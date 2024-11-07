　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賀錦麗拒打身份牌敗選？　路透揭「6致命原因」：選民不信任她

▲▼ 美國副總統賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

▲賀錦麗7日承認敗選後，路透社認為她的落敗歸咎於多重因素。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統大選初步結果揭曉，共和黨候選人川普宣布當選第47屆美國總統，民主黨候選人賀錦麗也在台灣時間7日早上承認敗選。路透社分析，賀錦麗敗選的原因涉及多重因素，其中包括未能有效爭取工會支持、選民對經濟狀況的憂慮、假新聞攻擊、應對天災失當，以及對中東政策的模糊立場。此外，性別與種族偏見也阻礙了她的支持基礎。

工會也不挺！民眾憂慮通膨　不信賀錦麗能翻轉經濟

據路透社報導，賀錦麗未能有效鞏固勞工階層的支持，成為選戰一大阻礙。今年9月，賀錦麗在華盛頓總部與美國最強大工會會面，承諾會比川普更好地保護工會工作和工人的生計，然而代表工會的卡車司機工會卻認為，賀錦麗與拜登政府過去為工會工人做的不多，最終選擇不公開支持賀錦麗，不僅削弱了她在工會成員中的吸引力，也令賀錦麗難以爭取藍領工人的選票，使其無法與對手川普競爭。

路透社指出，賀錦麗與工會領袖的緊張交流凸顯了她敗選的重大原因，即無法和對經濟和高物價感到焦慮的工薪階層選民建立聯繫。報導稱，儘管賀錦麗的背景特殊，她是第一個擔任主要政黨總統候選人的有色人種女性，還獲得歌手泰勒絲等富有影響力的名人支持，但通貨膨脹和移民問題仍深深困擾著選民，而這也是川普陣營強勁有力的政策，導致藍領選民越來越傾向共和黨。

▲▼美國支持合法墮胎權民眾上街抗議。（圖／路透）

▲共和黨和民主黨在墮胎問題上持相反立場，但選民對經濟議題的關注超越了生育權利。（圖／路透）

賀錦麗主打保護墮胎權　專家：中產階層無共鳴

路透社採訪了賀錦麗的競選團隊後，發現賀錦麗在希拉蕊（Hilary Clinton）2016年被川普擊敗後，就拒絕將自己特殊的身份背景當成選舉籌碼。相反，她試圖在選舉中以墮胎權、中產階級減稅、住房負擔能力，激勵選民關注婦女和非裔選民的問題。公共宗教研究所（PRRI）政治學家德克曼（Melissa Deckman）指出，「賀錦麗未良好解釋她的政策將如何幫助中產階層，至少她沒有真正地引起更多選民的共鳴。」

愛迪生研究公司（Edison Research）的一項出口民調顯示，51%選民更相信川普能處理好經濟問題，而看好賀錦麗的選民只有47%，因此將經濟視為首要關注點的選民會以壓倒性優勢投給川普，而且選民們更關心經濟問題，而不是生育權利。再者，川普陣營利用媒體散播大量有關賀錦麗的不實訊息，使選民對她的看法更加負面。這些假新聞的傳播對她的形象產生了極大影響，削弱她的支持者基礎，成為選戰中的不利因素之一，特別在中西部等搖擺州造成了民意的搖擺。

▲▼颶風「海倫」（Helene）橫掃美國東南部6州，引發災難性洪水，迄今導致至少162人喪生。北卡州災情。（圖／達志影像／美聯社）

▲颶風海倫橫掃美國6州，引發災難性洪水，但民主黨卻未良好處理災情，令賀錦麗失去關鍵搖擺州的支持。（圖／達志影像／美聯社）

災害管理不足！颶風「海倫」賀錦麗支持度　選民對加薩局勢失望

在面對自然災害的危機管理上，賀錦麗的表現也遭受批評。今年9月，搖擺州北卡遭遇美國50年來最著名的颶風「海倫」，引發選民對民主黨政府救災不力的抱怨，進一步打擊賀錦麗在這一重要搖擺州的支持度，間接影響她的競選表現。另外，加薩的緊張局勢也成為另一個影響選舉的國際因素。由於賀錦麗未能明確表態支持與拜登政府不同的以色列立場，她失去了部分穆斯林與阿拉伯裔選民的支持，特別是在密西根州，這些選民的失望情緒轉化為對她的支持度的明顯下降。

性別和種族偏見仍存　路透：選民不信任賀錦麗

為了挽回流失的穆斯林和阿拉伯裔選票，賀錦麗在選戰後期努力爭取非裔選民和工會工人的支持，但這樣的策略調整並未能在最後階段帶來顯著效果，未能成功彌補選票缺口。賀錦麗在選戰中還面臨性別和種族偏見的挑戰。儘管她激勵了許多女性和有色人種的支持者，但性別與種族的固有偏見依然存在，使得她無法徹底打破選民對她的不信任，尤其是在經濟議題上選民的顧慮更難被消除。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
永和30年老字號餐廳　宣布熄燈
下周可能有颱風　不排除較靠近台灣
彰化死亡車禍　14歲女學生宣告不治
羊肉有蛆大和解！　老闆說話了
快訊／訊問3.5hrs請回　陳佩琪上車離開廉政署
快訊／YOASOBI小巨蛋門票　結果出爐！
2小時3500！　台中3女被逮了
最後一刻還是「怒投川普」　她點出12個原因
台南驚爆男保母性侵3歲女童！
淡大公車站驚見男女「騎乘式」交疊！　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普勝選　哈佛學者：對台態度將更聚焦「交易性」互動

