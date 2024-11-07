北市公布打詐儀表板！萬華警破獲數奪第二　評比卻墊底原因曝



▲北市打詐儀表板統計9個月各分局評比，萬華分局破獲件數高，但評比卻墊底原因曝。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署打詐儀表板顯示，在10月份全台因為詐騙損失119億8844萬元，幾乎每天都有民眾被騙走3.8億元，其中北市囊括案件數、財損數第一名，且各分局最新的評比之中，內湖分局總核分達98分，打詐成效最佳，但是萬華分局核分數只有30分，成為北市警局各分局的最後一名。

詐騙集團橫行台灣，幾乎每天都有人被詐騙集團吸乾，總統賴清德也出席阻詐記者會，推動打詐四法等要訣加強打詐，警政署也成立打詐儀表板，紀錄每天受理詐欺的案件數以及財物損失的金額，另外還有各類詐欺手法前5名。

警方指出，打詐儀錶板還可以呈現各縣市每個月查獲詐欺集團的人數、查扣的不法所得總額，另外還有詐欺手法，原本讓被害人損失最鉅的投資型詐騙，在10月的統計之下略較9月份遞減，反而取代的詐欺手法是假網站、假賣家的網路購物行為。

據悉，北市警局針對詐騙集團加強查緝，從2024年1月至今，萬華分局共計受理468起詐欺案件，其中有404件破獲，攔阻詐騙81件，但是因為新的核分方式，導致萬華分局敬陪末座，因為新的核分制度需要「向上溯源」，追出集團性犯案才能取得分數。

據了解，目前詐欺核分更新，除了要逮捕底層的車手，還要向上「溯源」詐騙集團，針對集團性、組織性的犯罪團體進行打擊，儘管萬華分局查獲數不少，但是因為沒有集團性的績效，所以打詐成績也不盡理想。