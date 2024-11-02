蛋價慘跌也不吃！專家曝關鍵：消費者習慣不加蛋了

▲國內蛋價慘跌，但買氣始終低迷，專家認為消費者已改變吃蛋習慣。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近兩個月國內雞蛋產量過剩，蛋價屢創新低，買氣卻持續疲弱。農業粉專「韋恩的食農生活」指出，去年雞蛋飆漲還一蛋難求，現在變成「蛋土蛋金」，甚至得靠「班班吃雞蛋」救產業，關鍵原因是「消費者不加蛋了」，產業或政府要提振買氣，光靠情勒或呼籲沒用，應擬訂一套食品行銷學增加民眾的食蛋動機。

國內去年經歷史上最嚴重蛋荒，每斤蛋價一度飆破百元，民眾得排隊買蛋；今年從清明節過後，雞蛋產量供過於求，近期雞蛋產銷報告一度還出現「嚴重過剩」警語，賣場祭出兩盒78元白蛋的超低特惠，也提振不了買氣。「韋恩的食農生活」版主韋恩直指，關鍵原因就是消費者的吃蛋習慣已經改變了。

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韋恩表示，早餐店因成本原因，加一顆蛋仍要15元，強化消費者不加蛋的動機，久而久之，「不加蛋已經成為習慣」；去年蛋荒時，政府與許多專家都建議大家改吃替代食物補充蛋白質，「其實都是消滅吃蛋習慣的殺手，有許多消費者習慣改用豆腐、雞胸肉替代吃蛋，發現這樣吃也不錯，現在也不想改回去了。」

韋恩指出，要讓消費者找回吃蛋的習慣，光靠道德綁架、官方呼籲沒用，建議可以參考挪威鮭魚如何打入日本市場、Zespri紐西蘭奇異果如何打下全球市場的成功案例，從食品行銷的角度來推廣國人吃蛋，其中挪威歸於以名人代言、電視節目置入行銷策略，而Zespri則砸了大筆預算提供消費者試吃。

韋恩進一步指出，透過行銷角度重建消費習慣可從兩部分著手，首先是增加食用動機，如推廣創新吃蛋食譜、由名人或網紅鼓勵大家多吃蛋；另一部份則是減少食用阻力，減少「加蛋仍要15元」的負面形象 ，至於某些逆風開戰檢討消費者「吃米不知米價」的人，恐怕只會造成更大的反效果。