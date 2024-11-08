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用3圖形談兩岸關係　韓國瑜：「狗骨頭形狀」是最佳選擇

▲▼ 啟思民本基金會今日於立法院舉辦「美國總統大選後的地緣政治經濟與兩岸關係」國際高峰論壇，深入探討美國總統大選後的區域政經與兩岸關係變化。 。（圖／記者崔至雲攝）

▲啟思民本基金會今日於立法院舉辦「美國總統大選後的地緣政治經濟與兩岸關係」國際高峰論壇，深入探討美國總統大選後的區域政經與兩岸關係變化。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（8日）出席「啟思國際高峰論壇」，致詞時他用3個圖形說明兩岸關係，分別為「橄欖形狀」、「狗骨頭形狀」、「鍊條形狀」，但他認為穩定「狗骨頭形狀」才是最佳選擇，中華民國堅定存在屹立不搖，獲得2300萬台灣同胞認同，還有4000萬以上華人認同，比什麼都重要；至於川普當選美國總統，未來世界的變化，韓說，就是四個字「密切觀察」，他也無法給答案，「我是院長，不是韓半仙，沒辦法算命。」

啟思民本基金會今日於立法院舉辦「美國總統大選後的地緣政治經濟與兩岸關係」國際高峰論壇，深入探討美國總統大選後的區域政經與兩岸關係變化。

韓國瑜說，今天江啟臣辦的論壇題目實在非常重要，只要把這個題目後面幾個字換一下，問問伊朗精神領袖、以色列總理，美國總統大選後，中東地緣政治帶來任何變化，他想他們兩個答案也是一樣，同樣問題問南韓總統，大選後，東北亞局勢變化跟半島關係的演變，他心情應該也是一樣。這個問題可以框架到很多地方，包括烏克蘭總統、俄羅斯總統普丁，所有國家心中只有四個字「密切觀察」。

韓國瑜說，台灣安全有四隻腳，包括維護好中華民國、維護自由民主的制度、維護好美台關係，維護兩岸和平的環境，這是他自己的界定，偏偏安全的第三隻腳、第四隻腳像麻花串在一塊，是連動、互動的，未來的影響值得密切觀察，「我沒辦法給答案，畢竟韓院長不是韓半仙，無法算命」。

韓國瑜認為，要特別注意副總統范斯（J.D Vance），他才40歲，第一次選上副總統，如果在共和黨內有卓越表現，對台灣、世界各國的挑戰絕對不是4年，極有可能是12年，共和黨執政可能向12年推進，走美國優先的路線，對世界、亞洲，尤其是東北亞的影響，對大家安身立命的台灣的影響，不是開玩笑的。

韓國瑜接著舉例，兩岸關係像3個圖形，過去70年前到50年前，將近20年左右，兩岸好像橄欖形狀，兩頭尖肚子大，肚子大是中央政府一錘定音，可以做一切決定，兩個尖尖一邊搞台獨滿門抄斬，搞統一打得滿地找牙，沒有雜音，中央政府說得算。

「到70年代後變成狗骨頭形狀，獨的聲音出現了，統的聲音也出現了」，韓國瑜說，自從黑名單解禁後，所有黨外支持台獨的異議分子可以回到台灣，另外一頭形狀開的，開放老兵探親、解除黨禁、報禁，這時統獨聲音出現。

韓國瑜說，現在最擔心的是第三個圖形變化，鍊條形狀，可能就是會讓台灣出現不可思議的危險跟浩劫，大家看過奧運丟鍊球，如果兩個球體大，中間細細的，逼著台灣人民擇一的時候，沒有中間力量，你不選獨，就必須選統，沒有第三種選擇，這可能帶來全面威脅。

韓國瑜認為，今年國慶，他欣然見到總統賴清德喊「中華民國生日快樂」，他希望中華民國力量能夠持續壯大、堅定存在。他非常急跟憂慮，薪火相傳一棒接一棒，希望下一棒更有競爭力，更有實力，未來海峽兩岸變化，提供三個圖形請大家參考，如何穩定狗骨頭形狀是最佳選擇。中華民國堅定存在屹立不搖，獲得2300萬台灣同胞認同，還有4000萬以上華人認同，比什麼都重要，這是他的淺見，不見得經得起國際關係大家的認同，是他自己的擔憂。
 

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