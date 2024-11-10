機車騎進待轉區「要打方向燈嗎」？交通部曝正解　一堆人誤會了

▲機車待轉究竟需不需要打方向燈？（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

一名網友表示，自己日前騎車下班，在一個大路口準備待轉，但當她偏右要騎進待轉區時，卻被後方騎士試圖從右側超車，還對她破口大罵「小姐，打方向燈好嗎？」讓她感到非常委屈，「進入待轉區本來就不需要打方向燈。」事件曝光，引發網友熱烈討論。

該名女網友在Dcard以「小姐，待轉本來就不用打方向燈好嗎⋯⋯」為題發文，想宣洩自己被路怒騎士大吼的鬱悶，表示日前她騎車下班時，在一個大路口準備騎進待轉區。原PO解釋，由於該路口有直行和右轉車道，而她騎在直行車道的最右側，因此直行之後減速準備進入待轉區。

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沒想到此時，另一位小姐從右側超車直行，一個右偏、一個直行，因此2人差點撞上發生事故，還被後方騎士暴怒大吼：「小姐，打方向燈好嗎？為什麼不打方向燈！」讓她覺得很委屈：「待轉本來就不用打方向燈好嗎？」

話題曝光引起網友熱議，因為網友之間眾說紛紜，有人說在剛考完駕照時所以記憶很清楚「不用打」，還有人主張在考駕照時看過「沒打方向燈被扣分」，更有許多人主張「雖然知道不用打燈，但為了提醒後方，會『防禦性打燈』」。

而選擇打燈的騎士當中，又有人主張既然是要靠右進入待轉區所以要打右轉燈，也有人說「打右轉燈誰知道你是真要右轉還是要停進待轉區，當然是打左轉燈！」

對此，其實交通部過去就曾說明，機車進入待轉區時只需減速並顯示煞車燈即可，無需打方向燈。根據《道路交通安全規則》第91條和第94條，煞車燈作為減速訊號是合理指示，至於打方向燈則無強制規定。

此外，在目前的機車路考中，進入待轉區關卡也「不需要打方向燈」，是只有變換車道、左轉時才需要使用方向燈。

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