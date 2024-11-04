不識字嬤尋遍飲料店「只為找孫最愛的奶茶」　1方法找到全網鼻酸

圖文／鏡週刊

許多人對於「阿嬤寵愛孫」的程度都可以很有共感，近日就有一位網友在網上分享了自己幼時住院，阿嬤的一段貼心舉動，讓眾多網友感動不已。

為了讓孫女喝到心心念念的奶茶，不識字的阿嬤不惜花費時間和精力翻遍回收，找到奶茶店標誌，再一間一間店家比對尋找，實在令人動容，網友們紛紛留言稱讚阿嬤「滿滿愛意」。

這名被阿嬤捧在手心疼愛的原PO，在threads上寫道「隔代教養蘊藏阿嬤最純情的浪漫」，並描述自己小時候因病住院，剛開始能進食時，阿嬤特意叮囑爸爸要帶原PO最喜歡的奶茶過來，卻沒想到爸爸錯買成了紅茶。

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阿嬤見狀，氣憤地叨唸爸爸：「就跟你說她要喝奶茶，你還買紅茶！」隨即走出病房。一段時間後，阿嬤竟拿著一杯奶茶回來，原PO驚喜表示：「居然是我最愛的那間！」

當時原PO既驚喜又疑惑，心想：「阿嬤不識字，也從不喝飲料，怎麼會知道我愛喝哪家？」這時阿嬤才透露，為了找到孫女喜歡的奶茶，她跑回家翻出回收裡原PO喝完的杯子，撕下封口膜，然後在附近一家一家飲料店比對封膜圖案和店家招牌，一路騎了很遠的車，才找到孫女的最愛。

原PO回憶阿嬤當年用很得意、很開心的語氣在陳述如何找到奶茶店，不捨的說道：「那一天，那杯奶茶我喝好久，除了配著眼淚在喝，還滿腦都阿嬤騎車的畫面」原PO爸爸還以為女兒是傷口痛在哭，「我想他永遠不會懂，這就是世上最浪漫最用心的母親」。

這段觸動人心的溫情往事曝光後，許多網友也紛紛留言，「好想抱一下妳的阿嬤」「好感動的一杯奶茶」「我也想我外婆了」「阿嬤好好，我也想我阿嬤，小時候只因為我說沒看過火車，她就帶著我去搭火車玩（真的沒有目的地就是搭到一個地方出站、然後又搭回去）！」「看完眼眶打轉是正常的嗎？這份愛好單純，對妳的愛，也用妳喜歡的方式。阿嬤是個很溫柔的人」。



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