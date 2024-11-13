川普人氣關鍵？上專機前「彎腰1暖舉」吸千萬觀看　網讚難怪當選

▲ 川普幫衛兵撿起帽子。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統當選人川普選前民調和民主黨賀錦麗不相上下，開票後卻一路領先，甚至一舉拿下7大搖擺州，成功重返白宮。近日網路瘋傳一段川普多年前的影片，展現他對待基層親民又有人情味的一面，令不少網友大讚暖心，「難怪他人氣這麼高」，不過也有聲音認為只是作秀。

這段影片是在2017年川普第一任期時拍攝，在他篤定當選後重新在社群平台X引發關注，可見他坐上專機前一名衛兵帽子被吹走，但並沒有去撿帽子，而是在原地堅守崗位，而川普見狀立刻彎下腰幫他撿起帽子，親手為他戴上，雖然馬上又被風吹走，川普仍再度上前想幫忙撿，上機前還拍拍這名衛兵表示鼓勵。

That's the President America won back this week! pic.twitter.com/BIRR0YMCYy — Trump Girl (@MAGA__Patriot) November 10, 2024

一名網友11日上傳這段7年前的畫面，至今累積逾1700萬次觀看。有網友留言表示，「他真是個傳奇，他做的很多事是人們不知道的，因為他沒有張揚」、「這些微小細節會帶來大不同」、「川普在士兵、消防員和警察間也很受歡迎」、「不知為何看到哭」、「我相信就算沒有鏡頭，他也會這麼做」、「這把年紀還能快速彎腰撿起掉落物品很了不起」。

不過也有網友批評，「人們只相信他們想相信的」、「川普愈是這樣作秀，那位士兵下場就愈慘，沒當過兵的人才會覺得很美好」、「作秀之王」。