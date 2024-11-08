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跨機關聯手4關卡逮偽造車牌　擬提高刑度、重罰

▲通緝男駕賓士車卻偽造車牌，為警方日AI巡防系統偵破。（圖／中壢警分局提供、下同）

▲警方日前透過AI巡防系統偵破偽造車牌。（資料圖／中壢警分局提供）

記者李姿慧／台北報導

交通記點制度加嚴上路後，偽造車牌上路事件頻傳。公路局邀集相關部會研商偽造變造車牌斷源對策，透過4關卡杜絕偽造車牌，包括查獲來自大陸輸入車牌式樣貨品、加強進口貨物查核通報，並要求網購平台下架、透過AI路上巡防稽查，未來也將修法提高刑度、加重罰款。

公路局表示，偽造號牌可能造成治安、交通安全隱憂，行政院9月4日及10月11日邀集相關部會，共同研商偽造變造車牌斷源對策，使其不敢賣、買不到、不敢用。防制偽造號牌策進作為已從法制面、防偽供應鏈面、網路平台管理面及查緝面等面向著手，其中防偽供應鏈面，公路局已與財政部關務署、內政部警政署建立進口貨物查核通報機制。

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財政部關務署台北關近期也查獲自大陸地區輸入車牌式樣貨品，經公路局監理站派員至現場，判斷為偽造車牌，隨即由航空警察局偵辦，公路監理、海關及警方也建立進口貨物加強查核機制，全面防堵偽造號牌闖關，杜絕於境外。

公路局說明，在網路平台管理部分，數位發展部已與社群平台業者建立通報下架窗口，各網購平台業者皆配合全面下架，公路局並會持續巡查追蹤。

▲新莊警方查緝偽造車牌，陳男撞警逃逸遭開槍壓制。（圖／記者陳以昇攝）

▲警方日前路上追緝偽造車牌車輛。（資料圖／記者陳以昇攝）

跨機關查緝方面，公路局表示，監理機關持續利用異常通行資料建立疑似偽造號牌灰名單，與警察、停管機關合作，將不得上路的車輛資訊，提供警察機關納入AI巡防系統。

在法制面，公路局表示，已建議法務部對偽造號牌案件具體求刑，研議提高刑度、罰金，並同步研擬道路交通管理處罰條例修正草案，加重使用偽造號牌處分。

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