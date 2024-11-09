小學生空手道賽「踹後腦勺」風波　真相大逆轉

▲日小學生空手道比賽，發生選手被攻擊後腦勺事件引起討論。（圖／翻攝X）

記者葉國吏／綜合報導

日本神奈川縣川崎市一場小學生空手道比賽，發生一名選手出腳攻擊對方後腦勺事件，引起討論。不過如今事件大逆轉。

日本兒童空手道教練宮本岳司先前推特（後更名Ｘ）上公布比賽片段，可以看到2名小選手在對戰過程中，出現用拳頭擊中對方面部的情形，因為根據空手道比賽規則，選手不得用拳、掌、肘攻擊對手鎖骨以上位置，此舉已經違規，因此一旁教練立刻喊停，要雙方重新回到原位再進行比賽。

不過根據日本《J-CAST》報導指出，攻擊方小學生所屬的空手道道館表示，當時裁判並沒有宣布比賽暫停，選手也沒有想到對方會突然轉，所以才會踢到對方後腦勺，道館已經向受傷小學生父母致歉。主辦單位於比賽隔天向裁判求證，裁判證實當時並沒有暫停比賽。

受傷學生所屬道館則透露，傷者頸椎損傷，需3周時間才能康復。至於攻擊方的小學生則因觸犯「不允許從背後踢對手」的規定，裁定輸掉比賽。