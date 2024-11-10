快訊／李多慧哭了！警局落淚致歉製作人：因為我受到傷害…

記者陸運陞、黃資真／新北報導

南韓啦啦隊女神李多慧9日晚間收工返家時，遭白色小客車一路跟蹤到三重租屋處附近，她罕見震怒發文「努力的還不夠嗎」。今(10日)她前往新北市婦幼警察隊報案，落淚表示這次因為連製作人都受到傷害，她不願再息事寧人，所以才決定報案。

▲李多慧至警局報案淚訴還原被跟蹤過程。（圖／記者陸運陞攝）

李多慧還原事發過程，環島結束後因為沒辦法回家，直接去參加活動，卻發現從行程到回家路上被1個陌生人全程跟隨，她與製作人共3個人在超商時，那位男子一直站在旁邊攝影。

李多慧也說，自己一直認為台灣是我第二個故鄉，強調她也很喜歡台灣，所以這次才特地騎車環島，沒想到會發生這種事，讓我感到很害怕，然而提及製作人也受到影響時，她落淚道歉說「以前我也發生過類似的事，但我覺得就忍一忍就過去了。這次是我和製作人一起環島，不過製作人是一般人，卻好像因為我受到傷害，讓我感到非常抱歉…」

被問及這次為何決心報案，李多慧認為如果繼續忍讓的話，以後這種事還是會一直發生，所以這次她應該站出來，「不只是我，希望其他人以後不會再發生這種事就好了。」面對鏡頭又哭又笑的模樣令人十分不捨。

另外，李多慧也說因為住家被公開太多次，所以可能會搬家，很抱歉讓粉絲們擔心了，「我希望以後不要再來警局了！」