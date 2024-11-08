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社會 社會焦點 保障人權

一條龍！台灣下單大陸客製化訂做　航警破獲跨境偽造車牌集團

記者沈繼昌／桃園報導

航警局於今年10月間，會同海關先後查出自大陸進口之偽造汽、機車車牌案，研判有集團偽造車牌輸台，經組成專案小組查出屏東張姓男子涉有重嫌，查出張負責在台尋找買家想要的車款，拍攝車號提供大陸同夥製作俗稱（AB車）之偽造車牌，再以裝飾牌號名義輸台，讓買家懸掛同款車輛偽造車牌規避警方查緝，航警局偵訊後依偽造文書、詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

▲航警局組成專案小組，查獲台籍張姓男子與大陸同夥偽造假車牌輸台牟取暴利。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局組成專案小組，查獲台籍張姓男子與大陸同夥偽造假車牌輸台牟取暴利。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局組成專案小組，查獲台籍張姓男子與大陸同夥偽造假車牌，現場查獲多起偽造車牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局組成專案小組，查獲台籍張姓男子與大陸同夥偽造假車牌，現場查獲多起偽造車牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，航警局會同財政部關務署台北關於今年10月起，陸續查扣多起以裝飾牌號名義，從中國大陸進口之偽造汽、機車車牌，鑒於近期歹徒使用假車牌亂象層出不窮，假車牌懸掛於道路上氾濫，造成監視器失效等許多治安及社會議題。航警局與相關單位共組專案小組偵辦。

航警局經過大數據資料庫層層分析可疑犯嫌金流流向，鎖定在台負責與境外偽造車牌集團共犯身分，經月餘跟監、蒐證後，專案小組掌握了犯嫌藏匿於屏東地區，遂持屏東地院核發搜索票，於屏東地區緝獲張姓男子到案，並在查扣證物中發現疑似進口偽造車牌，流入市面之案件則多達40餘件。

▲航警局組成專案小組，查獲台籍張姓男子與大陸同夥偽造假車牌與誌為車牌工具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局組成專案小組，查獲台籍張姓男子與大陸同夥偽造假車牌與誌為車牌工具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局調查，張姓男子起初受友人所託，尋找購買偽造車牌之管道，並透過臉書一頁式廣告與大陸偽造車牌集團接洽，成功進口偽造車牌來台轉賣獲利，認為走私偽造汽車車牌一次單價可獲利新台幣6000至9000元不等，獲利報酬相當高，遂於今年6月起與大陸綽號「阿彥」共犯合作，共同接單、訂製並走私偽造車牌入台，張男除提供匯款帳戶外，並負責在台尋找買家需求之車輛及車型，拍攝車號提供大陸共犯製作偽造車牌，讓買家可懸掛同款車輛之偽造車牌（俗稱AB車），以規避警方查緝。

航警局偵訊張男後，依違反刑法之偽造特種文書、詐欺等罪嫌，將張男移送檢方偵辦，航警局將戮力打擊不法集團，遏止偽造號牌輸入國內，以維護社會治安。

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