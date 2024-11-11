2025高雄跨年第二波卡司出爐　「3大勢樂團」接力上陣

▲告五人再度登上高雄跨年舞臺。（圖／相信音樂提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今（11）日公布夢時代跨年晚會第二波卡司，大勢樂團告五人、滅火器和麋先生開場接力演出，市長陳其邁表示，從年初「大港開唱」到10月「Takao Rock 打狗祭」，澎湃熱情的音樂祭展現高雄活力城市的搖滾性格，歡迎樂迷到高雄繼續從年頭唱到年尾的熱血，嗨翻跨年夜。

人氣一年高過一年的告五人，今年再度登上高雄跨年晚會舞台，準備用充滿歡樂的表演，來回饋他們印象中最熱情的高雄觀眾。主辦單位說，節目一開場就邀請深受樂迷崇拜的創作樂團表演，掀起跨年晚會火熱高潮，消息一出讓樂迷粉絲摩拳擦掌，準備連續狂歡六小時。

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▲滅火器預告將為高雄跨年舞臺帶來大驚喜。（圖／火氣音樂提供）

從高雄學生樂團起步的滅火器，將在2025年迎來成軍25周年的重要時刻，除了一系列慶祝活動的籌備，團員們也都開始在樂團表演以外，嘗試不同面向的工作，像楊大正即將以舞臺劇演員的身分和大家見面。

一向認真看待每一次表演的滅火器，已緊鑼密鼓為高雄跨年晚會設計表演內容，他們表示，「其實跨年演出和音樂祭的演出形式非常不同，所以我們在舞臺上會有不同於音樂祭的表演。」

為了要在跨年現場帶來大驚喜，滅火器堅持不先爆雷任何內容，只保證絕對會用出人意料的熱烈表演，和觀眾一起歡喜迎接新的一年。

▲麋先生挾著超高人氣，陪伴高雄的朋友一起跨年。（圖／相信音樂提供）

樂團成員都來自南台灣的麋先生，以往都趁著跨年晚會表演，和老朋友敘舊，也藉此機會認識不同的新朋友。2024年對麋先生是不同以往的一年，他們今年以電影《周處除三害》片尾曲〈壞蛋〉紅遍亞洲，在盡心準備高雄跨年晚會內容的同時，也公布明年3月將在高雄巨蛋舉辦〈馬戲團運動 CircUs〉世界巡迴演唱會高雄場的好消息。

從高雄跨年一路唱進高雄巨蛋，連續的「回家演唱」，讓兩位高雄出身的團員聖皓和喆安，特別感受到榮歸故里的驕傲，因為是家鄉，他們會投入更多的專注，讓這兩場表演更臻完美。

2025高雄夢時代跨年將於12月31日晚間6點55分登場，目前已公布高雄獨家卡司盧廣仲、徐佳瑩，以及大勢樂團告五人、滅火器、麋先生等夢幻卡司。

精彩節目加上亞灣區百萬港景，高雄市政府表示「跨年首選就是高雄」，還有更多驚喜彩蛋即將公開，邀請所有人到高雄歡度浪漫溫馨的跨年夜。