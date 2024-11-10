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5生肖上榜！　交往前後差最大

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲您有上榜嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖屬「虎、鼠、雞、猴、豬」交往前後差異最大；像是屬鼠者交往後極度易怒，容易因為小事而跟另一半嘔氣，

TOP 5：豬

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生肖豬為人溫柔善良、感情豐富，在愛情中是個溫柔可愛的戀人，男人會想保護妳、愛惜妳；女人會想照顧你，甘願為你做事，看似是個極需要保護的戀人，因此容易受到他人的追求。

但交往後，往往表現出倔強的堅強性格，有愛情上的狂熱，鬥志顯得很強勢；有時也顯得太過感情用事，會反被動為主動，不過，不會很喜歡表現出來，大部分是個不錯的伴侶。只是有時會要求過多，對生活品質有很大的要求，這有時反而讓伴侶有點吃不消。

TOP 4：猴

生肖猴個性多變、耐性較弱，喜歡新鮮感，不愛受約束，對於多變的事物很能接受，做事也較為隨心所欲；不過，以上這些通常是交往後，伴侶才會發現的，因為猴在面對感情對象時，很懂得如何收斂自己的野心。

因此只有在交往之後，伴侶才會發現交往前後差很多，特別是交往前，大多給人乖乖牌或家庭主婦的感覺；而得到手之後，開始沒耐性，表現得不耐煩，甚至會覺得伴侶已經不能帶來激情和浪漫，便會開始拈花惹草。

TOP 3：雞

生肖雞長相與外貌通常是生肖中較為好看的，所以對於異性或另一半的要求也是很高的，不太容易降低自己的標準，尤其是遇到心儀的對象時，會努力展現自己來吸引對方。

在交往前，會極力偽裝自己，任何的溫柔、體貼、善良之類的用詞，都可套用在身上，讓人感覺就是個良家女孩，或青澀男孩般的迷人。但交往後，可別認為他們會是單純迷人的戀人，因為任何時髦的裝扮將會展現出來，原本的單純可能變得性感火辣或狂野帥氣，前後相差很大。

▼屬鼠者交往後極度易怒，容易因為小事而跟另一半嘔氣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

情侶吵架,女友穿太少,兩性。（圖／記者李佳蓉攝）

TOP 2：鼠

生肖鼠生性熱情開朗、善於交際，察言觀色是他們的拿手本能，領悟能力很高，而且很善於變通，不管在什麼場合，總能應對自如。感情裡，與對象交往前極度花心自戀，喜歡耍帥、耍酷，會講笑話，富有幽默感，很容易引起異性的注意，也能讓異性自動上勾。

但交往後卻極度易怒，容易因為小事而跟另一半嘔氣，還會遷怒於家人，原本的樂觀變得沉悶，生悶氣，溫和體貼變得斤斤計較，甚至愛評批，個性的善變只是在掩飾原本缺點。

TOP 1：虎

生肖虎個性強勢且霸氣，很有自我主張，喜歡按照自己想法做事，不容易被人左右，而且善變讓人摸不著頭緒。在交往戀愛前，會隱藏起自己強勢的一面，表現得很溫柔，也會遷就對方，容易讓對方感覺不到老虎的威脅，所以交往前的老虎是最迷人的。

但在交往後，霸道作風一覽無疑，許多事情都要完全按照他們的想法來做，否則就會不斷引發矛盾，最明顯的就是火爆脾氣，喜愛支配別人，自我意識較強。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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