幣安創辦人出獄：被獄警問「要買什麼幣？」　還交了幾個朋友

▲幣安創辦人趙長鵬。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）9月底出獄， 於近日出席了一場公開活動，分享自己在獄中的經歷，他說，有幾個獄警認出了他，問他應該要買什麼虛擬貨幣，但他沒辦法回答，因為他被關在監獄，沒有網路用，無法獲取任何資訊。

趙長鵬去年被美國證券交易委員會指控洗錢，他認罪之後，被判入獄4個月，於今年9月底出獄，並在10月31日正式回歸公開場合，出席了「幣安區塊鏈週」。

當天，趙長鵬一出場，隨即迎來了全場如雷掌聲，他也大方分享了在獄中的生活，「在監獄裡面，事情少了很多，變得很悠閑，我靜下心來思考了很多，也體悟到很多，重拾了對生活的熱情，也重新聚焦人生的優先順序。」

許多人擔憂趙長鵬在獄中遭遇暴力事件，他表示，有些獄警對犯人比較嚴苛，但是沒有任何獄警製造麻煩，所以他很幸運，沒有受到任何身體傷害，也沒被勒索過。

趙長鵬也笑著說，確實有幾個獄警認出了他，問他應該買什麼虛擬貨幣，「我告訴他們，你們看看我，我被關在監獄裡面，這裡又沒有網路用，我無法獲得任何訊息。」「我當時心裡就想，我不能給錯的建議啊！」

趙長鵬提到，自己在監獄中的所有訊息只能透過朋友與家人送進來。

趙長鵬還說，他在獄中交了幾個朋友，現在仍然保持聯繫，他覺得監獄裡的人都很好，非常隨和，「我認為有些人不應該在監獄裡，他們錯被關進去，他們是超級好的人，因為一些很輕的違規行為，就在裡面待了很長的時間，我正在幫助他們其中的一些人，透過法律手段為他們辯護，希望幫助他們早點出獄。」

對於幣安的現況，趙長鵬坦言，他無法再參與公司的日常運營，但股東的權益為受影響，「大家都在拚命工作，我則是『被迫退休』了，真的很難適應，畢竟這是我投入很多心血的事業。」