打變全壘打」！林立離球最近：感覺是打到硬的東西

快訊／朱學恒強吻鍾沛君求調解破局　二審改判11月

查扣木可公關3883萬　北檢證實「柯文哲涉不法侵佔款」

天兔創紀錄「史上首次11月2個陸警」　粉專：可能登陸屏東

豪砸9400萬租828坪地　南投第一家藏壽司地點曝光

熊本縣知事會見經濟產業大臣　請求支持台積電建第三工廠

JK STUDIO插旗林口三井OUTLET二期！招牌法式油封鴨腿細緻香甜

澎湖士官離營外宿！剛踏出營區就遭酒駕小貨車撞飛　送醫搶救不治

比照劉德華演唱會！天兔攪局12強賽　蔣萬安：若停班課「當日賽事取消」

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

社會熱門新聞

即／北市錢櫃22歲女員工墜樓亡！疑「關窗戶」喪命

即／阿里山「棧道斷裂」墜落1死4傷　女遊客頭部重創亡

浪犬遭轎車來回輾壓　肇逃駕駛被肉搜

旅行團遊阿里山遇棧道斷裂　涼亭完工13年奪命1死4傷

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

即／31歲女陳屍台中摩鐵　「黑豹裝」男友被警帶回

即／北市錢櫃傳墜樓！22歲女員工突墜8樓「無呼吸心跳」

酒駕害死女騎士　桃園男竟叫妻子頂罪

2女學生喝醉遭性侵！她幫阻止色狼反遭殃

余天女婿當「車手頭」賠錢獲緩刑　鄉民：詐騙天堂

校長遭網紅控性侵　議員揪1疑點

阿里山「棧道斷裂」5遊客墜落　1人傷重搶救中

即／高雄民宅大火1死1命危！夫臥病慘亡妻送醫搶救

野貓突竄出　2騎士自摔1死1傷

更多熱門

相關新聞

陳傑憲：兒子喊「全壘打」成真！

陳傑憲：兒子喊「全壘打」成真！

世界12強賽中華隊13日開幕首戰以6比3擊敗韓國隊，台灣隊長陳傑憲也發威，在陳晨威全壘打後，轟出兩分砲成為關鍵。他表示，「感謝隊友感染了我。」而且兒子帶來好運，剛學會「陳傑憲全壘打」，賽後會分享兒子講話的影片給球迷。

韓國代打開轟惹議！曾豪駒認為有誤判

韓國代打開轟惹議！曾豪駒認為有誤判

潘傑楷破守備質疑：謝謝阿坤眼神交流

潘傑楷破守備質疑：謝謝阿坤眼神交流

滿場球迷當作後盾擊敗韓國　曾豪駒：我們做到了

滿場球迷當作後盾擊敗韓國　曾豪駒：我們做到了

莊昕諺關鍵三振：謝謝林家正救了我

莊昕諺關鍵三振：謝謝林家正救了我

關鍵字：

投資詐騙虛擬貨幣雪山隧道苗栗警影音

讀者迴響

熱門新聞

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

快訊／天兔長「針眼」海警　最快下半天陸警

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

25歲女懷上「9胞胎」！

即／北市錢櫃22歲女員工墜樓亡！疑「關窗戶」喪命

駕訓班女教練太正…網挖出大尺度辣照　曾當寫真女郎辛酸真相曝

天兔夜間出現RI現象　3地恐風強雨大

即／天兔開眼增強！恐成今年第6強颱

單局2轟攻6分！大巨蛋震動　韓媒：好像地震

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

LINE隱藏3抓猴功能　1種用過就刪不了

更多

最夯影音

更多

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面