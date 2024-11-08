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以色列球迷在荷蘭遇襲！　納坦雅胡「派遣專機」急撤公民

▲▼荷蘭首都阿姆斯特丹，以色列球迷與親巴勒斯坦人士爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列球迷與親巴勒斯坦人士爆發衝突，阿姆斯特丹警方出動干預。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam）7日晚間發生暴力事件，以色列球迷遭遇一系列攻擊，導致警方不得不多次介入保護，但仍有多人受傷。對此，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已經火速派遣2架專機，前往荷蘭協助公民撤離。

BBC等外媒報導，特拉維夫馬卡比足球俱樂部（Maccabi Tel Aviv）、阿姆斯特丹阿賈克斯足球俱樂部（Ajax）在荷蘭首都對戰，許多以色列球迷也遠赴當地觀賽，未料演變成衝突事件。

▲▼荷蘭首都阿姆斯特丹，以色列球迷與親巴勒斯坦人士爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼荷蘭首都阿姆斯特丹，以色列球迷與親巴勒斯坦人士爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

根據目擊者說法及社群媒體流傳畫面，許多人圍毆、猛踹一名倒地男子，有人被車輛輾過，有人撕下巴勒斯坦旗幟，也有人高呼力挺加薩的口號。

阿姆斯特丹警方表示，已經有57人被拘留。由於以色列球迷跟親巴勒斯坦示威者發生衝突，比賽開始前，水壩廣場（Dam Square）就有人被捕，比賽結束後，動亂進一步加劇。目前尚不清楚哪些人參與，但許多涉案者都穿著深色衣服。

▲▼荷蘭首都阿姆斯特丹，以色列球迷與親巴勒斯坦人士爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）譴責這些行動是「反猶太攻擊」，他一直帶著驚恐情緒關注事態發展，也已經與納坦雅胡通話，強調「加害者將被追捕與起訴。」

以色列政府呼籲公民待在飯店，以色列公共廣播公司（Kan）引述外交部說法表示，該部與3人失去聯繫。以色列國防軍形容，這是「針對以色列人的嚴重暴力事件」，以色列總理納坦雅胡也說，2艘「救援飛機」已經被派往阿姆斯特丹。

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