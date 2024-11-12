　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄新航線+1！虎航1／21直飛北海道　冬季航班恢復疫前93%

▲台灣虎航昨天下午在桃園機場航勤接駁車傳出前往日本大阪、東京航班送錯旅客烏龍事件。（示意圖／記者蔡玟君攝，非本新聞航班）

▲台灣虎航將於明年1月21日開航高雄-札幌（新千歲）航線。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄機場疫後復航持續傳出好消息，台灣虎航將於明年1月21日開航高雄直飛北海道新千歲機場，成為高雄直飛北海道的第一條航線。目前高雄冬季航班已恢復至疫前93%、航點數回復73%、航運量恢復75%，立委賴瑞隆鼓勵台灣虎航在高雄成立飛航基地，與在地業者密切合作持續創造佳績。

繼10月陸續開航高雄-岡山、高雄-富國島航線後，台灣虎航今日宣布即將於明年1月21日再開航高雄-札幌（新千歲）航線，此航線不僅是台灣虎航高雄出發的第11條航線外，也是高雄出發第一條直飛北海道的航線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣虎航將於明年1月21日開航高雄-札幌（新千歲）航線，推出單程未稅價3999元起限時促銷。（圖／虎航提供）

▲台灣虎航將於明年1月21日開航高雄-札幌（新千歲）航線。（圖／虎航提供）

高雄-札幌（新千歲）航線開航初期，每週營運二班，去程航班編號IT260，每週二、六的上午8:00自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT261，每週二、六的下午13:55自新千歲機場起飛。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於13日上午10:00起至14日晚間23:59推出單程未稅NT$3,899起的開賣促銷價。

目前台灣虎航高雄出發的航點包括東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩、金浦、澳門、峴港及富國島，待明年1月21日札幌（新千歲）開航後，將達11條航線，提供南台灣旅遊市場更多的選擇。

立委賴瑞隆長期緊盯高雄機場航班航點恢復情況，除在立院院會總質詢外，並多次邀集民航主管單位及業者開會協商，力促高雄機場航班航點儘速恢復至疫情水準。

▲▼高雄國際小港機場出境大廳。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄國際小港機場復甦，冬季航班恢復至疫前93%。（圖／記者吳世龍攝）

目前高雄冬季航班已恢復至疫前93%、航點數回復73%、航運量恢復75%，他鼓勵台灣虎航在高雄成立飛航基地，與在地業者密切合作持續創造佳績。

針對高雄機場增加航班航點部分，賴瑞隆疫後多次找民航局及業者一同商討航班航點開航情況，民航局也將持續提供班機起降優惠吸引業者進駐，華航公司與台灣虎航目前皆有計畫擴增機隊，待交機完成後將擴增服務高雄班機數，持續服務南台灣旅客。

台灣虎航表示，目前常駐3架飛機在高雄機場服務，正規劃未來新機交接後再增加一架飛機進駐高雄，也承諾將會仔細評估以高雄機場做為飛航基地的可能。

民航局說明，高雄機場880億新航廈第一階段建設已經進入細部設計階段，未來也會嚴選施工單位，強化施工調度縮短建設期程，且新航廈建設將縮短民眾出捷運至航廈報到台距離，如民眾需移動超過300公尺距離也將規劃電動步道，協助旅客在機場間快速移動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台積電大驚喜！　宣布提高配息
快訊／宋再臨離世前IG留言曝光
快訊／新北30歲男潛水失蹤！遺體尋獲
快訊／韓星宋再臨過世　享年39歲
「中文YT第一人」回來了！　李子柒全平台復出
快訊／南澳高中進修部急停班停課
台鐵確定加薪！　再招722人
快訊／台韓大戰　南韓先發公布
高中生偷拿回手機！導師爆怒側摔+膝蓋壓頭　恐怖畫面曝光
快訊／市民大道民宅大火！　濃煙猛竄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天兔颱風估周四發海警！銀杏減弱為熱帶低壓「仍有3颱鼎立」

