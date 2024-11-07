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舉國打詐見效詐團「引進新血」　苗栗警今年逮37外籍車手

▲苗栗縣打詐成效佳，今年已逮捕37名外籍車手。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣打詐成效佳，今年已逮捕37名外籍車手，今天借訊在押的馬來亞籍車手。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

為因應不斷翻新的詐騙犯罪型態與手法，行政院今年5月9日通過「打詐新四法」加強打擊詐騙集團，隨著車手落網人數攀高，不法集團人蛇集團鎖定越南、馬來西亞等國的華人，佯稱高薪聘僱來台擔任「跑業務」、「行政工作」等短期打工人員，補充日益短缺的車手。苗栗縣警察局長陳世煌今（7）日上午召開打詐成果記者會，宣佈苗栗警方今年迄今已查獲37名以觀光客名義來台外籍車手。

苗警刑事警察大隊長張瑋倫指出，10月24日接獲民眾報案，稱在通霄鎮某學校附近，發現1名男子提公事包專注看手機，後有名年輕女子將1包公文袋交予該男，疑似是車手面交取款，警方尾隨該車手在國道1號頭份交流道附近，攔查擔任監控面交取款蘇姓嫌疑人（31歲） 及擔任車手取款馬來西亞籍余姓男子（32歲），當場起獲做案用手機3支及新臺幣53萬贓款等犯罪證物。

張瑋倫說，此案起因被害人在網拍團購物品，受詐騙集團低價攻略誘惑，要求預付大量團購保證金款項再出貨，利用各種話術詐騙被害人與車手面交；全案經依詐欺、人口販運防制法等罪嫌將蘇男、余男移送苗栗地檢察署偵辦中。

▲苗栗縣打詐成效佳，今年已逮捕37名外籍車手。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣打詐成效佳，今年已逮捕37名外籍車手。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣打詐成效佳，今年已逮捕37名外籍車手，警察局長陳世煌簡報打詐儀表板。（圖／記者楊永盛攝）

張瑋倫說，外籍來台的華人車手日漸增多，統計113年苗栗縣共計查獲37名外籍車手（越南籍32人、印尼籍1人、馬來西亞籍2人、香港籍2人），研判是詐騙集團與人蛇集團計畫性鎖定馬來西亞等國華人，密集發出「求職」廣告，佯稱高薪聘僱來台擔任「跑業務」、「行政工作」等短期打工人員，還有優厚福利及提供食宿、機票等，以吸引外籍青年來犯案，事實上這些擔任線上車手的人，落網機率極高，以為是「好康」工作，實則得不償失。

▲苗栗縣打詐成效佳，今年已逮捕37名外籍車手。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣打詐成效佳，今年已逮捕37名外籍車手。圖為苗栗縣警察局外觀。（圖／記者楊永盛攝）

警察局長陳世煌也公佈「苗栗縣打詐儀表板」，10月份詐欺犯罪數據中，受理案件和財損最多為竹南鎮，全縣被詐金額約2億4871萬，受理詐欺案件增加前3名依序：竹南鎮、頭份市和造橋鄉，財損增加前3名為：竹南鎮、頭份市和造橋鄉；10月418件詐欺案，前3名類別依序：假投資、網路購物和假買家騙賣家。另外，縣政府提高金融機構阻詐獎金，上半年平均每月20件阻詐，7月有39件、8月有43件攔阻詐騙成功。

▲苗栗縣打詐成效佳，今年已逮捕37名外籍車手。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣刑大隊長張瑋倫說，苗警今年已逮捕37名外籍車手。（圖／記者楊永盛攝）

陳世煌呼籲民眾，遇可疑請立即撥打165或110求證，假網購、分期、假投資等詐術方式，不外乎分為三個階段「拉入」、「洗腦」及「完詐」，所以不論是團購、假股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗親友、相關金融從業人員諮詢、請益，最重要的是，慎選政府立案、合法交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙！

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