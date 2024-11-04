整個高雄都是「攝影棚」！硬碟存海量不雅照　變態狼交保繼續拍

▲偷拍裙底風光示意圖。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄朱姓男子（31歲）從前年7月起連續在多家商店、服飾店、甚至捷運站，趁機偷拍女子私密部分，警方發現他至少犯下9起偷拍案，報請檢察官後到朱男家搜索後，赫然發現他可能從3年前就開始偷拍，至少拍了3000多張不雅照，存放在100G的硬碟中，受害女子不計其數，檢、警將他羈押、起訴後，法院根據醫院鑑定認定朱男罹患「窺視症」，有強烈窺探女性生殖器的慾望，審理後依竊錄他人身體隱私部位罪判刑，判朱男徒刑1年6月定讞，已入監服刑，不過，他在去年6月交保期間，又到鳳山某服飾店偷拍女店員春光，遭高雄地院依妨害秘密罪，判處徒刑7月。

判決指出，朱姓男子是從前年7月分起，陸續在高雄市三民、前鎮、鼓山、苓雅、新興等區的服飾店、寢具店、文具店內，涉嫌偷拍女店員的裙下風光，或者由上往下偷拍胸部照片，連在捷運站也趁搭手扶梯之便，偷拍穿短裙女子的私密處，足跡遍及南高雄。

朱男多次當場被發現犯行，被害人也報警處理，警方偵訊時，朱男的母親也到場陪同，並向警方透露兒子正在準備國考，可能壓力太大才偷拍，朱男也都大多坦承犯行。

▲朱姓男子在服飾店偷拍女店員裙底。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

原本以為只是單純的個案，但警方在偵辦過程中發現朱男犯案次數相當多，懷疑他可能還涉及其他的偷拍，於是彙整資料後，報請檢察官專案偵辦，並持搜索票前往朱男家搜索，搜出8個隨身碟、手機，警方還在朱男一個100G的硬碟中，赫然發現至少3000張的不雅照片，手機內也有許多偷拍私密部位的照片，而根據手機的日期顯示，懷疑朱男的偷拍行徑長達3年。

檢、警將朱男帶回偵訊，朱男坦承犯行，檢察官則在複訊後向法院聲請羈押獲准，事後也依妨害秘密等罪將他起訴。

高雄地院審理時，朱男坦承全部犯行，而醫院的精神狀態鑑定則顯示，朱男有強烈窺探女性生殖器的慾望，表現在一再重覆的偷拍行為，從中得到性滿足，符合窺視症的診斷，但他對社會常規的理解、判斷力並無缺損，知道偷拍行為是違法的，犯案時也沒有受脫離現實的精神病性症狀如幻覺、妄想所影響，過程主動尋求刺激且有計劃性，因此不符合減刑的規定，法官審理後依竊錄他人身體隱私部位罪判刑，判有期徒刑1年6月。

全案經高分院、最高法院審理，在9月維持原判決徒刑1年6月定讞，朱男也入監服刑。

不過，朱男去年6月在全案審理期間交保獲釋，結果他又跑到鳳山某服飾店，再度以同樣手法偷拍女店員的裙下風光，又被警方查獲、送辦、起訴，高雄地院審理後，依妨害秘密罪判徒刑7月，可上訴。