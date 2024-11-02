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連2波東北季風「階梯式降溫」　下週低溫不到20度

▲▼受颱風外圍環流及東北季風雙重影響下，大台北及宜蘭地區降下驚人雨量，氣溫也明顯下獎。台北街頭行人紛紛穿戴雨具，穿起保暖衣物。（圖／記者湯興漢攝）

▲今天東北季風增強，桃園以北、宜花東、恆春半島有短暫雨。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天東北季風增強，桃園以北、宜花東、恆春半島有短暫雨，桃園以北、宜蘭稍涼。下週一有另一波東北季風增強，北部低溫降破20度。

根據中央氣象署資料指出，今天（2日）東北季風增強，迎風面桃園以北、宜蘭地區及恆春半島有局部短暫雨，花東地區有零星短暫雨，新竹以南地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，清晨新竹及苗栗地區亦有零星短暫雨，因連日降雨，前往山區須留意土石崩坍等危險。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

▲桃園以北及宜蘭天氣稍涼。（圖／中央氣象署）

氣溫方面，桃園以北及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，預測白天高溫北部、宜蘭、花蓮約25-27度，中南部及臺東為30、31度，而低溫中部以北及宜蘭為22、23度，其他地區約24、25度。

11/4(一)東北季風又一波再增強、11/5(二)至11/7(四)日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東北部地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

溫度:北部、宜蘭19~27度，花蓮21~28度，中南部及臺東20~31度；澎湖22~26度、金門19~27度、馬祖18~23度。

▼連續兩波東北季風增強，下週低溫跌破20度。（圖／中央氣象署）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

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