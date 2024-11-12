　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄願意聽取「川普終戰提議」　他曾放話1天內結束烏俄衝突

▲▼普丁,川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普宣稱一天內就能結束烏俄戰爭。圖為他與普丁握手。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄國外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，俄羅斯已經準備好，聽取美國總統當選人川普（Donald Trump）對於結束烏克蘭戰爭的提議。此前，川普多次揚言，如果他還是總統，這場衝突根本不會發生，而且他一上任就可以在24小時內結束戰爭。

雷雅布可夫接受《國際文傳電訊社》（Interfax）採訪時說，莫斯科已經準備好聽取川普的提議，而且是關於「如何在協議方面取得進展，而非進一步向基輔政權挹注各種援助。」

雷雅布可夫還表示，莫斯科與華府已經透過「封閉管道」，針對烏克蘭議題「交換信號」，但他沒有具體說明，究竟是現任的拜登政府，還是未來的川普團隊。

隨著白宮政權更迭，美國外交政策是否可能轉向，引來全球關注。而烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）也表示，基輔已經準備好與川普政府合作，「請記住，總統澤倫斯基是最早向川普致意的世界領導人之一。那是一次真誠的對話，針對進一步合作交換意見。」

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）近期訪問基輔，他直言此行是為了強調歐盟對於烏克蘭的支持，「這種支持依然堅定不移，而且是絕對必要的，這樣你們才能繼續抵禦俄羅斯的入侵。」

此外，波瑞爾也呼籲，西方向基輔運送武器時應該「加速運送、減少自我設下的紅線」，今年8月更呼籲盟友，應該解除限制，允許烏克蘭使用西方武器打擊俄羅斯目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台積電大驚喜！　宣布提高配息
快訊／宋再臨離世前IG留言曝光
快訊／新北30歲男潛水失蹤！遺體尋獲
快訊／韓星宋再臨過世　享年39歲
「中文YT第一人」回來了！　李子柒全平台復出
快訊／南澳高中進修部急停班停課
台鐵確定加薪！　再招722人
快訊／台韓大戰　南韓先發公布
高中生偷拿回手機！導師爆怒側摔+膝蓋壓頭　恐怖畫面曝光
快訊／市民大道民宅大火！　濃煙猛竄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

颱風「桔梗」襲菲律賓　逾15萬人受災！1.5萬人棲身臨時收容所

澳洲「屍花」開了！死老鼠腐臭味四溢　民眾排隊搶聞

俄空襲炸毀烏東前線附近水壩！　烏克蘭憂大淹水

最長壽美國人！114歲人瑞最常去這地方　給簡單1建議：努力工作

川普馬斯克「兄弟情」恐短命！　歷史學家剖析3原因：不會長久

疑收受毒品！　日本奧林巴斯前CEO考夫曼被法辦

南韓爆百日咳疫情！2月嬰有痰狂咳　確診5天後死亡

真實版寄生上流！地板傳詭異敲門聲　「掀開驚見裸男」已偷住半年

逼情婦11歲兒看「媽媽性愛片」！他遭孕婦持扳手痛毆　險喪命

日媒：石破茂與習近平雙邊會談　擬11／15在秘魯APEC舉行

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

哈士奇狗生淋雨初體驗　護目鏡+咧嘴笑超可愛

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

兩貓聽寶寶哭聲衝上前關心　趴床邊緊盯：需要幫忙嗎？

颱風「桔梗」襲菲律賓　逾15萬人受災！1.5萬人棲身臨時收容所

澳洲「屍花」開了！死老鼠腐臭味四溢　民眾排隊搶聞

俄空襲炸毀烏東前線附近水壩！　烏克蘭憂大淹水

最長壽美國人！114歲人瑞最常去這地方　給簡單1建議：努力工作

川普馬斯克「兄弟情」恐短命！　歷史學家剖析3原因：不會長久

疑收受毒品！　日本奧林巴斯前CEO考夫曼被法辦

南韓爆百日咳疫情！2月嬰有痰狂咳　確診5天後死亡

真實版寄生上流！地板傳詭異敲門聲　「掀開驚見裸男」已偷住半年

逼情婦11歲兒看「媽媽性愛片」！他遭孕婦持扳手痛毆　險喪命

日媒：石破茂與習近平雙邊會談　擬11／15在秘魯APEC舉行

快訊／台積電大驚喜！Q3提高配息至4.5元　明年3／18除息

新北小黃逆向衝出醫院車道　轉彎撞歪燈桿！運將：機械故障

颱風「桔梗」襲菲律賓　逾15萬人受災！1.5萬人棲身臨時收容所

澳洲「屍花」開了！死老鼠腐臭味四溢　民眾排隊搶聞

台東馬偕重症團隊傳捷報　研究成果在醫學會奪首獎

俄空襲炸毀烏東前線附近水壩！　烏克蘭憂大淹水

宋再臨離世前IG留言「開始漫長旅程」　前公司回應：去年合約期滿

貴卻能用一輩子的質感化妝鏡！手掌大黑金鱷魚皮款要11萬

快訊／宜蘭福山植物園聯外道路崩塌　13日起休園2天緊急搶修

幼兒園餵藥案挨批洩露教保員個資　王婉諭告王鴻薇誹謗結果出爐

騎士追垃圾車「猛力一甩」　下秒慘摔翻滾...垃圾噴滿地

國際熱門新聞

特斯拉「車門打不開」4人活活燒死

客機「降落海地」遭槍擊　多家航空宣布停飛

22年前買的電視「扛去Costco退貨」

普丁擬設性愛部門！強制停電逼夫妻壞壞

台灣被點名　川普關稅這幾國要小心

頭髮捲進摩天輪　13歲少女「整片頭皮被扯下」

分手隔天腦震盪　男「忘記分手」和女友結婚

日本嬤油門當煞車踩衝上人行道！釀1死3傷

沙烏地阿拉伯下雪了　驚人畫面曝光

日氣象廳估天兔「16日接近台灣」

美股「川普行情」破40000點　台積電ADR反跌3.55％

日在野黨領袖劈腿「背叛元配」　愛妻美貌曝

46歲爸網路謾罵川普　射殺4家人自轟

非裔母誕下白女兒　DNA結果出爐

更多熱門

相關新聞

受負面消息打擊 港股再急挫580點

受負面消息打擊 港股再急挫580點

在多重負面消息打擊之下，香港股市連日來表現不振，今天再度急挫580點，全日成交總額為港幣2342億元（約新台幣9602億元），各類股票全面向下。

曾自爆「親手殺狗」　女州長將任國土安全部長　

曾自爆「親手殺狗」　女州長將任國土安全部長　

婚禮籌備10個月「賓客都沒來」

婚禮籌備10個月「賓客都沒來」

日本首度確認！　俄國最先進「核潛艦」通過北海道海域

日本首度確認！　俄國最先進「核潛艦」通過北海道海域

川普傳欽點盧比歐　對中國比蓬佩奧回歸更慘

川普傳欽點盧比歐　對中國比蓬佩奧回歸更慘

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯川普外交戰爭北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

台中+27處科技執法！名單公布

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面