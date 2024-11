川普人氣關鍵？上專機前「彎腰1暖舉」吸千萬觀看　網讚難怪當選

▲ 川普幫衛兵撿起帽子。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統當選人川普選前民調和民主黨賀錦麗不相上下,開票後卻一路領先,甚至一舉拿下7大搖擺州,成功重返白宮。近日網路瘋傳一段川普多年前的影片,展現他對待基層親民又有人情味的一面,令不少網友大讚暖心,「難怪他人氣這麼高」,不過也有聲音認為只是作秀。

這段影片是在2017年川普第一任期時拍攝,在他篤定當選後重新在社群平台X引發關注,可見他坐上專機前一名衛兵帽子被吹走,但並沒有去撿帽子,而是在原地堅守崗位,而川普見狀立刻彎下腰幫他撿起帽子,親手為他戴上,雖然馬上又被風吹走,川普仍再度上前想幫忙撿,上機前還拍拍這名衛兵表示鼓勵。

That's the President America won back this week! pic.twitter.com/BIRR0YMCYy