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澎恰恰有女金主！　微妙關係「每月幫還錢」曝光

王姓影視大亨受訪秀出相關資料，指控澎恰恰違約還恐嚇他。

▲王姓影視大亨受訪秀出相關資料，指控澎恰恰違約還恐嚇他。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藝人澎恰恰、許效舜及苗可麗上個月以《超級夜總會》奪下金鐘獎綜藝節目主持人獎，近年債務纏身的澎激動爆哭，還在臉書吐露心聲，表示數月來歷經「許多難堪且無法解釋」的狀況，獲獎讓他感受動力升高，並向債權人承諾會加速賺錢、賣力工作，許多網友留言替他加油打氣，但一名王姓影視大亨卻不以為然，怒控澎恰恰說一套做一套，「他的話根本不能信。」

這位王姓大亨來頭不小，經營影視公司近40年，發行過許多綜藝節目及演唱會錄影帶，是台灣伴唱帶的鼻祖，事業版圖橫跨兩岸，今年初他與澎恰恰合資開娛樂公司，也與澎簽下經紀約，沒想到卻被澎擺了一道。

「演藝圈很多人都嘲笑我，我真的覺得超丟臉！」王先生告訴本刊，去年底聽說澎恰恰到中國發展不順利、四處碰壁，又得知澎與簡姓經紀人的合約即將到期，他認為澎仍有潛力，打算找他合作，親友卻一面倒勸他不要。

藝人澎恰恰上月風光拿下金鐘獎，卻再度爆出合約金錢糾紛。（林弘斌攝）

▲藝人澎恰恰上月風光拿下金鐘獎，卻再度爆出合約金錢糾紛。

王先生說，有人告訴他簡姓經紀人抱怨澎恰恰，拿了酬勞卻沒屢行承諾，還陸續向簡借了上百萬元，雖承諾每月還2萬元卻食言，簡為此特別前往澎恰恰友人陳小姐開的火鍋店，要澎出面處理，經過協議，陳答應每個月替澎還錢，才平息簡的怒火。

雖然澎恰恰風評不佳，但王先生對才華洋溢的澎仍有信心，打算安排他前往中國發展。澎的狀況不少，但王認為有陳女幫澎還債，澎應該不敢擺爛，加上王與陳夫是舊識，決定揪陳合開公司，為澎鋪路。

陳女（右）跟澎恰恰（左）的互動熱絡，私下也時常資助澎。（投訴人提供）

▲陳女（右）跟澎恰恰（左）的互動熱絡，私下也時常資助澎。

今年1月，王先生、陳小姐、澎恰恰三人各出25萬元，以75萬元成立娛樂公司，並與澎簽下經紀約，由於擔心澎的債務會影響公司營運，三人還協議簽下A、B約，A約是表面合約，約定陳的兒子、丈夫及王先生三人一起成立公司，由陳夫擔任公司負責人、暫時保管資金；B約才是真正的合夥契約，由王、陳、澎共同簽訂，為求慎重，二份合約還特別拿去公證。

王先生秀出合約表示，今年1月1日起澎恰恰赴中國演出的經紀約歸公司所有，身兼股東及藝人的澎不得藉故拖延或拒絕演出，若違約需賠償公司資金的100倍，也就是7500萬元。王以為簽合約、辦公證應該萬無一失，沒想到陳、澎二人微妙的關係，讓他翻船。


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