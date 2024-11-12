高雄新航線+1！虎航1／21直飛北海道　冬季航班恢復疫前93%

▲台灣虎航將於明年1月21日開航高雄-札幌（新千歲）航線。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄機場疫後復航持續傳出好消息，台灣虎航將於明年1月21日開航高雄直飛北海道新千歲機場，成為高雄直飛北海道的第一條航線。目前高雄冬季航班已恢復至疫前93%、航點數回復73%、航運量恢復75%，立委賴瑞隆鼓勵台灣虎航在高雄成立飛航基地，與在地業者密切合作持續創造佳績。

繼10月陸續開航高雄-岡山、高雄-富國島航線後，台灣虎航今日宣布即將於明年1月21日再開航高雄-札幌（新千歲）航線，此航線不僅是台灣虎航高雄出發的第11條航線外，也是高雄出發第一條直飛北海道的航線。

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▲台灣虎航將於明年1月21日開航高雄-札幌（新千歲）航線。（圖／虎航提供）

高雄-札幌（新千歲）航線開航初期，每週營運二班，去程航班編號IT260，每週二、六的上午8:00自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT261，每週二、六的下午13:55自新千歲機場起飛。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於13日上午10:00起至14日晚間23:59推出單程未稅NT$3,899起的開賣促銷價。

目前台灣虎航高雄出發的航點包括東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩、金浦、澳門、峴港及富國島，待明年1月21日札幌（新千歲）開航後，將達11條航線，提供南台灣旅遊市場更多的選擇。

立委賴瑞隆長期緊盯高雄機場航班航點恢復情況，除在立院院會總質詢外，並多次邀集民航主管單位及業者開會協商，力促高雄機場航班航點儘速恢復至疫情水準。

▲高雄國際小港機場復甦，冬季航班恢復至疫前93%。（圖／記者吳世龍攝）

目前高雄冬季航班已恢復至疫前93%、航點數回復73%、航運量恢復75%，他鼓勵台灣虎航在高雄成立飛航基地，與在地業者密切合作持續創造佳績。

針對高雄機場增加航班航點部分，賴瑞隆疫後多次找民航局及業者一同商討航班航點開航情況，民航局也將持續提供班機起降優惠吸引業者進駐，華航公司與台灣虎航目前皆有計畫擴增機隊，待交機完成後將擴增服務高雄班機數，持續服務南台灣旅客。

台灣虎航表示，目前常駐3架飛機在高雄機場服務，正規劃未來新機交接後再增加一架飛機進駐高雄，也承諾將會仔細評估以高雄機場做為飛航基地的可能。

民航局說明，高雄機場880億新航廈第一階段建設已經進入細部設計階段，未來也會嚴選施工單位，強化施工調度縮短建設期程，且新航廈建設將縮短民眾出捷運至航廈報到台距離，如民眾需移動超過300公尺距離也將規劃電動步道，協助旅客在機場間快速移動。