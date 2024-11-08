獨／中部警紀水很深！摩鐵趴嗨唱還有傳播妹　水房金主傳是座上賓

▲台中市警局又發生警紀事件。（圖／資料照）



地方中心／台中報導

台中市警第六分局偵查隊長涉不正當場所，昨（8日）傍晚分局坦承張姓隊長確實因友人邀約，於10月中旬涉足汽車旅館附設KTV，隊長也喊冤「待了不到20分鐘就走人，被捲入檢舉案是無妄之災。」但知情人士看不下去出面爆料，指出該名隊長明知道「友人」是詐團水房背後的金主，竟還當主揪約到KTV嗨唱，甚至還找了同分局至少2名二線二星派出所所長一起玩樂。對此，第六警分局回應，一切由調查機關釐清。

台中警界近期風紀連環爆，其中最大案就是曾任台中市刑大大隊長、時任刑事局三線二星警政監的林明佐涉貪案，引發全國關注，也致使台中市警局下猛藥，祭出「六年條款」將人事異動，將部分長久任職同一地區的員警、警官，調動至不同崗位，以防與地方勾結情事。此波異動預計有400人。

未料風聲鶴唳期間，又發生這起風紀案，刑事局電偵二隊警官與水房金主吃飯令人乍舌，但更令人驚訝的是，該場聚會是由同桌的另名南投員警搓合，且該名南投警先前也曾發生警紀風波，不僅傳出涉嫌性騷擾女警，又涉足台中豪宅私人招待所，當時還牽扯到台中的1名二線四星高階警官，害得該名警官被迫調換其他分局。

本案起因是警政署在10月底接獲檢舉，指控刑事局中打電偵二隊的徐姓、陳姓2名偵查正，與台中市警局第六分局偵查隊長及南投縣仁愛分局警員涉入不正當場所白吃白喝，還外叫傳播妹助興；刑事局督訊科證實，涉參加聚會的電偵二隊陳姓、徐姓偵查正已調整職務被拉回台北電偵一隊服務。至於該名偵查隊長，目前雖無行政處分，但預計將會調離現職。

起初隊長喊冤，稱當天是因妻子生日，前往1家日本料理用餐，席間巧遇熟識多年的友人，該名友人當時正與電偵二隊人員、南投仁愛分局警員吃飯，餐後因友人邀請，前往一家汽車旅館附設的KTV唱歌，他先行前往，未料後續看到友人帶著電偵二隊等員警同行，因他與員警並不熟識，前後僅待不到20分鐘就離開現場，並未參與後來的傳播妹部分。

但知情人士說，隊長在日料餐廳用餐時碰到該名友人確實是巧合，不過去汽車旅館續攤唱歌卻是由隊長主動邀約；該夥人前往的汽車旅館，不僅是在9月才遭刑事局中部人員破獲詐欺機房所在地，而隊長邀約唱歌的友人，竟是該詐團水房的背後金主。

知情人士也說，若隊長是自己赴約就算了，甚至當起豬隊友，將至少2名同分局二線二星的同仁一起拖下水，不過由於當天去的人士不認識其他同仁，僥倖未在檢舉名單內。

至於第六警分局對於該名「友人」的身份是否知情？分局回應，由調查機關釐清。