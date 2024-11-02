　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

幣安創辦人出獄：被獄警問「要買什麼幣？」　還交了幾個朋友

▲▼ 幣安（Binance）創辦人是一名41歲加拿大華裔工程師趙長鵬，短短6個月賺進125億人民幣，在眾多富豪當中脫穎而出，登上富比世雜誌封面。（圖／CFP）

▲幣安創辦人趙長鵬。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）9月底出獄， 於近日出席了一場公開活動，分享自己在獄中的經歷，他說，有幾個獄警認出了他，問他應該要買什麼虛擬貨幣，但他沒辦法回答，因為他被關在監獄，沒有網路用，無法獲取任何資訊。

趙長鵬去年被美國證券交易委員會指控洗錢，他認罪之後，被判入獄4個月，於今年9月底出獄，並在10月31日正式回歸公開場合，出席了「幣安區塊鏈週」。

當天，趙長鵬一出場，隨即迎來了全場如雷掌聲，他也大方分享了在獄中的生活，「在監獄裡面，事情少了很多，變得很悠閑，我靜下心來思考了很多，也體悟到很多，重拾了對生活的熱情，也重新聚焦人生的優先順序。」

許多人擔憂趙長鵬在獄中遭遇暴力事件，他表示，有些獄警對犯人比較嚴苛，但是沒有任何獄警製造麻煩，所以他很幸運，沒有受到任何身體傷害，也沒被勒索過。

趙長鵬也笑著說，確實有幾個獄警認出了他，問他應該買什麼虛擬貨幣，「我告訴他們，你們看看我，我被關在監獄裡面，這裡又沒有網路用，我無法獲得任何訊息。」「我當時心裡就想，我不能給錯的建議啊！」

趙長鵬提到，自己在監獄中的所有訊息只能透過朋友與家人送進來。

趙長鵬還說，他在獄中交了幾個朋友，現在仍然保持聯繫，他覺得監獄裡的人都很好，非常隨和，「我認為有些人不應該在監獄裡，他們錯被關進去，他們是超級好的人，因為一些很輕的違規行為，就在裡面待了很長的時間，我正在幫助他們其中的一些人，透過法律手段為他們辯護，希望幫助他們早點出獄。」

對於幣安的現況，趙長鵬坦言，他無法再參與公司的日常運營，但股東的權益為受影響，「大家都在拚命工作，我則是『被迫退休』了，真的很難適應，畢竟這是我投入很多心血的事業。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中橫驚見「10米大天坑」　恐怖空拍畫面曝　
過海關行李箱突壞「劉德華像救星出現」！　郁方愛他25年
李多慧鏡頭前脫了！黑色Bra看光
快訊／遠雄再發聲明！「中職在大巨蛋絕對超過35場」
YTR突發不自殺聲明！揭心靈課程PUA黑幕　遭洗版攻擊
周杰倫今開賣視線遮蔽區！超瞎視野照瘋傳　內行揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸證實：歐委會將派員赴陸　就電動車反補貼稅磋商

