　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市公布打詐儀表板！萬華警破獲數奪第二　評比卻墊底原因曝

▲▼北市打詐儀表板統計9個月各分局評比，萬華分局破獲件數高評比墊底原因曝。(圖／記者邱中岳翻攝）
▲北市打詐儀表板統計9個月各分局評比，萬華分局破獲件數高，但評比卻墊底原因曝。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署打詐儀表板顯示，在10月份全台因為詐騙損失119億8844萬元，幾乎每天都有民眾被騙走3.8億元，其中北市囊括案件數、財損數第一名，且各分局最新的評比之中，內湖分局總核分達98分，打詐成效最佳，但是萬華分局核分數只有30分，成為北市警局各分局的最後一名。

詐騙集團橫行台灣，幾乎每天都有人被詐騙集團吸乾，總統賴清德也出席阻詐記者會，推動打詐四法等要訣加強打詐，警政署也成立打詐儀表板，紀錄每天受理詐欺的案件數以及財物損失的金額，另外還有各類詐欺手法前5名。

警方指出，打詐儀錶板還可以呈現各縣市每個月查獲詐欺集團的人數、查扣的不法所得總額，另外還有詐欺手法，原本讓被害人損失最鉅的投資型詐騙，在10月的統計之下略較9月份遞減，反而取代的詐欺手法是假網站、假賣家的網路購物行為。

據悉，北市警局針對詐騙集團加強查緝，從2024年1月至今，萬華分局共計受理468起詐欺案件，其中有404件破獲，攔阻詐騙81件，但是因為新的核分方式，導致萬華分局敬陪末座，因為新的核分制度需要「向上溯源」，追出集團性犯案才能取得分數。

據了解，目前詐欺核分更新，除了要逮捕底層的車手，還要向上「溯源」詐騙集團，針對集團性、組織性的犯罪團體進行打擊，儘管萬華分局查獲數不少，但是因為沒有集團性的績效，所以打詐成績也不盡理想。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台中少婦特斯拉變「馬蜂窩」　3人被逮...砸車價碼曝
永和30年老字號餐廳　宣布熄燈
下周可能有颱風　不排除較靠近台灣
彰化死亡車禍　14歲女學生宣告不治
羊肉有蛆大和解！　老闆說話了
快訊／訊問3.5hrs請回　陳佩琪上車離開廉政署
快訊／YOASOBI小巨蛋門票　結果出爐！
2小時3500！　台中3女被逮了
最後一刻還是「怒投川普」　她點出12個原因
台南驚爆男保母性侵3歲女童！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

戰地軍官又來了！她衝郵局要匯25萬機票錢 東港警及時阻詐

抖音直播主激戰少奶奶！被甩怒嗆夫「大表哥」自爆　挨告判賠70萬

伸港再釀死亡車禍！母女遭撞飛落農田　媽重傷開刀、14歲女不治

快訊／訊問約3.5hrs請回！　陳佩琪上車離開廉政署

北市公布打詐儀表板！萬華警破獲數奪第二　評比卻墊底原因曝

賓士C300炸街當場測出108分貝　桃園22歲改管猴挨罰還要驗車

桃園86歲嬤外出晨運迷途　暖警靠助行器一張紙...貼心送她返家

台南驚爆男保母性侵3歲女童　社會局怒了：法辦撤照永不得執業

快訊／北檢扣押京華城土地再勝　鼎越抗告成功北院更裁仍准扣

快訊／選秀男藝人性侵12歲少女判4年　IG寫21字喊冤：清者自清

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

戰地軍官又來了！她衝郵局要匯25萬機票錢 東港警及時阻詐

抖音直播主激戰少奶奶！被甩怒嗆夫「大表哥」自爆　挨告判賠70萬

伸港再釀死亡車禍！母女遭撞飛落農田　媽重傷開刀、14歲女不治

快訊／訊問約3.5hrs請回！　陳佩琪上車離開廉政署

北市公布打詐儀表板！萬華警破獲數奪第二　評比卻墊底原因曝

賓士C300炸街當場測出108分貝　桃園22歲改管猴挨罰還要驗車

桃園86歲嬤外出晨運迷途　暖警靠助行器一張紙...貼心送她返家

台南驚爆男保母性侵3歲女童　社會局怒了：法辦撤照永不得執業

快訊／北檢扣押京華城土地再勝　鼎越抗告成功北院更裁仍准扣

快訊／選秀男藝人性侵12歲少女判4年　IG寫21字喊冤：清者自清

東森自然美攜手臺北醫學大學　力挺遠距醫療讓愛無遠弗屆

MAGA 2.0！　「川皇回歸」對全球經濟的衝擊

獨／3倍租金逼走熱浪島「房東被罵翻」　四川美食悄接手

同事框合夥開公司！她26歲遭詐騙350萬「5年還清」：今天重新出發

戰地軍官又來了！她衝郵局要匯25萬機票錢 東港警及時阻詐

收回京華城土地20％容獎？　北市府1週內成立「行政調查小組」

川普勝選　哈佛學者：對台態度將更聚焦「交易性」互動

粉紅超跑明到高雄！鳳山遶境連3天「雙媽會」　估湧20萬信徒

法國3架飆風戰機　降落克羅埃西亞

山本由伸約會「世界百大美女」！女方被挖情史…與山下智久爆緋聞

控名店羊肉爬滿蛆！壓下還啪滋響　關鍵友人吃下肚說話了

社會熱門新聞

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

即／高雄民宅大火　屋主兒重傷、2死者身分待查

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

「性侵少女」男藝人現況曝光　西門町住處激情10分鐘

獨／升格奶爸就偷吃同劇人妻　八點檔男星躲4天了

台中少婦接孩子　特斯拉被砸成「馬蜂窩」

高雄惡火再添1死！屋主送醫搶救無效

女兒2分鐘「6次沒打方向燈」遭檢舉　父怒砸機車

即／選秀男藝人性侵12歲少女　IG喊冤：清者自清

台南驚爆男保母性侵3歲女童　法辦撤照永不得執業

快訊／高雄惡火奪3命！屋主17歲兒兒宣告不治

獨／命危女是媽祖信徒　曾勸阻亂丟垃圾遭拽下車摔斷腿

更多熱門

相關新聞

詐團「引進新血」　苗警今年逮37外籍車手

詐團「引進新血」　苗警今年逮37外籍車手

為因應不斷翻新的詐騙犯罪型態與手法，行政院今年5月9日通過「打詐新四法」加強打擊詐騙集團，隨著車手落網人數攀高，不法集團人蛇集團鎖定越南、馬來西亞等國的華人，佯稱高薪聘僱來台擔任「跑業務」、「行政工作」等短期打工人員，補充日益短缺的車手。苗栗縣警察局長陳世煌今（7）日上午召開打詐成果記者會，宣佈苗栗警方今年迄今已查獲37名以觀光客名義來台外籍車手。

馬斯克挺川普天天送百萬　選民提告稱騙局

馬斯克挺川普天天送百萬　選民提告稱騙局

她帶2百萬金塊街頭趴走　家屬瞄見訊息急報警

她帶2百萬金塊街頭趴走　家屬瞄見訊息急報警

業代勾結盜刷集團　買5名車賺千萬

業代勾結盜刷集團　買5名車賺千萬

假律師李克毅詐騙又一樁！鏵德董座捲入50萬交保

假律師李克毅詐騙又一樁！鏵德董座捲入50萬交保

關鍵字：

警局分局打詐詐欺

讀者迴響

熱門新聞

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

即／高雄民宅大火　屋主兒重傷、2死者身分待查

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面