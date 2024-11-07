快訊／鐵窗堵生路！高雄民宅惡火3死2傷　鄰曝：爆炸前有爭吵聲

▲高雄三民區發生3死2傷火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(7日)凌晨發生一起火警，一棟店面民宅起火燃燒，火勢向上延燒至2、3樓，造成3死2傷悲劇。附近住戶表示，爆炸前曾聽到屋內傳出爭吵聲音，令人懷疑是否有縱火可能，不過初步認定外部因素並不高，但仍需火調科進一步釐清。

這起火警發生在7日凌晨12點38分，警消獲報，三民區鼎中路一棟大樓底下的3樓民宅建物失火，警消趕抵現場時，屋內飄出濃煙，火舌不斷地竄出，立即灑水灌救。

消防局入屋搜查，在2樓找到一對董姓夫妻61歲董男、55歲王女，兩人一度沒有呼吸心跳，經送醫搶救後，目前在加護病房救治觀察。3樓梯間則找到董男的17歲小兒子，不過送往醫院搶救後宣告不治。此外，3樓還找到2具碳化遺體，一具為董男的哥哥，另一具則疑為董妻的姊姊，不過仍需待檢警相驗進一步確認。

▲火勢從1樓延燒至3樓。（圖／記者吳世龍攝）

據悉，昨晚凌晨屋內曾傳出激烈爭吵聲音，有附近住戶聽到東西砸地，不久後便傳出爆炸聲響，不過目前沒有住戶可以具體指證爭吵聲是由這戶人家傳出來，尤其是隔壁檳榔攤鄰居也表示，沒有特別聽到。

由於目前還無法釐清爭吵後引發火勢，但是否有縱火可能？初步認定外力因素的機會不高，而火調人員還要再釐清。據悉，住家一樓有停放一輛電動自行車，一樓則為神明廳，供奉十幾尊神像。

記者重返火警現場，發現住家3樓陽台加設鐵窗被鐵鍊上鎖，由於3名死者都是在3樓被發現，恐因上鎖導致無法及時逃生，才釀成悲劇。

▲3樓陽台鐵窗被上鎖，疑無法順利逃生，3名死者都在3樓被找到。（圖／記者吳世龍攝）