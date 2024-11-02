黑幫勾結業代「KEY境外信用卡號」　盜刷1250萬騙走5輛跑車

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲情資，有不法幫派成員勾結車商業務員，以盜刷境外信用卡的方式詐騙5台價值250萬的跑車，再以較低的價格轉賣給二手車商，轉售給消費者，警方在日前發動搜索，逮捕主嫌、4名業務員在內等13人，還在主嫌家中查獲改造槍枝、甩棍以及契約書等證物。

警方調查，33歲的林姓男子原本為四海幫成員，但後來跳槽至太陽盟旗下，在日前透過朋友得知知名日系車商刷卡漏洞，於是透過通訊軟體取得境外信用卡卡號，並且跑到車商的營業所，找來4名營業員協助辦理刷卡，一口氣訂購5台跑車，每台價值250萬。

▲黑幫成員利用境外信用卡號盜刷5台日系跑車，再轉賣給二手車商脫手換現金。(圖／記者邱中岳翻攝）

林姓男子等人取得跑車後，又轉手以175萬賣給二手車商換取現金得利，林姓男子等人還想繼續透過營業員下訂6台保母車以及高階轎車，但車商向銀行請款時，發現銀行端通知信用卡主沒有交易訂單，所以變成爭議款項，讓車商驚覺受到詐騙。

據悉，林姓男子等人透過朋友得知，知名日系品牌的車商，是可以用手動輸入卡號刷卡，且也沒有金額限制，所以才會購買境外的信用卡卡號，透過車商當渠道盜刷汽車變賣，警方共計逮捕林、4名業務員在內等13人，訊後依照詐欺罪嫌移送法辦。

▲警方發現林姓男子，利用車商可輸入信用卡號又不限刷卡金的弱點，輸入卡號盜刷1250萬。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，林姓男子等人透過境外信用卡請款的時間差進行盜刷，且看上的車子應該是業務員指點，選中日系跑車進行交易，據了解，該車因為庫存量大，且每個營業處每個月都有售額的要求，各單位都想急著脫手達標，所以成為林姓男子等人選購的目標。

警方陸續逮捕林姓男子等人，並在林的身上搜出改造手槍1支、子彈5顆、手機、鋼製甩棍、宮廟服飾、契約書等證物，林也另外依照《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦，新北地檢署調查後，昨（1日）依加重詐欺取財、《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴13人。。