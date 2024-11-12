俄願意聽取「川普終戰提議」　他曾放話1天內結束烏俄衝突

▲川普宣稱一天內就能結束烏俄戰爭。圖為他與普丁握手。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

俄國外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，俄羅斯已經準備好，聽取美國總統當選人川普（Donald Trump）對於結束烏克蘭戰爭的提議。此前，川普多次揚言，如果他還是總統，這場衝突根本不會發生，而且他一上任就可以在24小時內結束戰爭。

雷雅布可夫接受《國際文傳電訊社》（Interfax）採訪時說，莫斯科已經準備好聽取川普的提議，而且是關於「如何在協議方面取得進展，而非進一步向基輔政權挹注各種援助。」

雷雅布可夫還表示，莫斯科與華府已經透過「封閉管道」，針對烏克蘭議題「交換信號」，但他沒有具體說明，究竟是現任的拜登政府，還是未來的川普團隊。

隨著白宮政權更迭，美國外交政策是否可能轉向，引來全球關注。而烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）也表示，基輔已經準備好與川普政府合作，「請記住，總統澤倫斯基是最早向川普致意的世界領導人之一。那是一次真誠的對話，針對進一步合作交換意見。」

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）近期訪問基輔，他直言此行是為了強調歐盟對於烏克蘭的支持，「這種支持依然堅定不移，而且是絕對必要的，這樣你們才能繼續抵禦俄羅斯的入侵。」

此外，波瑞爾也呼籲，西方向基輔運送武器時應該「加速運送、減少自我設下的紅線」，今年8月更呼籲盟友，應該解除限制，允許烏克蘭使用西方武器打擊俄羅斯目標。