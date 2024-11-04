　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

整個高雄都是「攝影棚」！硬碟存海量不雅照　變態狼交保繼續拍

▲▼裙子示意圖,正妹示意圖,辣妹示意圖,正妹,少女,女孩,大腿。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

▲偷拍裙底風光示意圖。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄朱姓男子（31歲）從前年7月起連續在多家商店、服飾店、甚至捷運站，趁機偷拍女子私密部分，警方發現他至少犯下9起偷拍案，報請檢察官後到朱男家搜索後，赫然發現他可能從3年前就開始偷拍，至少拍了3000多張不雅照，存放在100G的硬碟中，受害女子不計其數，檢、警將他羈押、起訴後，法院根據醫院鑑定認定朱男罹患「窺視症」，有強烈窺探女性生殖器的慾望，審理後依竊錄他人身體隱私部位罪判刑，判朱男徒刑1年6月定讞，已入監服刑，不過，他在去年6月交保期間，又到鳳山某服飾店偷拍女店員春光，遭高雄地院依妨害秘密罪，判處徒刑7月。

判決指出，朱姓男子是從前年7月分起，陸續在高雄市三民、前鎮、鼓山、苓雅、新興等區的服飾店、寢具店、文具店內，涉嫌偷拍女店員的裙下風光，或者由上往下偷拍胸部照片，連在捷運站也趁搭手扶梯之便，偷拍穿短裙女子的私密處，足跡遍及南高雄。

朱男多次當場被發現犯行，被害人也報警處理，警方偵訊時，朱男的母親也到場陪同，並向警方透露兒子正在準備國考，可能壓力太大才偷拍，朱男也都大多坦承犯行。

▲▼高雄偷拍狼 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲朱姓男子在服飾店偷拍女店員裙底。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

原本以為只是單純的個案，但警方在偵辦過程中發現朱男犯案次數相當多，懷疑他可能還涉及其他的偷拍，於是彙整資料後，報請檢察官專案偵辦，並持搜索票前往朱男家搜索，搜出8個隨身碟、手機，警方還在朱男一個100G的硬碟中，赫然發現至少3000張的不雅照片，手機內也有許多偷拍私密部位的照片，而根據手機的日期顯示，懷疑朱男的偷拍行徑長達3年。

檢、警將朱男帶回偵訊，朱男坦承犯行，檢察官則在複訊後向法院聲請羈押獲准，事後也依妨害秘密等罪將他起訴。

高雄地院審理時，朱男坦承全部犯行，而醫院的精神狀態鑑定則顯示，朱男有強烈窺探女性生殖器的慾望，表現在一再重覆的偷拍行為，從中得到性滿足，符合窺視症的診斷，但他對社會常規的理解、判斷力並無缺損，知道偷拍行為是違法的，犯案時也沒有受脫離現實的精神病性症狀如幻覺、妄想所影響，過程主動尋求刺激且有計劃性，因此不符合減刑的規定，法官審理後依竊錄他人身體隱私部位罪判刑，判有期徒刑1年6月。

全案經高分院、最高法院審理，在9月維持原判決徒刑1年6月定讞，朱男也入監服刑。

不過，朱男去年6月在全案審理期間交保獲釋，結果他又跑到鳳山某服飾店，再度以同樣手法偷拍女店員的裙下風光，又被警方查獲、送辦、起訴，高雄地院審理後，依妨害秘密罪判徒刑7月，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
銀杏颱風有縮小趨勢　後面可能出現桔梗颱風：有康芮既視感
噁心畫面曝！連鎖韓式料理驚見「蟑螂部隊鍋」
每天喝水2千cc！他仍長「6顆大結石」痛到滾地
獨／爆乳妹跨足二手精品！1個月狂賣破千名牌貨　銷售秘訣曝
潑汽油活活燒死人！　家屬求判死刑失望了
快訊／朱軒洋被爆換角王大陸　蔡淑臻回應了
台灣金聯董座2天後換人　施俊吉控：合理懷疑自己擋人財路
快訊／五月天花蓮開唱回歸！「免費入場」時間、地點公布
銀杏颱風滯留恐有共伴效應　猛灌3天雨彈「下到發紅」
律師突感慨「如果時光倒流，不會考大學！」　點名2職業：超賺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

