勞動部輕生公務員今告別式！母淚崩：從小就乖捨不得罵他

▲勞動部吳姓公務員告別式現場。（圖／三立新聞網提供）

圖文／CTWANT

先前有消息指出，位於新北市新莊區中平路的行政院新莊聯合辦公大樓的勞動力發展署北基宜花金馬分署，於4日上午有一名39歲的吳姓公務員在秘書辦公室內輕生。後續吳姓公務員家屬於今（12）日在板橋進行告別式，過程中，其母親向親友哭泣表示「這個兒子很乖，從小就不捨得罵他」。

根據《三立新聞網》報導指出，在吳姓公務員的告別式中，勞動部政務次長許傳盛也代表部門到場致意，並向家屬宣布已組成調查小組，將會邀請外聘專家和員工代表擔任調查委員，預計在7至10個工作天內完成調查報告，並且會對外公開。

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告別式過程中，約有50多名同事前來送別，但由於場地空間有限，大部分同事在致意後在樓下等候儀式結束。吳男的母親在現場難掩悲痛，向親友表示「這個兒子很乖，從小就不捨得罵他」。後續儀式流程中，吳男父母及家屬在最後一次見面時均情緒崩潰。

由於目前外界傳聞吳姓公務員之所以遭遇霸凌、選擇輕生，與分署長謝宜容有直接關係。告別式現場有多名同事對吳男的遭遇表示不值，並質疑謝宜容背景雄厚，認為勞動部如在2月就妥善處理吳男遭受霸凌的情況，或許就不會發生此憾事。

而勞動部也在昨（11）日晚間發布新聞稿指出，已組成調查小組調查同仁輕生是否涉及職場霸凌，並將從12日起進行相關人員訪談。目前分署長已請假靜候調查，職務由勞動力發展署施主任秘書暫代。勞動部也呼籲社會大眾在調查期間避免過度揣測，以尊重死者並防止二次傷害。

針對外界指控分署人員涉及貪瀆不法情事，勞動部提供政風單位電子郵件（ethics@mol.gov.tw）及檢舉專線（02-8590-2880）供民眾檢舉。另外，對於外界提及今年2月曾向勞動部提出檢舉一事，勞動部也表示，經查詢收文及人民陳情系統後，均無相關紀錄。

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