公園吵架竟下重手！持滅火器重擊+拳打腳踢　火爆男下場曝

▲陳姓男子去年9月因細故與鍾姓男子起爭執，竟持滅火器朝其頭部重擊，再徒手以拳頭、腳踩方式攻擊頭部後離去。（資料照／民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年9月間中午在中壢區某公園與友人聊天之際，突與鍾姓男子起口角，陳男突持滅火器朝鍾男頭部揮擊，待其倒地後再徒手毆擊、腳踩頭部後離去，鍾男則經路人協助報案送醫急救才撿回一命；桃園地院審理時，陳男坦承犯行不諱，但否認有殺人之犯意，法官審結依傷害罪判處有期徒刑10月，還可上訴。

檢警調查，34歲陳姓男子於去年9月30日中午12時許，在中壢區華祥二街附近，因細故與鍾姓男子起爭執，2人發生拉扯後，陳突滅火器朝鍾頭部揮擊倒地，還徒手以拳頭毆擊鍾頭部，再以腳踩踐踏鍾頭部後才離去，倒地的鍾姓男子奄奄一息，幸經旁人急忙向119通報送醫後幸運救回一命，其中頭部與臉部多處有撕裂傷、左眼瞼及眼周圍開放性傷口、左眼血腫瘀傷等傷害，案經中壢警分局循線查獲陳男到案；檢方複訊後依殺人未遂罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告陳男坦承犯行，法官根據證人證詞、扣押物品滅火器、診斷證明書、監視器畫面、現場照片等證據佐證，足認被告犯行明確。

法官認為，檢方公訴意旨雖認被告涉犯殺人未遂罪嫌，然查被告與告訴人於案發前並無任何恩怨，僅因偶然口角發生衝突，被告並無殺害告訴人之動機，被告持滅火器攻擊告訴人之行為僅1次，嗣後則以拳頭、腳踹其頭部，告訴人送醫院急診縫合後，並無留院觀察，告訴人自行離院，傷勢尚非危及生命，無從認定被告有殺人之犯意。

法官審酌，被告僅因一時口角，竟持滅火器、徒手攻擊告訴人頭部，造成告訴人傷勢非輕，犯後雖坦承犯行，然未與告訴人達成和解亦未賠償，法官審結依傷害罪判處有期徒刑10月，本案仍可上訴。