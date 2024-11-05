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濫舉歪風　20萬原鄉非原民恐淪無殼

世居台中市和平區務農者張演良（右）看著鄰地感嘆，僅因鄰居具原民血統，便可享有土地所有權與領取禁伐補償，一旦缺錢還可賣地牟利，反觀自己不僅沒有土地所有權，還被原民地主告到必須頻頻跑法院。（圖／黃威彬攝）

▲世居台中市和平區務農者張演良（右）看著鄰地感嘆，僅因鄰居具原民血統，便可享有土地所有權與領取禁伐補償，一旦缺錢還可賣地牟利，反觀自己不僅沒有土地所有權，還被原民地主告到必須頻頻跑法院。（圖／CTWANT提供，下同

圖、文／CTWANT

立法院朝野近期為了《原住民保留地禁伐補償條例》鬧得不可開交，在原住民正義與森林復育大旗下，聲勢浩浩蕩蕩，然而在全國55個原住民鄉鎮中，竟有20萬民原鄉中「漢人」，他們因為沒有原住民「身分」享有保留地承租權，正面臨檢舉，其間原漢衝突就隱藏著林業用地領取禁伐補助利益。

據了解，日治時期為了便於「番務管理」，將海拔1,500以上俗稱國有林的「要存置林野」的8萬名高砂族人，強制遷移到海拔600至1,500公尺、約24萬公頃的「準要存置林野」地，卻未進一步登記地籍，遑論提供完整的住宅與耕地規劃，僅以「蕃人索要地」隔絕在開發之外，被視為化外之地。

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本刊調查，國民政府遷台後，多次更新山地管理法令，直到 1966年推出《山地保留地辦理土地總登記應行注意事項》並同步清查登記地籍後，才劃定了全區約24萬公頃的原住民鄉鎮，並以《臺灣省山地保留地管理辦法》保障山地居住者的居住權。然而，目前56萬名原住民中，僅有3分之1留在原鄉土地生活，其餘多已遷居都市謀生；部分原鄉反而「漢人」（含閩客和外省族群）占了超過半數人口，他們長年耕作、建屋、栽種謀生，卻因「非原民」身分，無論有無租約，最終還是拿不到土地所有權，不時還會遭舉報「超限利用」，面臨被收回租約與土地的威脅，生活戰戰兢兢。

立法院會6月通過《原住民保留地禁伐補償條例》第6條條文修正案，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元。（圖／周志龍攝）

▲立法院會6月通過《原住民保留地禁伐補償條例》第6條條文修正案，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元。

本刊10月29日走訪台中市原民鄉鎮和平區「打鐵坑」地區，梨農張演良指著6分地果園表示，在1974年《區域計畫法》頒布前，他的祖先向當地原住民「買地」，簽下了權利讓渡書，只差沒去地政登記，但持續有耕作與使用事實，如今土地值錢了，卻反過來被前地主的原住民後代提告，對方憑著保留地中的「原住民身分」，不承認祖先的買賣。張演良說，雖然官司勝負未明，但看著原民會出錢出力替「耍賴」的原住民後代打官司，原告卻連出庭都不需要，他卻得寫狀紙並從山上奔走地檢、地院，身心俱疲之餘，更感嘆「土地正義，到底是誰的正義。」

無獨有偶，車程相距3分鐘的東光路三段崑崙巷5公頃土地，原本是甜柿果樹盎然，過去由原住民出售栽種權利給閩客籍拓墾者，經過4次轉手後，原民後代因缺錢花用，反過來提告現耕者侵占，便是因閩客籍耕者違反《原住民保留地開發管理辦法》，如今重新掛上出售土地標誌，當地居民異口同聲地說，若買了此地，第一階段地政過戶就無法過關，即使僅讓渡「栽種權」與「使用權」，難保原地主不會過幾年缺錢花用，再拿出原住民「無敵」身分提告要求返還，當地人都懂不敢碰這塊地，「他們就是要騙外地人」一名在地居民直言。

和平社區發展協會理事長陳奕正直言，不少人租下了土地後砸錢鋪路與興建灌溉設備，卻反而容易遭舉報「超限利用」，實在冤枉。（圖／黃威彬攝）

▲和平社區發展協會理事長陳奕正直言，不少人租下了土地後砸錢鋪路與興建灌溉設備，卻反而容易遭舉報「超限利用」，實在冤枉。

台灣山地鄉平地住民權利促進會理事長吳天祐感嘆說，若要談破壞國土現況，不少原住民從國家手中無償取得土地後，就直接出租給人作為逃逸外勞宿舍，與原住民文化保留初衷背道而馳，卻因原民無敵身分，能爽領土地租金當現成地主，政策釀成的原保地斂財歪風，閩客與外省籍「非原民」淪難民，實在唏噓。

他透露，部分民眾看準自己身分享有保留地優先承購權，準備大量舉發「非原民」對土地超限利用，再憑藉原民「優先承受權」保護傘，即使沒有租約及權利登記仍優先搶地，成功後再進一步變更為「林業用地」領取禁伐補助。

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