立委考察北檢　黃國昌突現身「走管制門」猛批這件事

苗栗慣竊囂張騎贓車！遇巡警秒逃竄直接撞牆　草堆狼狽落網

板橋社區3男約超商外喝酒　他丟空瓶爆粗口！2打1全進警局

整個高雄都是「攝影棚」！硬碟存海量不雅照　變態狼交保繼續拍

窮到只剩骨灰位！北海福座股東欠稅2314萬　2573個骨灰位全法拍

警局前潑8.5L汽油燒死人！家屬求判死刑失望了　縱火犯判無期

貪污466元判2年提上訴　公衛文：有大家支持我會好好活下去

閃貓咪撞蛋車！轎車燒成廢鐵　彰化21歲駕駛燒燙傷送醫

快訊／涉光電弊案…陳啟昱通緝照曝光！火速送警政署製作查緝專刊

高虹安貪污案二審首開庭　無罪答辯「我一心只想做好立委」

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

颱風來襲！家裡全淹水　一招自製「滑水道」輕鬆清

國道賓士轎車插進貨車尾　車頭夾扁駕駛卡車內不治

黃聖依結婚17年「薪水全上交富豪尪」　他曝「銀行沒餘額」全換收藏品！

偶像的偶像！T1 Faker第五冠到手　昔拒中國240億挖角「為別人的目標」

立委考察北檢　黃國昌突現身「走管制門」猛批這件事

苗栗慣竊囂張騎贓車！遇巡警秒逃竄直接撞牆　草堆狼狽落網

板橋社區3男約超商外喝酒　他丟空瓶爆粗口！2打1全進警局

整個高雄都是「攝影棚」！硬碟存海量不雅照　變態狼交保繼續拍

窮到只剩骨灰位！北海福座股東欠稅2314萬　2573個骨灰位全法拍

警局前潑8.5L汽油燒死人！家屬求判死刑失望了　縱火犯判無期

貪污466元判2年提上訴　公衛文：有大家支持我會好好活下去

閃貓咪撞蛋車！轎車燒成廢鐵　彰化21歲駕駛燒燙傷送醫

快訊／涉光電弊案…陳啟昱通緝照曝光！火速送警政署製作查緝專刊

高虹安貪污案二審首開庭　無罪答辯「我一心只想做好立委」

劉德華承諾會再來！看到「觀眾席有70歲高齡粉絲」　霸氣：我娶妳

台灣金聯董座施俊吉遭拔喊「擋人財路」　官股人事令周三照行

賴清德主持防空輕型巡防艦安龍　曝3大意義：國艦國造穩健前進

許光漢請假獲准！確定參加金馬獎　阿部寬、關繼威來台頒獎添星光

美國總公司聲請破產保護　TGI FRIDAYS台灣代理商：興櫃計畫不變

台南農友上街頭抗議公糧13年不漲　請政府勿無情回報農友

全家開賣青森蘋果霜淇淋！新品甜點「蘋果紅茶閃電泡芙」半價吃

Zettabyte緯創「取得是方LY2產能」　AI資料中心明年上半年啟用

長榮航勤換新裝「深灰搭綠色」　加碼毛線帽、防曬袖套

立委考察北檢　黃國昌突現身「走管制門」猛批這件事

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

社會熱門新聞

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

即／貪11萬重判7年4月！高虹安藍洋裝現身高院

台中男童遭二度撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

已婚本土男演員「激戰人妻女星」4次！　他喊冤：只有2次

台中男童遭撞亡！單親爸悲曝：出門找同學

剛過生日...遇奪命車禍　高雄20歲男噴飛當場死亡

台中男童騎單車遭2車連撞亡　依過失致死罪偵辦

宜蘭高職生KTV私刑　甩棍打同學逼跪

即／台中國小童遭2車撞！搶救無效亡

即／陳啟昱涉光電弊案落跑神隱　南檢發布發布通緝

富家女沒男友竟懷孕遭勒斃　25歲男因母1句話認罪

更多熱門

相關新聞

淫母偷拍女兒私密處影照傳男友！雙雙重判定讞

淫母偷拍女兒私密處影照傳男友！雙雙重判定讞

新北市宋姓男子，與女友阿嬌（化名）遠距離戀愛，宋男明知阿嬌有一名未滿12歲的女兒，為了滿足私慾，竟多次要求阿嬌偷拍女兒許多不雅照片，傳給自己觀賞。最高法院審理後，將阿嬌判刑4年6月與7月，將宋男重判8年4月定讞。

女律師百萬買兇教訓前男友　饒舌歌手逃過潑酸原因曝

女律師百萬買兇教訓前男友　饒舌歌手逃過潑酸原因曝

19歲混血網紅遭前男友偷拍　逼繼續性關係

19歲混血網紅遭前男友偷拍　逼繼續性關係

司機遭爆「列車上偷情調度員」　台鐵：2人調職調查

司機遭爆「列車上偷情調度員」　台鐵：2人調職調查

情侶車內「人肉交疊」行車紀錄全拍下　理想汽車火大發聲

情侶車內「人肉交疊」行車紀錄全拍下　理想汽車火大發聲

關鍵字：

100G硬碟3千張不雅照窺視症攝狼

讀者迴響

熱門新聞

快訊／銀杏凌晨生成恐中颱　今變天「下最大」地區曝

台科技大廠裁半數員工！「富爸爸」撤資走人

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

銀杏颱風侵台機率曝　最新各國路徑出爐

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

連恩遺體「防腐處理」運回英國　

即／貪11萬重判7年4月！高虹安藍洋裝現身高院

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬回應了

日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣南部

寧夏夜市樂喊「整修完成」　遊客到現場傻眼

同事上班用Excel看小說　釣出內行人

更多

最夯影音

更多

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面