疑台留學生「從背後撲倒小嶋陽菜」　日心理學家推測與「旅行精神病」有關

▲日本偶像女團AKB48前成員小嶋陽菜近期2度遭「瘋狂粉絲」襲擊。（圖／翻攝自X @kojiharunyan）

圖文／鏡週刊

日本偶像女團AKB48前成員小嶋陽菜日前在一場寫真集活動後，遭到自稱是來自台灣的留學生從背後突襲撲倒，該名42歲嫌犯當場被逮捕。對此，心理學家富田隆推測，若嫌犯的背景屬實，這類突發行為可能與「旅行精神病」有關，因部分海外人士在異地生活時，可能因環境壓力導致精神不穩。

綜合日媒報導，小嶋陽菜上個月底（10月28日）於東京澀谷出席寫真集活動，然而活動結束後，竟在街頭遭一名男子從背後抱住撲倒，場面一度混亂。

事發當下，該男子立即被現場保安人員壓制，隨後警方依現行犯進行逮捕。經過警方審問，嫌犯強調未採取任何暴力行為，聲稱「只是單純抱住小嶋陽菜」。

對於犯案者的行為動機，心理學家富田隆接受《日刊現代》採訪時表示，儘管嫌犯是有計畫性的伏擊，但行動似乎缺乏明確的目的性。因此他推測，嫌犯若真如他自稱的，是個來自台灣的留學生，那其可能罹患了罕見的「旅行精神病」。

富田隆解釋，此疾病是因「海外生活壓力」所導致的精神疾病。這類疾病雖不常見，但少數人在異地文化、語言隔閡的影響下，精神狀態易出現不穩，進而引發不正常行為。

實際上，小嶋陽菜近期被突襲並非首次，其經紀公司早在8月就因瘋狂粉絲騷擾小嶋陽菜而報警。富田隆進一步表示，若此次嫌犯與8月事件是同一人，那嫌犯當時的行為可能只是系列計畫中的第一步，後續則會出現伺機行動行為。

考量到東京作為多元文化的交匯地，富田隆呼籲，知名人物應格外留意個人安全，經紀公司也應加強其保護措施，避免類似事件重演。

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