快訊／宜蘭福山植物園聯外道路崩塌　13日起休園2天緊急搶修

台灣首加入電腦資訊素養國際評比　學生「運算思維」表現全球第一

男友和朋友「遊戲打到半夜」　她被吵醒想分手！一票卻不挺

求歡狂被拒！老婆疑「尪偷吃染病」氣炸逼就醫...一檢查超驚人

客家婆婆教麻油雞煮法！嫌閩南人加「2物」難吃　她傻眼：別批評

工程師尪工時17hrs「半夜聽訊息聲秒起床」！網見身體症狀：快中風

客人點鹹粥「備註不加配料」　店家照做卻吞1星！一看原因傻眼了

台鐵從業人員「月薪加1800~3140元」　年底再招722人

Novavax「JN.1疫苗」恐無望年底開打！羅一鈞曝最新調貨狀況

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

哈士奇狗生淋雨初體驗　護目鏡+咧嘴笑超可愛

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

兩貓聽寶寶哭聲衝上前關心　趴床邊緊盯：需要幫忙嗎？

天兔颱風估周四發海警！銀杏減弱為熱帶低壓「仍有3颱鼎立」

快訊／宜蘭福山植物園聯外道路崩塌　13日起休園2天緊急搶修

台灣首加入電腦資訊素養國際評比　學生「運算思維」表現全球第一

男友和朋友「遊戲打到半夜」　她被吵醒想分手！一票卻不挺

求歡狂被拒！老婆疑「尪偷吃染病」氣炸逼就醫...一檢查超驚人

客家婆婆教麻油雞煮法！嫌閩南人加「2物」難吃　她傻眼：別批評

工程師尪工時17hrs「半夜聽訊息聲秒起床」！網見身體症狀：快中風

客人點鹹粥「備註不加配料」　店家照做卻吞1星！一看原因傻眼了

台鐵從業人員「月薪加1800~3140元」　年底再招722人

Novavax「JN.1疫苗」恐無望年底開打！羅一鈞曝最新調貨狀況

包場看電影綻放社福力　台東「幸福電影院」今登場

國民黨議員李柏毅攜手長腿正妹終結單身　蔣萬安、戴錫欽今見證

天兔颱風估周四發海警！銀杏減弱為熱帶低壓「仍有3颱鼎立」

快訊／台積電大驚喜！Q3提高配息至4.5元　明年3／18除息

新北小黃逆向衝出醫院車道　轉彎撞歪燈桿！運將：機械故障

颱風「桔梗」襲菲律賓　逾15萬人受災！1.5萬人棲身臨時收容所

澳洲「屍花」開了！死老鼠腐臭味四溢　民眾排隊搶聞

台東馬偕重症團隊傳捷報　研究成果在醫學會奪首獎

俄空襲炸毀烏東前線附近水壩！　烏克蘭憂大淹水

宋再臨離世前IG留言「開始漫長旅程」　前公司回應：去年合約期滿

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

天兔颱風估3地納陸警範圍　專家：類似米勒颱風「雨在東南部」

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

天兔恐變中颱小鋼炮　「將會非常靠近台灣」

快訊／豪雨狂轟！台鐵新馬到蘇澳新「軌道如河道」雙線不通

越冷運越旺！「4生肖」有望升職又加薪

快訊／天兔今晨生成　史上首次「11月4颱共舞」路徑曝

「I罩杯裸身誘惑」男友0反應　親吻硬挺下秒崩潰

雨炸宜蘭！阿芳鹹粥「水淹小腿肚」　顧客用餐變流水席

更多熱門

相關新聞

華航今年客運收入突破千億元　與台灣虎航同寫最旺10月

華航今年客運收入突破千億元　與台灣虎航同寫最旺10月

華航（2610）及台灣虎航（6757）公布10月營收，兩家航空公司10月營收都寫同期新高，華航前10月客運收入已突破1000億元大關，台灣虎航Q4估淡季不淡，全年營運可望再創高。

抽中賺近2.6萬！台灣虎航11／29掛牌　11／19起申購

抽中賺近2.6萬！台灣虎航11／29掛牌　11／19起申購

台灣虎航看「機票沒降價趨勢」　評估明年至少開3新航點

台灣虎航看「機票沒降價趨勢」　評估明年至少開3新航點

台灣虎航前3季賺贏去年全年　董座：朝高配息努力

台灣虎航前3季賺贏去年全年　董座：朝高配息努力

康芮亂空中交通「國內線航班明部分取消」　航空異動一次看

康芮亂空中交通「國內線航班明部分取消」　航空異動一次看

關鍵字：

高雄機場台灣虎航高雄航班飛航基地新航廈

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

台中+27處科技執法！名單公布

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面