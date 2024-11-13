澎恰恰爆違約　「私訊恐嚇」影視大亨：我等你

▲藝人澎恰恰上月風光拿下金鐘獎，卻再度爆出合約金錢糾紛。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藝人澎恰恰上個月風光奪下金鐘獎，沒想到最近卻傳出合約糾紛。一名王姓影視大亨指控，澎恰恰和陳姓金主年初與他合資開公司、簽經紀約，事後陳領走資金，還與澎到中國私接工作，澎甚至出言恐嚇王；另名簡姓經紀人也說與澎仍有合約，還透露澎遭徒弟許效舜等人扯後腿。王、陳、簡合約鬧三胞，也讓澎恰恰的還債之路一波三折。

▲王姓影視大亨受訪秀出相關資料，指控澎恰恰違約還恐嚇他。

王先生告訴本刊，去年底聽說澎恰恰與簡姓經紀人的合約即將到期，他打算找澎合作並安排澎前往中國發展，並找上他與澎的共同友人陳女合開公司，為澎鋪路。

王先生秀出合約表示，他與陳小姐、澎恰恰三人各出25萬元成立娛樂公司，並與澎簽下經紀約，今年1月起澎恰恰赴中國演出的經紀約歸公司所有，若違約需賠償公司資金的100倍。王以為簽合約、辦公證應該萬無一失，沒想到陳、澎二人微妙的關係，讓他翻船。

▲澎恰恰、陳女2人與王男合開公司並簽署合約，後來卻翻臉不認帳。

王先生說，後來才得知陳小姐常借錢給澎，還出資讓澎恰恰拍影片，是澎的金主。2月底，陳因不滿王先生提議開線上會議，在群組發飆，鬧到不歡而散。3月1日，陳先領走公司帳戶裡的43萬元，隔天要求終止合作，還說澎的25萬元其實是她出的，所以澎也跟著撤資。之後王看到澎向媒體聲稱他到廈門發展賺了不少錢，讓王更加確信澎、陳二人已經另起爐灶。

▲王先生帶著澎恰恰（右）赴中國參訪，還請友人開豪車接機，享受巨星級待遇。

王先生認為合約依然有效，找友人傳話提醒陳、澎二人已經違約。澎卻傳訊甩鍋稱問題不在他，最後嗆王寄存證信函沒有用，稱他會用必要的方式解決，讓王覺得被恐嚇。

針對王先生的說法，本刊致電澎恰恰的簡姓經紀人查證，簡告訴記者，澎的確有向他借錢．並表示與澎恰恰還有合約，並沒有鬧翻，也強調澎其實有心要處理債務，卻常被身邊的人扯後腿。

簡先生說，像是澎恰恰一直想靠鐵獅玉玲瓏到中國發展，多次和許效舜的助理聯絡，但對方獅子大開口，導致合作卡關；且許只借澎一萬元，卻對外放話說他也是澎的債權人，讓澎非常不爽，雙方貌合神離，師徒之情早蕩然無存。

▲王男秀出手機訊息截圖，指澎放話說存證信函沒用，要王衝著他來，讓他覺得遭到恐嚇。

▲王男秀出手機訊息截圖，指澎放話說存證信函沒用，要王衝著他來，讓他覺得遭到恐嚇。

本刊致電澎恰恰詢問遭指控內容，名為多多的經紀人代表回應，指澎並不清楚公司狀況，只覺得合約不合理，陳女當初表示一切都由她處理，澎對捲入王男跟陳女之間的糾紛也感到無奈。多多並表示，簡男有幫澎恰恰處理債務，但他才是澎恰恰唯一的經紀人，對於簡男說法感到一頭霧水，並強調許效舜與澎恰恰感情融洽，許對澎的工作夥伴更是照顧有加，否認二人不和傳言。

許效舜的經紀人則表示，師徒情生變的說法是子虛烏有，許從未說澎曾欠他錢，強調2人仍有合作，並無心結。



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