賀錦麗拒打身份牌敗選？　路透揭「6致命原因」：選民不信任她

▲賀錦麗7日承認敗選後，路透社認為她的落敗歸咎於多重因素。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統大選初步結果揭曉，共和黨候選人川普宣布當選第47屆美國總統，民主黨候選人賀錦麗也在台灣時間7日早上承認敗選。路透社分析，賀錦麗敗選的原因涉及多重因素，其中包括未能有效爭取工會支持、選民對經濟狀況的憂慮、假新聞攻擊、應對天災失當，以及對中東政策的模糊立場。此外，性別與種族偏見也阻礙了她的支持基礎。

工會也不挺！民眾憂慮通膨 不信賀錦麗能翻轉經濟

據路透社報導，賀錦麗未能有效鞏固勞工階層的支持，成為選戰一大阻礙。今年9月，賀錦麗在華盛頓總部與美國最強大工會會面，承諾會比川普更好地保護工會工作和工人的生計，然而代表工會的卡車司機工會卻認為，賀錦麗與拜登政府過去為工會工人做的不多，最終選擇不公開支持賀錦麗，不僅削弱了她在工會成員中的吸引力，也令賀錦麗難以爭取藍領工人的選票，使其無法與對手川普競爭。

路透社指出，賀錦麗與工會領袖的緊張交流凸顯了她敗選的重大原因，即無法和對經濟和高物價感到焦慮的工薪階層選民建立聯繫。報導稱，儘管賀錦麗的背景特殊，她是第一個擔任主要政黨總統候選人的有色人種女性，還獲得歌手泰勒絲等富有影響力的名人支持，但通貨膨脹和移民問題仍深深困擾著選民，而這也是川普陣營強勁有力的政策，導致藍領選民越來越傾向共和黨。

▲共和黨和民主黨在墮胎問題上持相反立場，但選民對經濟議題的關注超越了生育權利。（圖／路透）

賀錦麗主打保護墮胎權 專家：中產階層無共鳴

路透社採訪了賀錦麗的競選團隊後，發現賀錦麗在希拉蕊（Hilary Clinton）2016年被川普擊敗後，就拒絕將自己特殊的身份背景當成選舉籌碼。相反，她試圖在選舉中以墮胎權、中產階級減稅、住房負擔能力，激勵選民關注婦女和非裔選民的問題。公共宗教研究所（PRRI）政治學家德克曼（Melissa Deckman）指出，「賀錦麗未良好解釋她的政策將如何幫助中產階層，至少她沒有真正地引起更多選民的共鳴。」

愛迪生研究公司（Edison Research）的一項出口民調顯示，51%選民更相信川普能處理好經濟問題，而看好賀錦麗的選民只有47%，因此將經濟視為首要關注點的選民會以壓倒性優勢投給川普，而且選民們更關心經濟問題，而不是生育權利。再者，川普陣營利用媒體散播大量有關賀錦麗的不實訊息，使選民對她的看法更加負面。這些假新聞的傳播對她的形象產生了極大影響，削弱她的支持者基礎，成為選戰中的不利因素之一，特別在中西部等搖擺州造成了民意的搖擺。

▲颶風海倫橫掃美國6州，引發災難性洪水，但民主黨卻未良好處理災情，令賀錦麗失去關鍵搖擺州的支持。（圖／達志影像／美聯社）

災害管理不足！颶風「海倫」賀錦麗支持度 選民對加薩局勢失望

在面對自然災害的危機管理上，賀錦麗的表現也遭受批評。今年9月，搖擺州北卡遭遇美國50年來最著名的颶風「海倫」，引發選民對民主黨政府救災不力的抱怨，進一步打擊賀錦麗在這一重要搖擺州的支持度，間接影響她的競選表現。另外，加薩的緊張局勢也成為另一個影響選舉的國際因素。由於賀錦麗未能明確表態支持與拜登政府不同的以色列立場，她失去了部分穆斯林與阿拉伯裔選民的支持，特別是在密西根州，這些選民的失望情緒轉化為對她的支持度的明顯下降。

性別和種族偏見仍存 路透：選民不信任賀錦麗

為了挽回流失的穆斯林和阿拉伯裔選票，賀錦麗在選戰後期努力爭取非裔選民和工會工人的支持，但這樣的策略調整並未能在最後階段帶來顯著效果，未能成功彌補選票缺口。賀錦麗在選戰中還面臨性別和種族偏見的挑戰。儘管她激勵了許多女性和有色人種的支持者，但性別與種族的固有偏見依然存在，使得她無法徹底打破選民對她的不信任，尤其是在經濟議題上選民的顧慮更難被消除。