　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑幫勾結業代「KEY境外信用卡號」　盜刷1250萬騙走5輛跑車

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲情資，有不法幫派成員勾結車商業務員，以盜刷境外信用卡的方式詐騙5台價值250萬的跑車，再以較低的價格轉賣給二手車商，轉售給消費者，警方在日前發動搜索，逮捕主嫌、4名業務員在內等13人，還在主嫌家中查獲改造槍枝、甩棍以及契約書等證物。

警方調查，33歲的林姓男子原本為四海幫成員，但後來跳槽至太陽盟旗下，在日前透過朋友得知知名日系車商刷卡漏洞，於是透過通訊軟體取得境外信用卡卡號，並且跑到車商的營業所，找來4名營業員協助辦理刷卡，一口氣訂購5台跑車，每台價值250萬。

▲▼黑幫成員利用境外信用卡號盜刷5台日系跑車，再轉賣給二手車商脫手換現金。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲黑幫成員利用境外信用卡號盜刷5台日系跑車，再轉賣給二手車商脫手換現金。(圖／記者邱中岳翻攝）

林姓男子等人取得跑車後，又轉手以175萬賣給二手車商換取現金得利，林姓男子等人還想繼續透過營業員下訂6台保母車以及高階轎車，但車商向銀行請款時，發現銀行端通知信用卡主沒有交易訂單，所以變成爭議款項，讓車商驚覺受到詐騙。

據悉，林姓男子等人透過朋友得知，知名日系品牌的車商，是可以用手動輸入卡號刷卡，且也沒有金額限制，所以才會購買境外的信用卡卡號，透過車商當渠道盜刷汽車變賣，警方共計逮捕林、4名業務員在內等13人，訊後依照詐欺罪嫌移送法辦。

▲▼黑幫成員利用境外信用卡號盜刷5台日系跑車，再轉賣給二手車商脫手換現金。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方發現林姓男子，利用車商可輸入信用卡號又不限刷卡金的弱點，輸入卡號盜刷1250萬。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，林姓男子等人透過境外信用卡請款的時間差進行盜刷，且看上的車子應該是業務員指點，選中日系跑車進行交易，據了解，該車因為庫存量大，且每個營業處每個月都有售額的要求，各單位都想急著脫手達標，所以成為林姓男子等人選購的目標。

警方陸續逮捕林姓男子等人，並在林的身上搜出改造手槍1支、子彈5顆、手機、鋼製甩棍、宮廟服飾、契約書等證物，林也另外依照《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦，新北地檢署調查後，昨（1日）依加重詐欺取財、《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴13人。。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本驚人雨勢曝！　松山針對18萬人發「最高警戒」
東區驚見南珉貞、安芝儇爆乳現身！　粉絲暴動包圍
女主播年薪400萬「嫁豪門卻只剩12元」　老公偷吃淚斷10年
1歲嬰狂吐！「10恐怖白點」穿破腸　媽嚇壞：不敢再讓孩子玩
女星睡一半「床上一大灘水」！嚇揭：大家要多注意
被封三上悠亞接班人！S級女優爆引退　AV達人證實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南翁外出尋妻「迷航到嘉義」　真相曝光：她已過世多年！