幣安創辦人出獄：被獄警問「要買什麼幣？」　還交了幾個朋友

習近平會見澳門準特首岑浩輝　稱一國兩制是符合雙邊利益的好制度

面試官出題「玩撲克牌」測應酬能力　求職男連打19局！回家才想通

大陸手機「修一半電池爆炸」　維修員慘遭火焰噴臉

對外擴大開放　中國全面取消製造業外資准入限制

世羽男單第一石宇奇比賽中呼吸急促倒地　擔架抬出急送醫

陸百萬網紅吃豬飼料挑戰「節省度日」　一天只花3元失控喊：好鹹啊

雙11晚會不辦了！阿里巴巴：活動預算補貼給商家

中美經濟金融工作組第6次會議後　公告未提保持溝通

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

劉德華今晚小巨蛋開唱　老婆朱麗蒨也來了！

20241028 ETtoday新聞

康芮減弱為輕颱 氣象署14：30解海警 ｜20241101 ET午間新聞

新北刺青猴抓到了！隨機踹倒機車　警上門秒孬雙手合十

陸證實：歐委會將派員赴陸　就電動車反補貼稅磋商

幣安創辦人出獄：被獄警問「要買什麼幣？」　還交了幾個朋友

習近平會見澳門準特首岑浩輝　稱一國兩制是符合雙邊利益的好制度

面試官出題「玩撲克牌」測應酬能力　求職男連打19局！回家才想通

大陸手機「修一半電池爆炸」　維修員慘遭火焰噴臉

對外擴大開放　中國全面取消製造業外資准入限制

世羽男單第一石宇奇比賽中呼吸急促倒地　擔架抬出急送醫

陸百萬網紅吃豬飼料挑戰「節省度日」　一天只花3元失控喊：好鹹啊

雙11晚會不辦了！阿里巴巴：活動預算補貼給商家

中美經濟金融工作組第6次會議後　公告未提保持溝通

真露點清晰無碼！《妮波自由式》突破台劇尺度天花板

明年中職大巨蛋場次減半　王欣儀籲：北市府與遠雄考量球迷需求

「休賽季之王」西蒙斯差點大三元　籃網主場捕獵公牛勇奪2連勝

美超微股價崩跌　謝金河：公司沒採取有力止血行動、利空未盡

陸貨輪擱淺野柳！殘油284噸恐汙染海域　風浪太大緊急暫停抽油

防範選舉暴力！　華盛頓州長下令國民警衛隊待命

曾之喬懷孕穿搭風格百變　深V洋裝配21萬水晶包閃耀幸福光

怒斥聯合國！金與正強調「絕不放棄」試射核武　譴責國際態度雙標

FB找工作要實名制認證？　打工人變被告1動作救了自己

康芮吹翻北市樹倒多　蔣萬安：預計下周一上班前恢復市容

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

大陸熱門新聞

世羽男單第一石宇奇比賽中呼吸急促倒地 擔架抬出急送醫

面試官測應酬能力出題「玩撲克牌」　求職男連打19局才想通

35歲東北姑娘身價8.5億進富豪榜 創業5年公司估值破百億美元

國台辦要台灣解除禁團令　陸委會要求放陸客

習近平會見澳門準特首岑浩輝

陸百萬網紅吃豬飼料挑戰「節省度日」 一天只花3元失控喊：好鹹啊

大陸手機「電池爆炸」　維修員遭火噴臉

幣安創辦人出獄：獄警問我要買什麼幣？

停辦雙11晚會！阿里：活動預算補給商家

假富二代騙到5嫩妹爽花百萬　「5妻子住同社區」竟4年沒發現

20年再見！北京鼎泰豐倒數熄燈

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

中國全面取消製造業外資准入限制

陸證實：歐將派員赴陸　磋商電動車反補貼稅

更多熱門

相關新聞

台銀夫妻檔進詐團！聯手律師洗黑錢削1億

台銀夫妻檔進詐團！聯手律師洗黑錢削1億

游姓律師涉嫌夥同台銀郭姓、黃姓夫妻檔行員組成詐騙集團，透過專業知識協助假幣商逃避查緝，開設人頭公司將詐騙所得透過海外虛擬貨幣（泰達幣）洗錢，從去年5月至今犯罪所得高達1億1477萬餘元，桃檢今（24）日偵結，依組織犯罪、洗錢防制法等罪嫌起訴，並向法院具體求刑游姓律師具體13年、郭姓行員9年、黃姓行員6年，其餘4名共犯則求處2至7年不等之刑。

「紅花短褲專員」行蹤鬼祟！警衝高鐵站逮車手

「紅花短褲專員」行蹤鬼祟！警衝高鐵站逮車手

扮詐團軍師羈押9月求交保　想見媽媽和妻子

扮詐團軍師羈押9月求交保　想見媽媽和妻子

虛擬貨幣糾紛　台灣人遭綁獲救

虛擬貨幣糾紛　台灣人遭綁獲救

斗六女投資虛擬貨幣想致富　警即時阻詐

斗六女投資虛擬貨幣想致富　警即時阻詐

關鍵字：

幣安趙長鵬虛擬貨幣

讀者迴響

熱門新聞

即／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

全球最妖股！　單日飆漲6692635%

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

清大女研究生勒斃閨蜜溶屍　毛衣斷甲成關鍵

趙露思直播「臉差太多」又被疑整形

王定宇轟劉德華延燒　作家：有魄力就禁陸星入台

曾之喬臨盆倒數！

全台最大黃牛夫妻　最高可罰6500萬

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

「好市多北部職缺」難得上架！他打工賺6萬

即／新北酒醉男倒公車站路邊　肚子中數刀送醫亡

獨／日本免稅改制最快明年4月實施

雙北災情多要上班　氣象粉專開噴市長

更多

最夯影音

更多

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面