　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

勞動部輕生公務員今告別式！母淚崩：從小就乖捨不得罵他

吳姓公務員告別式現場。（圖／三立新聞網提供）

▲勞動部吳姓公務員告別式現場。（圖／三立新聞網提供）

圖文／CTWANT

先前有消息指出，位於新北市新莊區中平路的行政院新莊聯合辦公大樓的勞動力發展署北基宜花金馬分署，於4日上午有一名39歲的吳姓公務員在秘書辦公室內輕生。後續吳姓公務員家屬於今（12）日在板橋進行告別式，過程中，其母親向親友哭泣表示「這個兒子很乖，從小就不捨得罵他」。

根據《三立新聞網》報導指出，在吳姓公務員的告別式中，勞動部政務次長許傳盛也代表部門到場致意，並向家屬宣布已組成調查小組，將會邀請外聘專家和員工代表擔任調查委員，預計在7至10個工作天內完成調查報告，並且會對外公開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

告別式過程中，約有50多名同事前來送別，但由於場地空間有限，大部分同事在致意後在樓下等候儀式結束。吳男的母親在現場難掩悲痛，向親友表示「這個兒子很乖，從小就不捨得罵他」。後續儀式流程中，吳男父母及家屬在最後一次見面時均情緒崩潰。

由於目前外界傳聞吳姓公務員之所以遭遇霸凌、選擇輕生，與分署長謝宜容有直接關係。告別式現場有多名同事對吳男的遭遇表示不值，並質疑謝宜容背景雄厚，認為勞動部如在2月就妥善處理吳男遭受霸凌的情況，或許就不會發生此憾事。

而勞動部也在昨（11）日晚間發布新聞稿指出，已組成調查小組調查同仁輕生是否涉及職場霸凌，並將從12日起進行相關人員訪談。目前分署長已請假靜候調查，職務由勞動力發展署施主任秘書暫代。勞動部也呼籲社會大眾在調查期間避免過度揣測，以尊重死者並防止二次傷害。

針對外界指控分署人員涉及貪瀆不法情事，勞動部提供政風單位電子郵件（ethics@mol.gov.tw）及檢舉專線（02-8590-2880）供民眾檢舉。另外，對於外界提及今年2月曾向勞動部提出檢舉一事，勞動部也表示，經查詢收文及人民陳情系統後，均無相關紀錄。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

延伸閱讀
29歲男募款抗癌　5天籌3百萬「爽曬新房照」被炎上！平台出手了
非裔媽媽帶「白皙寶寶」出遊遭疑拐賣兒童　為證清白怒驗DNA：她是我生的！
女店員問要不要點麵！阿伯竟嗆「要把整家店頂下來」　全場嘆：服務業的心酸

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／豪雨狂轟！台鐵軌道淹成河　雙向不通
山寨版北京鼎泰豐？　外觀與菜單幾乎都一樣
幫樂天女孩私接活動被炒　前領隊月薪意外曝光
快訊／王鴻薇指低胸妹送客　王必勝3點酸「發文前先做查證」
翻車？遭陳時中打臉辣妹是「醫師」　王鴻薇：能一一介紹嗎
陳啓昱通緝照太久遠！南檢挨轟「是在搞笑」　急抓媒體照去背上傳
勞動部公務員告別式　媽媽淚崩：從小就乖捨不得罵他

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／豪雨狂轟！台鐵新馬到蘇澳新「軌道如河道」 雙線不通

【廣編】「天生美女是假象？」啦啦隊女神靠這個撐起美麗代言！

艾美獎得主二度來台拍觀光影片　和平島、舊草嶺隧道入鏡

阿堂鹹粥「虱目魚賣一片虧一片」？在地人揭真相：算算就知答案

外送員「過多眼神交流」遭停權5天　Uber Eats：有管道可申訴

日本爆牛結節疹！台灣「只禁乳品不禁牛肉」　防檢署：依國際慣例

勞動部輕生公務員今告別式！母淚崩：從小就乖捨不得罵他

流感10月以來「202例重症奪26命」　雙創10年同期最高

「最美區間車」集電弓外流臉書販售　台鐵：汰換舊品非新品

台灣虎航明年1月開航高雄-札幌　「單程3899元起」明早10點開搶

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

哈士奇狗生淋雨初體驗　護目鏡+咧嘴笑超可愛

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

快訊／豪雨狂轟！台鐵新馬到蘇澳新「軌道如河道」 雙線不通

【廣編】「天生美女是假象？」啦啦隊女神靠這個撐起美麗代言！

艾美獎得主二度來台拍觀光影片　和平島、舊草嶺隧道入鏡

阿堂鹹粥「虱目魚賣一片虧一片」？在地人揭真相：算算就知答案

外送員「過多眼神交流」遭停權5天　Uber Eats：有管道可申訴

日本爆牛結節疹！台灣「只禁乳品不禁牛肉」　防檢署：依國際慣例

勞動部輕生公務員今告別式！母淚崩：從小就乖捨不得罵他

流感10月以來「202例重症奪26命」　雙創10年同期最高

「最美區間車」集電弓外流臉書販售　台鐵：汰換舊品非新品

台灣虎航明年1月開航高雄-札幌　「單程3899元起」明早10點開搶

星宇搶攻歐美市場　拚2026年插旗歐洲「考量航點曝」有望獨家開航

三大事業俱佳　北基前三季EPS 1.43元

甲仙宗教歷史紀錄！3千人擠小鎮　煙火+無人機逗陣廟會熱鬧

快訊／豪雨狂轟！台鐵新馬到蘇澳新「軌道如河道」 雙線不通

赴日注意！大阪市全面禁止「路邊吸菸」　上路時間曝光

曾智希八點檔「一次背24頁台詞」全程零NG　淚腺開關驚呆眾人！

逾80%民眾很晚規劃退休！磊山保經：財務分配可用「631法則」

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀：沒感到不舒服

敖犬辣妻結婚7天認了「情緒複雜」！羞吐唯一變化：需要好好練習

「當初全身壁蝨」黑狗妞妞入住收容所1年鬍鬚白了　終於等到家！

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

生活熱門新聞

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

天兔恐變中颱小鋼炮　「將會非常靠近台灣」

越冷運越旺！「4生肖」有望升職又加薪

快訊／天兔今晨生成　史上首次「11月4颱共舞」路徑曝

「I罩杯裸身誘惑」男友0反應　親吻硬挺下秒崩潰

天兔颱風估3地納陸警範圍　專家：類似米勒颱風「雨在東南部」

去膩日本觀光景點！網推「深度旅遊YTR」讚風格舒服

牙醫界也鄙視波波醫「最卑賤的存在」：面試必刷

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面