康芮颱風嘉義太保路「樹枝插車」民眾嚇壞　警方助脫困

貨車溜下斜坡夾死送貨員　故障未告知！惡主管裝無辜下場曝

埔心牧場獸醫辭職了！坦承猛踹踩腿虐兔　動保處：封館開罰

工程師開LINE群組！找客戶聊買春...4酒店小姐也加入　正宮心碎

屏東男公園持有愷他命香菸　拒繳8萬罰金…執行分署出手

黑幫勾結業代「KEY境外信用卡號」　盜刷1250萬騙走5輛跑車

屏東路口出現油漬「2倒楣騎士慘摔受傷」　警急調監視器緝凶

人還在國內！台鹽綠能弊案前董座落跑　檢警調海巡全面拘提

22歲女寵物店下班「遭運將違規撞死」　父悲：不知怎麼跟阿嬤說

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

劉德華今晚小巨蛋開唱　老婆朱麗蒨也來了！

20241028 ETtoday新聞

康芮減弱為輕颱 氣象署14：30解海警 ｜20241101 ET午間新聞

台南翁外出尋妻「迷航到嘉義」　真相曝光：她已過世多年！

康芮颱風嘉義太保路「樹枝插車」民眾嚇壞　警方助脫困

貨車溜下斜坡夾死送貨員　故障未告知！惡主管裝無辜下場曝

埔心牧場獸醫辭職了！坦承猛踹踩腿虐兔　動保處：封館開罰

工程師開LINE群組！找客戶聊買春...4酒店小姐也加入　正宮心碎

屏東男公園持有愷他命香菸　拒繳8萬罰金…執行分署出手

黑幫勾結業代「KEY境外信用卡號」　盜刷1250萬騙走5輛跑車

屏東路口出現油漬「2倒楣騎士慘摔受傷」　警急調監視器緝凶

人還在國內！台鹽綠能弊案前董座落跑　檢警調海巡全面拘提

22歲女寵物店下班「遭運將違規撞死」　父悲：不知怎麼跟阿嬤說

TAG Heuer百萬元陀飛輪致敬傳奇車手　呼應Netflix新劇《洗拿》

如同在美術館過夜！6000坪森林民宿　坐落礁溪員山交界的靜謐角落

黑豹旗／「大都會」球衣加持壽山扣倒勝　教頭：黑馬黑到底闖4強

敖犬「發發很欠娶」甜列5原因！　認昔日理想型不同：根本預料不到

西班牙世紀洪災增至205死！加派千名士兵搜救　災區設臨時太平間

中和再爆本土登革熱！新北群聚還在燒　康芮狂掃後一周成疫情關鍵

台南翁外出尋妻「迷航到嘉義」　真相曝光：她已過世多年！

台南市府第4場大型就博會提供逾3千工作機會　5成以上職缺薪資超過3萬5千元

北斗養鵝場驚傳H5N1禽流感！　緊急清消撲殺1478隻種鵝

嘉基「術後加速康復暨麻醉醫學工作坊」　提升區域醫院照護力

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

社會熱門新聞

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

清大女研究生勒斃閨蜜溶屍　毛衣斷甲成關鍵

即／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

警官夫妻拉兒Cosplay「阿北上銬」　南警高司怒查處

警官夫妻萬聖節扮「柯文哲上銬」夫記申誡

高雄死亡車禍！重機騎士遭左轉車撞噴慘死

全台最大黃牛夫妻　最高可罰6500萬

即／運將違規左轉撞機車　女騎士噴飛治

即／新北酒醉男倒公車站路邊　肚子中數刀送醫亡

屏東重機撞軍卡1死1傷　照片曝光

男詭倒住家樓梯轉角亡！兒：不知躺多久

兒吸毒摔水溝溺斃！父母提國賠敗訴

女會計成老董「細姨」　2妻4子同住吵10年

台鹽綠能弊案陳啟昱跑了？高雄檢警開拘票找人

更多熱門

相關新聞

雲林2仇家各組「球棒隊」　賓士、玩具車亂砸一通

雲林2仇家各組「球棒隊」　賓士、玩具車亂砸一通

雲林縣莿桐鄉日前連續發生2起砸車案！陳姓男子、廖姓男子因故發生口角衝突後，陳男一氣之下撂人到對方家門外，拿球棒朝賓士狂砸，隔天廖男也不甘示弱找人反擊砸車，而警方獲報後將雙方涉案人士全都逮捕到案，以釐清詳細案情。

退休男一日「北中行」　挑健康錠下手畫面曝

退休男一日「北中行」　挑健康錠下手畫面曝

快訊／柯文哲遭裁定延押2個月　妻陳佩琪2字表態

快訊／柯文哲遭裁定延押2個月　妻陳佩琪2字表態

北院裁定柯文哲延押四個月　民進黨四字回應

北院裁定柯文哲延押四個月　民進黨四字回應

即／台中神岡石化工廠火警　黑煙沖天畫面曝

即／台中神岡石化工廠火警　黑煙沖天畫面曝

關鍵字：

黑幫業務信用卡盜刷影音

讀者迴響

熱門新聞

越南19歲嫩妻「台灣房登記她名下」　婆婆含淚答應

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「視野照瘋傳」網傻眼

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

全球最妖股！　單日飆漲6692635%

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

清大女研究生勒斃閨蜜溶屍　毛衣斷甲成關鍵

即／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

曾之喬臨盆倒數！

1歲嬰狂吐！肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽嚇壞了

趙露思直播「臉差太多」又被疑整形

00878季配維持0.55元　達人示警：硬撐再賭一把

獨／日本免稅改制最快明年4月實施

日本回台遇颱風「改飛新加坡」　送2晚五星級住宿

更多

最夯影音

更多

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面