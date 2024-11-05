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花蓮193線中山橋改建動工！最新耐震設計重建　估2026年完工

▲▼花蓮縣政府研舉行「縣道193線中山橋震災復建工程」動土祈福儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府研舉行「縣道193線中山橋震災復建工程」動土祈福儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受0206地震影響，花蓮縣內193線道上中山橋產生結構安全疑慮，為確保民眾通行安全，花蓮縣政府研擬將中山橋打除重建，4日舉行「縣道193線中山橋震災復建工程」動土祈福儀式，縣長徐榛蔚親自出席主祭，依循古禮焚香祈福、持鏟動土，祈求工程順利，如期如質完成。

0206地震導致花蓮縣多處建築物損壞或倒塌，其中吉安溪橋、中山橋兩座重要橋梁在這次震災中也遭到損傷，所幸重建工程經花蓮縣政府0206震災災害捐款管理委員會專案審議後，同意核定2億7,000萬元辦理2座橋梁之復建工程。

▲▼花蓮縣政府研舉行「縣道193線中山橋震災復建工程」動土祈福儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

其中，中山橋復建工程經費約計新台幣1億8680萬元整，復建經費核定後，花蓮縣政府隨即委託專業單位展開橋梁的基本設計、細部設計、附掛電、水、電信、油管遷移協調及工程招標工作，並於今年順利完成發包，預計115年底可完工通車。

▲▼花蓮縣政府研舉行「縣道193線中山橋震災復建工程」動土祈福儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚主祭，依循古禮焚香祈福、持鏟動土，祈求工程順利完成。

徐榛蔚致詞提到，橋樑的改建相當不容易，不僅所費不貲，要考量的因素也很多，包含周邊生態環境、居民權益、交通管制等，考驗著地方政府以及公所共同來因應，尤其是縣府這幾年在有限的財政資源下，讓公共建設一棒接一棒的完成，像是旁邊的太平洋3D地景公園，係由前縣長傅崐萁任內就建置完成的，經歷每一年的管養再到後續完成太平洋極限運動公園，而目前正進行造型薄膜頂棚工程，待完工後可有效抵擋太平洋左岸的強風及日出東方的太陽，這就是縣府積極打造花蓮成為宜居友善城市的最好證明，也感謝花蓮縣議會對縣府的指導與支持，府會合作讓花蓮更臻美好！

▲▼花蓮縣政府研舉行「縣道193線中山橋震災復建工程」動土祈福儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚接續說道，台灣位處環太平洋火山地震帶上，也常面臨颱風的侵襲，而花蓮縣位處台灣東岸，更是複合型災害發生非常頻繁的地方，剛剛過境的康芮颱風是近三十年來最大的颱風，24小時累積雨量破1,200毫米，造成花蓮縣無論是中央管河川還是縣管河川都嚴重淤積，完全突破現今的河川治理計劃以及防洪牆橫斷面規劃，這正是大自然給予台灣重新檢視治山防洪計畫的重要警示，也在在考驗著地方政府與中央政府的決策，盼中央能夠看見花蓮的需求，提高挹注花蓮治山防洪的經費，讓花蓮山邊的鄉親能夠繼續安心生活。

▲▼花蓮縣政府研舉行「縣道193線中山橋震災復建工程」動土祈福儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府建設處表示，中山橋因受0206地震影響，橋面的伸縮縫出現5公分的高低落差，橋台也發現裂縫、滲水及基礎掏空等現象，造成結構安全疑慮，為確保民眾通行安全，將中山橋打除重建，並依據最新耐震設計標準辦理結構設計，希望儘早完成橋梁改建工程，以提供較過去更為舒適、安全的通行環境。

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