跳傘教練慘死！降落傘沒開「83層樓高墜崖」重摔　驚悚過程曝

川普驚奇致勝「經濟」是關鍵！　45%選民感覺變窮了

賀錦麗拒打身份牌敗選？　路透揭「6致命原因」：選民不信任她

帛琉總統大選　非官方結果顯示惠恕仁可望連任

馬斯克挺川普盤算曝光　可能成為美中溝通關鍵

川普「過渡團隊」佛州成立辦公室！　倒數75天將決定4000職位

曾批川普是西方叛徒　澳洲駐美大使陸克文急刪貼文

台大今年又退步5名！QS公布「亞洲大學排名」　台灣8校擠進前百強

錢包翻出一張舊彩券　女對獎發現「中3千多萬元首獎」嚇哭

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

川普勝選　哈佛學者：對台態度將更聚焦「交易性」互動

跳傘教練慘死！降落傘沒開「83層樓高墜崖」重摔　驚悚過程曝

川普驚奇致勝「經濟」是關鍵！　45%選民感覺變窮了

賀錦麗拒打身份牌敗選？　路透揭「6致命原因」：選民不信任她

帛琉總統大選　非官方結果顯示惠恕仁可望連任

馬斯克挺川普盤算曝光　可能成為美中溝通關鍵

川普「過渡團隊」佛州成立辦公室！　倒數75天將決定4000職位

曾批川普是西方叛徒　澳洲駐美大使陸克文急刪貼文

台大今年又退步5名！QS公布「亞洲大學排名」　台灣8校擠進前百強

錢包翻出一張舊彩券　女對獎發現「中3千多萬元首獎」嚇哭

東森自然美攜手臺北醫學大學　力挺遠距醫療讓愛無遠弗屆

MAGA 2.0！　「川皇回歸」對全球經濟的衝擊

獨／3倍租金逼走熱浪島「房東被罵翻」　四川美食悄接手

同事框合夥開公司！她26歲遭詐騙350萬「5年還清」：今天重新出發

戰地軍官又來了！她衝郵局要匯25萬機票錢 東港警及時阻詐

收回京華城土地20％容獎？　北市府1週內成立「行政調查小組」

川普勝選　哈佛學者：對台態度將更聚焦「交易性」互動

粉紅超跑明到高雄！鳳山遶境連3天「雙媽會」　估湧20萬信徒

法國3架飆風戰機　降落克羅埃西亞

山本由伸約會「世界百大美女」！女方被挖情史…與山下智久爆緋聞

國際熱門新聞

賀錦麗敗選　「裴洛西快哭了」失落1幕曝

賀錦麗慘輸川普　旅美學者點出致命關鍵

川普再入主白宮！首位被告勝選的總統

川普承諾當選做7件事　對中國課60％關稅恐推升通膨

川普當選全家合照曝「馬斯克也參一腳」　準第一夫人卻不見了

川普當選美股暴漲1508點！　台積電ADR跌逾1％

北韓士兵沉迷A片　赴俄作戰狂看

法國神祕客賭川普勝選　大賺15.6億

川普勝選　財經網美分析「民主黨3大敗因」

川普勝選！學者：美國人寧選不笨的壞蛋

習近平致賀川普勝選　美前國安顧問：中俄知道如何玩弄他

賓州啓示錄：天佑美國人天天吃飽飽

同名亞洲象安樂死！　賀錦麗不祥之兆

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

更多熱門

相關新聞

川普重新上台　評論：香港難免成為打擊對象

川普重新上台　評論：香港難免成為打擊對象

對於川普再次成為美國總統，香港媒體及專家都認為，美國已將香港與中國看齊，在美國大力遏制中國之下，香港難免成為打擊對象。

川普當選美國總統！　韓國瑜喊話參眾議院：盼繼續支持台海和平穩定

川普當選美國總統！　韓國瑜喊話參眾議院：盼繼續支持台海和平穩定

川普重返白宮　李彥秀：「灰犀牛」衝擊效應台灣難以置身事外

川普重返白宮　李彥秀：「灰犀牛」衝擊效應台灣難以置身事外

川普過渡團隊辦公室成立！75天內決定4千職位

川普過渡團隊辦公室成立！75天內決定4千職位

最後一刻還是「怒投川普」　她曝12個原因

最後一刻還是「怒投川普」　她曝12個原因

關鍵字：

美國北美要聞2024美國總統大選川普賀錦麗路透

讀者迴響

熱門新聞

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

即／高雄民宅大火　屋主兒重傷、2死者身分待查

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面