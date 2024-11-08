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【廣編】麗寶OUTLET八周年慶抽泰國雙人遊、iPhone 16、按摩椅

▲▼麗寶OUTLET八周年慶抽泰國五日雙人遊。（圖／業者提供）

圖、文／麗寶建設提供

麗寶OUTLET MALL 八周年慶今天開跑，上午11點營業前，已經有不少人潮準備排隊搶限量商品。像是LORYA祭出FENDI墨鏡下殺1.3折，只要1,980元(原價14,900元，限量10支)、PYXIS推出賓利手錶6,580元(原價18,800元，限量10支)；JIEYUN名品展售會多款名牌包2.8折起，有COACH斜背方包4,980元(原價14,000元)、兩用酒神包特價8,880元(原價23,980元)，11/16、11/23兩日更加碼推出1元競標活動。

STUDIO A推出麗寶OUTLET才有的限量認證福利品，最低只要3.1折；高島按摩椅愛舒服抱抱枕，限量販售30組只要999元就能帶回家(原價2,250元)，美食優惠還有新米塔炙燒牛排週年慶首三日，凡點熟成菲力或沙朗牛排即可免費送鮮烤魷魚一隻 (每日限量30組)。即日起還有麗寶獨家場次的FILA特賣會，服飾全面1.5折起、鞋款配件2折起。

麗寶OUTLET 八周年慶，即日起至11/24，推出滿額抽好禮，凡當日館內累計消費滿3,000元(含)以上，即可獲得活動抽獎券乙張(可累送)，有機會抽中泰國五日雙人遊，iPhone 16、FUJI AI雙感知摩術椅、麗寶賽車主題旅店住宿、台灣香港來回機票、名牌眼鏡、禮券等大獎；滿額除了抽獎還能加碼換住宿優惠券，當日館內累計消費滿8,000元(含)以上，並加入「麗寶樂園渡假區會員」，即可享有「優惠價格1,800元」入住賽車主題旅店(不含早餐)」超能客房平日雙人優惠券乙張。

 
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